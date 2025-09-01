Planisware - Mise en oeuvre d'un programme de rachat d'actions

Planisware lance un programme de rachat d’actions

d’un montant de 10 millions d’euros pour

couvrir les plans de rémunération en actions à venir

Paris, France, le 1er septembre 2025 - Planisware, un leader dans le domaine des plateformes SaaS B2B basées sur l’IA pour le secteur en forte croissance de la Project Economy (« l’Economie de Projet »), annonce aujourd’hui le lancement d’un programme de rachat d’actions dans le cadre de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 19 juin 2025 (17ème résolution), afin de procéder d’ici au 31 décembre 2025 au plus tard à des rachats d’actions Planisware sur Euronext Paris pour un montant maximum de 10 millions d’euros.

Dans ce cadre, Planisware a confié un mandat de rachat d’actions à un prestataire de services d’investissement (Rothschild Martin Maurel) qui réalisera ses décisions d’achat de manière indépendante de Planisware. Les rachats seront effectués sous réserve des conditions de marché et conformément à la réglementation applicable, notamment les articles 241-1 à 241-7 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et le Règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché.

Les actions ainsi rachetées ont vocation à être utilisées en vue de leur livraison dans le cadre de plans de rémunération en actions attribuées à des employés et mandataires sociaux du Groupe et ainsi éviter la dilution des actionnaires existants en l’absence de livraison d’actions nouvellement émises dans ce cadre.

Le descriptif des principales caractéristiques du programme de rachat d’actions a été mis en ligne sur le site de Planisware ( https://planisware.com/ ) sur la page « Information réglementée » de la section « Investisseurs ».

Il est précisé que, dans le respect de la règlementation applicable, le contrat de liquidité conclu entre la Société et Rothschild Martin Maurel le 13 mai 2024 (tel que décrit dans ce descriptif) ne sera pas suspendu pendant la durée du mandat de rachat d’actions susmentionné.

Annexes

Prochain évènement

21 octobre 2025 : Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2025





Contact

Relations avec les investisseurs Médias Benoit d'Amécourt Brunswick Group

Hugues Boëton / Christophe Menger benoit.damecourt@planisware.com planisware@brunswickgroup.com +33 6 75 51 41 47 +33 6 79 99 27 15 / +33 7 52 63 00 89

À propos de Planisware

Planisware est un leader dans le domaine des plateformes SaaS (Software-as-a-Service) B2B (business-to-business) basées sur l'IA pour le secteur en forte croissance de la Project Economy (« l’Economie de Projet ») La mission de Planisware est de fournir des solutions pour aider les organisations à transformer la façon dont elles conçoivent, planifient et délivrent leurs projets, portefeuilles de projets, programmes et produits.

Avec près de 800 collaborateurs répartis dans 18 bureaux, Planisware opère à grande échelle en servant environ 600 clients dans de nombreux secteurs et de métiers dans plus de 30 pays à travers le monde. Planisware compte parmi ses clients des entreprises internationales de premier plan, des sociétés de taille intermédiaire et des entités du secteur public.

Planisware est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment A, code ISIN FR001400PFU4, sous le symbole « PLNW »).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://planisware.com/ et retrouvez Planisware sur LinkedIn .

