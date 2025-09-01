Hubert backas av investering på 25 miljoner kronor – ska accelerera AI-driven rekrytering

Stockholm, Sverige, Sept. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- [] Hubert, AI-verktyget som omdefinierar högvolymsrekrytering, tar in 25 miljoner kronor i en seed-runda ledd av Spintop Ventures med medinvesterarna Jakob Tolleryd, ordförande i Bonnier Capital, Peder Bonnier, vice ordförande i Bonnier Group och Joen Bonnier, styrelseledamot i Bonnier Capital. Investeringen kommer efter ett år av kraftig tillväxt med bibehållen lönsamhet och ska användas för att påskynda Huberts produktutveckling när bolaget nu siktar på över 400 procents intäktstillväxt under 2025 – samtidigt som lönsamheten består.

Med egenutvecklad teknologi genomför Hubert strukturerade screeningintervjuer automatiskt, dygnet runt och i stor skala. Det gör att företag kan förkorta sina rekryteringsprocesser och avlasta rekryterarna från de mest tidskrävande momenten. Verktyget minskar rekryteringstiden, frigör upp till 80 procent av det manuella arbetet, höjer kvaliteten i urvalet upp till fem gånger och ger en mer rättvis och konsekvent kandidatbedömning.

”Hubert sätter en ny global standard för rättvis, datadriven rekrytering. De positiva effekterna av AI-intervjuer har redan påvisats i flera studier och Huberts förklaringsbara AI har alla ingredienser för att kunna skala upp och bli en ledare i kategorin. Vi är mycket glada över att stötta dem när de omdefinierar hur man hanterar högvolymsrekrytering”, säger Peter Carlsson, Partner på Spintop Ventures, Nordens ledande venture capital-bolag som investerar i innovativa mjukvarubaserade teknikföretag och långsiktig hållbarhet.

I en tid då rekryteringsteam pressas att leverera snabbare och i större volymer erbjuder Hubert ett strukturerat, rättvisare och skalbart alternativ till traditionell screening. Plattformen används redan av bolag som Securitas, Coop och ManpowerGroup, och hjälper arbetsgivare inom till exempel detaljhandel, logistik, hotell & restaurang samt outsourcing att snabbt identifiera de bästa kandidaterna. Tjänsten integrerar med flera ATS-system och är byggd för att möta den växande efterfrågan på effektiv, transparent och datadriven rekrytering.

”Den här investeringen ger oss muskler att accelerera vår produktutveckling och ta vara på de möjligheter som ligger framför oss,” säger Fredrik Östgren, VD och medgrundare av Hubert. ”Vi förändrar hur storskalig rekrytering fungerar – och vi gör det lönsamt, med rättvisa och transparens i fokus.”

Fördelarna med Hubert:

Egenutvecklad AI – Byggd på Huberts egna modeller för hastighet, skalbarhet och tillförlitlighet.

– Byggd på Huberts egna modeller för hastighet, skalbarhet och tillförlitlighet. Rättvis & transparent – Strukturerade intervjuer som reducerar bias och har en genomsnittlig kandidatupplevelse på 9 av 10.

– Strukturerade intervjuer som reducerar bias och har en genomsnittlig kandidatupplevelse på 9 av 10. Skalbar & kostnadseffektiv – Rekrytering upp till 80 procent snabbare och betydande besparingar i tid och kostnader.

Rekrytering upp till 80 procent snabbare och betydande besparingar i tid och kostnader. Kandidaten i fokus – Personlig återkoppling till varje kandidat säkerställer en bättre kandidatupplevelse även vid volymrekrytering.





När efterfrågan på etiska, automatiserade rekryteringslösningar växer, omdefinierar Hubert hur högvolymsrekrytering går till – och levererar konkreta resultat för både kandidater och rekryteringsteam.

Om Hubert

Hubert använder egenutvecklad AI för att genomföra automatiserade screeningintervjuer i stor skala. Plattformen gör högvolymsrekrytering snabbare, mer rättvis och mer datadriven – vilket gör processen bättre för både kandidater och rekryterare.

www.hubert.ai

Inquiries: media@hubert.ai

Ett foto som åtföljer det här meddelandet finns på https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/787d9b44-4e6b-42d9-94d5-190322625dea

Ett video som åtföljer det här meddelandet finns på https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7e273188-a17e-4e62-b3ca-54d69a3fa6f3