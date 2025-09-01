Hubert bringt 2,5 Mio. EUR zur Beschleunigung KI-gestützter Transformation der Massenrekrutierung auf

STOCKHOLM, Sept. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hubert, die KI-basierte Recruiting-Plattform, die die Massenrekrutierung revolutioniert, gibt eine Startkapitalrunde in Höhe von 2,5 Mio. EUR bekannt, die von Spintop Ventures angeführt wird und an der auch Jakob Tolleryd, Vorsitzender von Bonnier Capital, Peder Bonnier, stellvertretender Vorsitzender der Bonnier Group, und Joen Bonnier, Vorstandsmitglied von Bonnier Capital, beteiligt sind. Die Finanzierung folgt auf ein Jahr mit außergewöhnlichem Wachstum und anhaltender Rentabilität und wird dazu verwendet werden, die Produktinnovation von Hubert zu beschleunigen, da das Unternehmen bis 2025 ein Umsatzwachstum von über 400 % anstrebt und gleichzeitig profitabel bleiben möchte.

Auf der Grundlage proprietärer Technologie führt Hubert rund um die Uhr strukturierte Screening-Bewerbungsgespräche in großem Umfang durch und unterstützt Unternehmen dabei, die Personalbeschaffung im operativen Bereich und an vorderster Front zu optimieren. Die Plattform verkürzt die Zeit bis zur Einstellung, spart bis zu 80 % der Zeit für die Vorauswahl durch Personalvermittler, verbessert die Qualität um bis zu 5-mal und ermöglicht eine gerechtere, einheitlichere Bewertung der Bewerberinnen und Bewerber.

„Hubert setzt einen neuen globalen Standard für faire, datengestützte Personalbeschaffung. Die positiven Ergebnisse von KI-Bewerbungsgesprächen wurden bereits in mehreren Studien nachgewiesen, und die erklärbare KI von Hubert verfügt über alle Voraussetzungen, um sich zu einem Branchenführer zu entwickeln. Wir freuen uns sehr, das Unternehmen bei der Neudefinition des Managements von Massenrekrutierungen zu unterstützen“, so Peter Carlsson, Partner bei Spintop Ventures, dem führenden nordischen Frühphasen-VC-Unternehmen, das sich auf Software-Innovation und langfristige Nachhaltigkeit konzentriert.

In einer Zeit, in der Teams für Talentakquise einem zunehmenden Druck ausgesetzt sind, schnell und in großem Umfang Ergebnisse zu liefern, bietet Hubert eine strukturierte, vorurteilsfreie und skalierbare Alternative zum herkömmlichen Screening und hilft so, diese Herausforderung zu bewältigen. Hubert genießt bereits das Vertrauen von Branchenführern wie Securitas, Coop und ManpowerGroup und bedient große Arbeitgeber aus den Bereichen Einzelhandel, Logistik, Gastgewerbe und Business Process Outsourcing. Die Plattform lässt sich mit mehreren ATS-Anbietern integrieren und wurde entwickelt, um der steigenden Nachfrage nach einer effizienten, fairen und datengestützten Personalbeschaffung gerecht zu werden.

„Diese Investition verschafft uns die finanziellen Mittel, um unsere Produkt-Roadmap zu beschleunigen und die sich bietenden Chancen zu nutzen“, so Fredrik Östgren, CEO und Mitbegründer von Hubert. „Wir revolutionieren die groß angelegte Personalbeschaffung für unsere Kunden und tun dies auf profitable Weise, wobei Fairness und Transparenz im Mittelpunkt stehen.“

Vorteile von Hubert:

Proprietäre KI – Basierend auf der eigenen Technologieplattform von Hubert für Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Verteidigungsfähigkeit.

Fair und transparent – Strukturierte Vorstellungsgespräche mit integrierten Maßnahmen zur Verringerung von Voreingenommenheit und einer durchschnittlichen Bewertung der Kandidatenerfahrung von 9/10.

Skalierbar und kosteneffizient – Bis zu 80 % schnellere Personalbeschaffung und erhebliche Reduzierung des manuellen Aufwands und der Kosten für die Vorauswahl.

Menschenorientiert – Jede Bewerberin und jeder Bewerber erhalten individuelles Feedback, wodurch eine bessere Bewerbererfahrung in großem Maßstab gewährleistet wird.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach ethischen, automatisierten Einstellungslösungen definiert Hubert die Vorgehensweise bei der Rekrutierung großer Mitarbeiterzahlen neu – mit messbaren Auswirkungen sowohl für Bewerber als auch für Einstellungsteams.

Über Hubert

Hubert ist ein Unternehmen für Rekrutierungstechnologie, das proprietäre KI einsetzt, um automatisierte Vorstellungsgespräche in großem Umfang durchzuführen. Die Plattform unterstützt die Einstellung einer großen Anzahl von Mitarbeitern mit einem schnelleren, faireren und datengestützten Prozess, der sowohl für Bewerber als auch für Personalvermittler zu besseren Ergebnissen führt.

www.hubert.ai/

Anfragen: media@hubert.ai

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/787d9b44-4e6b-42d9-94d5-190322625dea

Ein Video zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7e273188-a17e-4e62-b3ca-54d69a3fa6f3