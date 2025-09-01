Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 35 2025

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 26. februar 2025 til senest den 30. januar 2026. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 2,25 mia. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2025 af 26. februar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”, og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”safe habour-regler”).
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal
aktier
|Gennemsnitlig
købspris (DKK)
|Transaktionsværdi (DKK)
|Total, seneste meddelelse
|1.768.745
|590,66
|1.044.719.906
|25. august 2025
|19.873
|710,83
|14.126.235
|26. august 2025
|19.191
|700,75
|13.448.112
|27. august 2025
|19.709
|693,13
|13.660.907
|28. august 2025
|19.711
|691,72
|13.634.495
|29. august 2025
|7.606
|686,28
|5.219.830
|Total under programmet
|1.854.835
|595,64
|1.104.809.485
Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 1.854.835 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 3,02% af selskabets aktiekapital.
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.
Venlig hilsen
Jyske Bank
Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44.
Vedhæftet fil