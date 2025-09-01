Résultats financier records pour Campine au premier semestre 2025





Information réglementée – 1er septembre 2025 – 08:00

Résultats financiers

Campine, entreprise belge spécialisée dans les produits chimiques et le recyclage des métaux, annonce une croissance exceptionnelle au premier semestre 2025. Le chiffre d’affaires a plus que doublé pour atteindre 384 millions d’euros, contre 169 millions d’euros sur la même période l’an dernier. L’EBITDA a presque triplé pour atteindre 53,4 millions d’euros, établissant un nouveau record pour les six premiers mois de l’année. Cette progression des bénéfices résulte principalement de la forte demande en trioxyde d’antimoine (ATO) et de la hausse significative des prix de l’antimoine.

Performances par division / segment

Division Specialty Chemicals

Marché et opérations

Le chiffre d’affaires de la division Specialty Chemicals a atteint 293 millions d’euros, soit quatre fois plus qu’en 2024 (74 millions d’euros). Cette croissance est principalement portée par les ventes de trioxyde d’antimoine, Campine devenant leader mondial à la suite des restrictions d’exportation chinoises fin 2024. L’unité FRMB (masterbatches ignifuges) a plus que doublé son chiffre d’affaires grâce à l’utilisation d’ATO, tandis que CrP (recyclage PP) a enregistré une hausse de 30%, en partie due à la faillite de certains concurrents.

L’EBITDA de Specialty Chemicals est passé de 6,0 millions d’euros à 36,6 millions d’euros.

Division Circular Metals

Marché et opérations

Le chiffre d’affaires de la division Circular Metals a légèrement progressé pour atteindre 114,4 millions d’euros (+2%). Les revenus des Business Units Lead et Battery Fractions ont légèrement diminué par rapport à l’an dernier en raison de la baisse des prix du plomb sur le LME. L’unité Metals Recovery a cependant enregistré une hausse de plus de 50%, portée par les prix plus élevés de l’or, de l’argent et de l’antimoine.

L’EBITDA de cette division est passé de 13,7 millions d’euros à 16,8 millions d’euros, soutenu par la baisse du coût d’achat des déchets de batteries.

Perspectives pour l’année 2025

Campine prévoit une année record, avec un EBITDA probablement supérieur à 80 millions d’euros. Le CEO De Vos commente : « Il reste difficile de faire des prévisions dans un marché aussi volatile. Des changements dans les restrictions d’exportation chinoises ou les réglementations américaines pourraient rapidement impacter les résultats. Néanmoins, 2025 s’annonce déjà comme une année exceptionnelle. »

Dans la division Specialty Chemicals, la forte rentabilité devrait se poursuivre au second semestre, malgré un léger recul de la demande mondiale en ATO, dû à la substitution du produit comme retardateur de flamme.

La division Circular Metals continue de bénéficier de la baisse des coûts de déchets de batteries, compensant la baisse des prix de vente liés au LME.

Campine attend également l’approbation réglementaire pour l’acquisition de trois usines françaises d’Ecobat, la conclusion de l’opération étant possible dès septembre. Cette acquisition pourrait encore influencer les résultats 2025.

Des informations plus détaillées peuvent être consultées dans la version anglaise ou néerlandaise de notre rapport financier intermédiaire en annexe et sur notre site internet.





