CREDIT AGRICOLE SA : Indosuez Wealth Management finalise l’acquisition de Banque Thaler

Communiqué de presse

Genève / Paris, le 1er septembre 2025

Indosuez Wealth Management finalise l’acquisition de Banque Thaler

Indosuez Wealth Management, la filiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, annonce que son entité en Suisse a finalisé l’acquisition de Banque Thaler dont elle détient désormais 100% du capital.

Le projet d’acquisition de Banque Thaler, annoncé le 4 avril 2025, a reçu l’approbation des autorités de surveillance concernées. Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement d’Indosuez Wealth Management en renforçant son positionnement sur le marché suisse où la banque est présente depuis 1876. La fusion juridique des deux entités est prévue d’ici la fin de l’année 2025.

Les clients de Banque Thaler pourront bénéficier d’une gamme de produits et d’expertises enrichie, de la solidité du Groupe, de son réseau international, de ses capacités en matière de conseil patrimonial et structuration, de financement, de corporate advisory, de fund servicing et de gestion.

Pour Jacques Prost, Directeur général d’Indosuez Wealth Management : « Avec Banque Thaler, nous renforçons notre position sur un marché clé et affirmons notre rôle d’acteur incontournable de la gestion de fortune en Europe. Cette acquisition s’inscrit dans notre stratégie : être au plus près de nos clients grâce à des équipes locales agiles et une offre de services parmi les plus complètes du marché ». Marc-André Poirier, Directeur général d’Indosuez en Suisse, ajoute : « Ce rapprochement constitue pour la banque une étape importante, qui augure d’une nouvelle dynamique de croissance et d’opportunités en Suisse ».

L’impact sur le ratio CET1 de Crédit Agricole S.A. est limité.

****

Contacts Indosuez Wealth Management

Jenny Sensiau I jenny.sensiau@ca-indosuez.com I +33 7 86 22 15 24

Melinda Raverdy | melinda.raverdy@ca-indosuez.ch | +41 79 258 78 29

À propos d’Indosuez Wealth Management

Indosuez Wealth Management est la filiale de Gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par le bilan (The Banker 2025).

Depuis plus de 150 ans, Indosuez Wealth Management accompagne des grands clients privés, familles, entrepreneurs et investisseurs professionnels pour la gestion de leur patrimoine privé comme professionnel. La banque propose une approche sur-mesure permettant à chacun de ses clients de préserver et développer son patrimoine au plus près de ses aspirations. Ses équipes proposent un continuum de services et d’offres intégrant conseil, financement, solutions d’investissement, fund servicing, solutions technologiques et bancaires.

Indosuez Wealth Management rassemble plus de 4 300 collaborateurs dans 15 territoires à travers le monde : en Europe (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong RAS, Nouvelle-Calédonie et Singapour), et au Moyen-Orient (Abu Dhabi, Dubaï).

Avec 215 Milliards d’euros d’actifs clients à fin décembre 2024, Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders européens de la gestion de fortune.

À propos d’Indosuez en Suisse

Indosuez Wealth Management est l’un des établissements de référence de la place financière suisse et figure aujourd’hui parmi les trois premières banques étrangères du pays.

La banque en Suisse est active dans les domaines de la gestion de fortune, du financement transactionnel de matières premières et de la banque commerciale. Ses racines remontent à 1876, année d’implantation à Genève. Ses équipes regroupent plus de 800 spécialistes établis entre Genève, Lugano et Zurich ainsi qu’en Asie (Hong-Kong et Singapour) et au Moyen-Orient (Abu Dhabi et Dubaï). Elles conjuguent leurs connaissances de l’environnement local avec les nombreuses expertises et possibilités d’action du réseau mondial d’Indosuez, de Crédit Agricole CIB et du groupe Crédit Agricole.

La plateforme helvétique pilote le développement des activités de gestion de fortune d’Indosuez Wealth Management en Suisse, au Moyen-Orient et en Asie.

Plus d’informations sur www.ca-indosuez.com et sur https://switzerland.ca-indosuez.com/

À propos de Banque Thaler

Banque Thaler est une banque suisse de gestion de fortune, devenue indépendante en 1999. Tout au long de son existence elle s’est démarquée par son focus sur une clientèle ciblée et sur ses services de gestion discrétionnaire. Au service de familles et d’entrepreneurs, sa gestion repose sur une allocation d’actifs dynamique en intégrant une expertise forte de sélection de fonds alternatifs et de private equity. La banque est implantée à Genève et à Zurich.

https://banquethaler.ch/

Pièce jointe