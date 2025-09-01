Etex réalise une solide performance semestrielle conforme aux attentes, portée par des volumes de ventes stables tout en maintenant des marges robustes

ZAVENTEM, Belgique, 01 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Communiqué complet : https://www.etexgroup.com/fr-be/actualites/2571873/

La performance financière d’Etex pour le premier semestre montre une résilience significative dans un environnement de construction encore largement déprimé et marqué par l’imprévisibilité. Par rapport au premier semestre 2024, la société a réalisé des volumes de ventes stables, des marges solides et une amélioration de la performance des opérations. Les résultats sont conformes aux attentes d’Etex pour la période.

Le chiffre d’affaires est stable à 1 926 millions EUR (-0,2 %) par rapport à la même période l’an dernier, en progression de 1,5 % à données comparables, suivant les volumes de ventes.

Le REBITDA s’élève à 353 millions EUR, soit -6,4 % par rapport au premier semestre 2024, -2,8 % à données comparables. Les marges restent solides à 18,3 % du chiffre d’affaires, notamment grâce à l'amélioration de la performance des opérations.

Résultat net récurrent en baisse de 17,8 % à 125 millions EUR, ce qui s’explique par l’évolution du REBITDA combinée à l’impact des taux de change sur les charges financières nettes.

Le bénéfice net augmente à 115 millions EUR.

La dette financière est stable à 1 219 millions EUR.

Perspectives pour le reste de l’année 2025 : Etex vise une performance stable dans l’ensemble de ses activités par rapport à 2024 malgré la volatilité attendue du marché.

Etex continuera d’investir dans ses installations de production, de faire progresser les efforts de développement durable, de rechercher activement des opportunités stratégiques et de mettre en œuvre les programmes de réduction des coûts lancés en 2024.

Commentaire de Bernard Delvaux, CEO d’Etex : « Nos résultats semestriels sont conformes à nos prévisions, malgré une reprise des marchés qui prend plus de temps que prévu. Bien que certaines régions restent difficiles, nous observons des performances encourageantes en Amérique latine et le Sud de l’Europe.

Par rapport au premier semestre 2024, cette année a été plus exigeante, avec de nouvelles baisses de la demande sur certains marchés importants. Mais nous avons fait des efforts considérables pour maîtriser les coûts et maintenir les marges, avec des progrès notables en termes de performance produit et opérationnelle ainsi qu’en termes de rentabilité. Cela se traduit par un chiffre d’affaires stable et des marges durablement solides. »

Joseph Lemaire

communications@etexgroup.com