Etex logra unos sólidos resultados semestrales en línea con las expectativas, impulsados por unos volúmenes de ventas estables y márgenes saludables

Los resultados financieros de Etex en el primer semestre muestran una notable resistencia en un entorno de la construcción que sigue estando muy deprimido y marcado por la imprevisibilidad. En comparación con el primer semestre de 2024, la empresa registró unos volúmenes de ventas estables, mantuvo unos márgenes saludables y mejoró su rendimiento operativo. Los resultados son coherentes con las expectativas de Etex para el periodo.

Los ingresos se mantuvieron estables en 1926 millones de euros (-0,2 %) en comparación con el mismo periodo del año anterior, con un aumento del 1,5 % en términos comparables, siguiendo la evolución de los volúmenes de ventas.

El REBITDA asciende a 353 millones de euros, un -6,4 % en comparación con el primer semestre de 2024, y un -2,8 % en términos comparables. Los márgenes se mantienen sólidos, en el 18,3 % de las ventas, gracias, en particular, a la mejora del rendimiento operativo.

El beneficio recurrente neto se reduce un 17,8 %, hasta los 125 millones de euros, debido a la evolución del REBITDA, combinada con el impacto del tipo de cambio en los gastos financieros netos.

El beneficio neto aumenta hasta los 115 millones de euros.

La deuda financiera se mantiene estable en 1219 millones de euros.

Perspectivas para el resto de 2025: Etex aspira a mantener un rendimiento estable en todos sus negocios con respecto a 2024, a pesar de la volatilidad prevista en los mercados.

Etex seguirá invirtiendo en instalaciones de fabricación, avanzando en sus esfuerzos de sostenibilidad, buscando activamente oportunidades estratégicas y aplicando los programas de reducción de costes puestos en marcha en 2024.

Comentario de Bernard Delvaux, CEO de Etex: “Nuestros resultados del primer semestre están en línea con nuestras previsiones, a pesar de que la recuperación del mercado está tardando más de lo previsto. En comparación con el primer semestre de 2024, este año ha sido más exigente, con un mayor descenso de la demanda en algunos mercados importantes. Sin embargo, hemos realizado importantes esfuerzos para controlar los costes y mantener los márgenes, logrando avances notables en el rendimiento de los productos y las operaciones, así como en la rentabilidad. Esto se traduce en unos ingresos estables y unos márgenes saludables y sostenidos.”

