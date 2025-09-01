Etex erzielt ein solides Halbjahresergebnis im Rahmen der Erwartungen, angetrieben durch stabile Umsatz-Volumina bei gleichzeitig gesunden Margen

ZAVENTEM, Belgien, Sept. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.etexgroup.com/en/news/2571873/

Die Finanzergebnisse von Etex zum Halbjahr zeigen eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit in einem nach wie vor weitgehend gedrückten und von Unvorhersehbarkeit geprägten Bauumfeld. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 verzeichnete das Unternehmen stabile Umsatz-Volumina, anhaltend gesunde Margen und eine sich verbessernde operative Leistung. Die Ergebnisse entsprechen den Erwartungen von Etex für diesen Zeitraum.

Stabile Erlöse in Höhe von 1.926 Millionen Euro (-0,2 %) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, was einem Anstieg von 1,5 % auf vergleichbarer Basis entspricht, entsprechend den Sale-Volumina.

Das REBITDA beläuft sich auf 353 Millionen Euro, was einem Rückgang von 6,4 % im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 und einem Rückgang von 2,8 % auf vergleichbarer Basis entspricht. Die Margen bleiben mit 18,3 % des Umsatzes weiterhin stark, insbesondere dank der verbesserten operativen Leistung.

Der Rückgang des wiederkehrenden Nettogewinns um 17,8 % auf 125 Millionen Euro ist auf die Entwicklung des REBITDA in Verbindung mit den Auswirkungen der Wechselkurse auf die Nettofinanzaufwendungen zurückzuführen.

Der Nettogewinn steigt auf 115 Millionen Euro.

Finanzschulden stabil bei 1.219 Millionen Euro.

Ausblick für den Rest des Jahres 2025: Etex strebt trotz der erwarteten Marktvolatilität eine stabile Performance in allen Geschäftsbereichen gegenüber 2024 an.

Etex wird weiterhin in Produktionswerken investieren, seine Nachhaltigkeitsbemühungen vorantreiben, strategische Chancen aktiv verfolgen und die 2024 gestarteten Kostensenkungsprogramme umsetzen.

Kommentar von Bernard Delvaux, CEO von Etex: „Unsere Ergebnisse für das erste Halbjahr entsprechen unseren Prognosen, obwohl sich die Erholung des Marktes langsamer als erwartet vollzieht. Während einige Regionen weiterhin eine Herausforderung darstellen, beobachten wir in Regionen wie Lateinamerika und Südeuropa erfreuliche Entwicklungen.

Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 war dieses Jahr anspruchsvoller, da die Nachfrage in einigen wichtigen Märkten weiter zurückging. Wir haben jedoch erhebliche Anstrengungen unternommen, um die Kosten zu kontrollieren und die Margen aufrechtzuerhalten, und dabei bemerkenswerte Fortschritte bei der Produkt- und Betriebsleistung sowie der Rentabilität erzielt. Dies führt zu stabilen Einnahmen und nachhaltig gesunden Margen.

Da wir davon ausgehen, dass sich die Dynamik im Jahr 2026 allmählich wieder aufbauen wird, bereiten wir uns weiter auf zukünftiges Wachstum vor, unter anderem mit unserer brandneuen Gipskartonplattenlinie in Bristol, Großbritannien, die im März dieses Jahres gestartet ist, der Tätigung von Investitionen in Höhe von 65 Millionen Euro in Lateinamerika und weiteren Produktinnovationen und innovativen Lösungen.“

