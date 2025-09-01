Hubert lève 2,5 millions d’euros pour accélérer la transformation du recrutement à grande échelle grâce à l’IA

STOCKHOLM, 01 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hubert, la plateforme de recrutement axée sur l’IA et dédiée au recrutement à grande échelle, annonce une levée de fonds d’amorçage de 2,5 millions d’euros menée par Spintop Ventures, avec la participation de personnalités liées au groupe Bonnier : Jakob Tolleryd (président de Bonnier Capital), Peder Bonnier (vice-président de Bonnier Group) et Joen Bonnier (membre du conseil de Bonnier Capital). Cette levée de fonds fait suite à une année de croissance exceptionnelle et de rentabilité soutenue. Elle sera utilisée pour accélérer l’innovation produit de Hubert, alors que l’entreprise vise une croissance de plus de 400 % de son chiffre d’affaires en 2025, tout en restant rentable.

Reposant sur une technologie propriétaire, Hubert réalise de manière autonome des entretiens de présélection structurés, 24h/24 et à grande échelle, aidant les organisations à rationaliser le recrutement des équipes opérationnelles et de terrain. La plateforme réduit la durée de recrutement, permettant d’économiser jusqu’à 80 % du temps consacré à la présélection par les recruteurs, améliore la qualité jusqu’à cinq fois plus et favorise une évaluation des candidats plus juste et cohérente.

« Hubert établit une nouvelle norme mondiale pour un recrutement équitable basé sur les données. Les résultats positifs des entretiens menés par l’IA ont déjà été démontrés dans plusieurs études, et l’IA explicable de Hubert réunit tous les atouts pour devenir une référence dans son secteur. Nous sommes ravis de les soutenir dans leur démarche visant à redéfinir le recrutement à grande échelle », déclare Peter Carlsson, associé chez Spintop Ventures, principal fonds nordique de capital-risque spécialisé dans l’innovation logicielle et la durabilité à long terme.

Dans un contexte où les équipes d’acquisition de talents subissent une pression croissante pour obtenir des résultats rapidement et à grande échelle, Hubert propose une alternative structurée, évolutive et conçue pour limiter les biais par rapport aux méthodes de présélection traditionnelles, permettant de relever ce défi. Faisant déjà l’unanimité auprès de leaders du secteur tels que Securitas, Coop et ManpowerGroup, Hubert accompagne des employeurs à fort volume dans les secteurs de la distribution, de la logistique, de l’hôtellerie et de l’externalisation des processus métier. La plateforme s’intègre à plusieurs solutions ATS et a été conçue pour répondre à la demande croissante d’un recrutement efficace, équitable et basé sur les données.

« Cet investissement nous fournit les moyens d’accélérer notre feuille de route produit et de saisir les opportunités qui s’offrent à nous », déclare Fredrik Östgren, CEO et cofondateur de Hubert. « Nous révolutionnons le recrutement à grande échelle pour nos clients, et ce de manière rentable, en plaçant l’équité et la transparence au cœur de notre approche. »

Avantages de Hubert :

IA propriétaire - Développée sur l’architecture technologique exclusive de Hubert pour allier rapidité, évolutivité et robustesse.

- Développée sur l’architecture technologique exclusive de Hubert pour allier rapidité, évolutivité et robustesse. Équitable et transparente - Entretiens structurés intégrant la réduction des biais dès la conception et une note moyenne de satisfaction des candidats de 9/10.

- Entretiens structurés intégrant la réduction des biais dès la conception et une note moyenne de satisfaction des candidats de 9/10. Évolutive et rentable - Permet des recrutements jusqu’à 80 % plus rapides et réduit significativement le temps et le coût liés à la présélection manuelle.

- Permet des recrutements jusqu’à 80 % plus rapides et réduit significativement le temps et le coût liés à la présélection manuelle. Centrée sur l’humain - Chaque candidat reçoit un retour personnalisé, garantissant une meilleure expérience à grande échelle.

Alors que la demande pour des solutions de recrutement automatisées et éthiques s’accélère, Hubert redéfinit la manière dont le recrutement à grande échelle est réalisé – avec un impact mesurable tant pour les candidats que pour les équipes de recrutement.

À propos de Hubert

Hubert est une entreprise de technologie de recrutement qui utilise une IA propriétaire pour réaliser des entretiens de présélection automatisés à grande échelle. Sa plateforme facilite le recrutement à grande échelle grâce à un processus plus rapide, plus équitable et basé sur les données – permettant de meilleurs résultats pour les candidats comme pour les recruteurs.

www.hubert.ai/

Contact presse : media@hubert.ai

Une photo accompagnant cette annonce est disponible sur : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/787d9b44-4e6b-42d9-94d5-190322625dea

Une vidéo accompagnant cette annonce est disponible sur : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7e273188-a17e-4e62-b3ca-54d69a3fa6f3