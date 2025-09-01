Equinor vil delta i emisjonen i Ørsted

Equinor (OSE, NYSE:EQNR) har vurdert forslaget styret i Ørsted fremmet 11. august 2025 om en emisjon med fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer («Emisjonen»).

Etter dialog med Ørsted, har Equinor besluttet å støtte forslaget, som vil styrke balansen til Ørsted som en respons på utfordringene industrien nå står overfor.

Som en langsiktig og industriell eier, er Equinors intensjon å delta i Emisjonen og opprettholde en eierandel på 10 % i Ørsted. I forkant av Ørsteds neste ordinære generalforsamling vil Equinor fremme en kandidat til styret.

Equinors støtte til Emisjonen er basert på kvaliteten i Ørsteds underliggende virksomhet, samt potensialet havvind har til å være konkurransedyktig i den fremtidige energimiksen i utvalgte markeder.

Som en respons på utfordringene havvind står overfor, vil industrien se konsolidering og nye forretningsmodeller. Equinors syn er at et tettere industrielt og strategisk samarbeid mellom Ørsted og Equinor har potensiale til å skape verdi for alle aksjonærer i begge selskaper.

Equinor følger utviklingen rundt havvindindustrien i USA tett, og vil fortsette dialogen med Ørsted om situasjonen fremover.

Med forbehold om de endelige vilkårene for Emisjonen, vil Equinor tegne aksjer for opptil DKK 6 milliarder, tilsvarende USD 939 millioner, basert på en USD/DKK valutakurs på 6.39.

Transaksjonen vil bli gjennomført innenfor Equinors kommuniserte finansielle rammeverk og Equinor vil fortsette å prioritere konkurransedyktig kapitaldistribusjon.

Equinor har en netto installert havvindportefølje på 0.4 GW, samt 3.0 GW under utvikling. Det nåværende fokuset er på å ferdigstille pågående prosjekter i nord-vest Europa i tillegg til Empire Wind 1 i USA.

