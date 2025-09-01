Etex zet sterke halfjaarresultaten neer in lijn met de verwachtingen, gedreven door stabiele verkoopvolumes en gezonde marges

ZAVENTEM, België, Sept. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

De financiële prestaties van Etex op halfjaarbasis tonen een aanzienlijke veerkracht in een bouwomgeving die nog steeds grotendeels onder druk staat en gekenmerkt wordt door onvoorspelbaarheid. In vergelijking met de eerste helft van 2024 boekte de onderneming stabiele verkoopvolumes, aanhoudende gezonde marges en verbeterende operationele prestaties. De resultaten zijn in overeenstemming met de verwachtingen van Etex voor de periode.

De stabiele omzet bedroeg 1.926 miljoen EUR (-0,2%) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, een stijging van 1,5% op vergelijkbare basis, in lijn met de stabiele verkoopvolumes.

REBITDA bedraagt EUR 353 miljoen, -6,4% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2024, -2,8% op vergelijkbare basis. De marges blijven sterk met 18,3% van de omzet, vooral dankzij betere operationele prestaties.

De netto recurrente winst daalde met 17,8% tot 125 miljoen EUR als gevolg van de evolutie van de REBITDA in combinatie met de impact van de wisselkoersen op de netto financiële lasten.

De nettowinst stijgt tot 115 miljoen EUR.

De financiële schuld bleef stabiel op 1.219 miljoen EUR.

Vooruitzichten voor de rest van 2025: Etex streeft naar een stabiel rendement voor al haar ondernemingen in vergelijking met 2024, ondanks de verwachte volatiliteit op de markt.

Etex zal blijven investeren in productiefaciliteiten om vooruitgang te boeken in duurzaamheidsinspanningen, om actief strategische opportuniteiten na te streven en de in 2024 gelanceerde kostenreductieprogramma’s te implementeren.

Toelichting door Bernard Delvaux, CEO van Etex: “Onze resultaten over de eerste helft zijn in lijn met onze prognoses, ondanks een marktherstel dat langer duurt dan voorzien. Hoewel sommige regio's uitdagend blijven, zien we bemoedigende prestaties in regio's als Latijns-Amerika en Zuid-Europa.

In vergelijking met de eerste helft van 2024 is de vraag dit jaar in enkele belangrijke markten verder gedaald. We hebben echter aanzienlijke inspanningen geleverd om de kosten onder controle te houden en de marges op peil te houden, met een opmerkelijke vooruitgang op het vlak van product- en operationele prestaties en winstgevendheid. Dit vertaalt zich in stabiele inkomsten en duurzame gezonde marges.

Aangezien we verwachten dat het momentum in 2026 geleidelijk zal heropbouwen, blijven we ons voorbereiden op toekomstige groei, onder meer met de inhuldiging van onze gloednieuwe gipsplaatlijn in Bristol in maart van dit jaar, investeringen van EUR 65 miljoen in Latijns-Amerika en innovatie in onze producten en oplossingen.”

