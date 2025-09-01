Campine boekt recordomzet en -winst in eerste helft 2025

Gereglementeerde informatie –1 september 2025 – 08:00

Financiële resultaten

Campine, specialist in specialty chemicals en metalenrecyclage, heeft in de eerste helft van 2025 een uitzonderlijk sterke groei gerealiseerd. De omzet is meer dan verdubbeld tot € 384 miljoen, tegenover € 169 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De EBITDA steeg bijna drie keer zo sterk tot € 53,4 miljoen, een nieuw record voor de eerste zes maanden van het jaar. Deze winststijging is grotendeels te danken aan de sterke vraag naar antimoontrioxide (ATO) en de aanzienlijke stijging van de antimoonprijzen.

Resultaten per divisie/segment

Specialty Chemicals-divisie

Marktevolutie en performance

De omzet van de Specialty Chemicals-divisie groeide tot € 293 miljoen, vier keer meer dan in 2024 (€ 74 miljoen). De groei wordt vooral gedragen door de verkoop van antimoontrioxide, waarbij Campine door Chinese exportrestricties sinds eind 2024 wereldwijd marktleider werd. De afdeling FRMB (vlamvertragende masterbatches) verdubbelde haar omzet dankzij het gebruik van ATO, terwijl CrP (PP-recyclage) een omzetgroei van 30% realiseerde, mede door faillissementen van concurrenten.

De EBITDA van de Specialty Chemicals-divisie steeg van € 6,0 miljoen naar € 36,6 miljoen.

Circular Metals-divisie

Marktevolutie en performance

De omzet van de Circular Metals-divisie steeg licht naar € 114,4 miljoen (+2%). De omzetten van de afdelingen lood en lood batterij fracties zijn net iets lager dan in 2024 door de gedaalde lood LME prijzen. De Metals Recovery-afdeling noteerde echter een omzetgroei van meer dan 50%, dankzij hogere prijzen voor goud, zilver en antimoon.

De EBITDA van deze divisie steeg van € 13,7 miljoen naar € 16,8 miljoen, mede dankzij lagere aankoopprijzen voor batterijschroot.

Vooruitzichten 2025

Campine verwacht een recordjaar, met een EBITDA boven de € 80 miljoen. CEO De Vos: “Het blijft moeilijk om voorspellingen te maken door de volatiele markt. Eventuele wijzigingen in Chinese exportrestricties of Amerikaanse importregelingen kunnen snel effect hebben. Toch ziet 2025 er nu al uit als een absoluut topjaar.”

In Specialty Chemicals verwacht Campine dat de hoge winstgevendheid aanhoudt in het tweede semester, ondanks een lichte daling van de wereldwijde vraag naar ATO door substitutie van ATO als vlamvertrager. De Circular Metals-divisie profiteert verder van lagere afval-batterij prijzen, die de lagere LME verkoopprijzen compenseren.

Daarnaast wacht Campine op de goedkeuring van de overname van drie Franse Ecobat-fabrieken, met een mogelijke afronding van de deal in september. Deze overname kan de resultaten van 2025 verder beïnvloeden.



Het volledig persbericht en het tussentijds financieel verslag is beschikbaar op onze website www.campine.com

voor investeerders/aandeelhoudersinformatie/financiële publicaties en kalender/financiële verslagen/ tussentijds financieel verslag.

Deze informatie is ook beschikbaar in het Engels. Enkel de Nederlandstalige versie is de officiële versie. De Engelstalige versie is een vertaling van de originele Nederlandstalige versie.

Voor meer informatie richt u zich tot Karin Leysen,

(tel. nr. +32 14 60 15 49, email: Karin.Leysen@campine.com).

