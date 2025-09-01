Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 35 2025

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 26. februar 2025 til senest den 30. januar 2026. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 2,25 mia. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2025 af 26. februar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”, og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”safe habour-regler”).

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Antal

aktier Gennemsnitlig

købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK) Total, seneste meddelelse 1.768.745 590,66 1.044.719.906 25. august 2025 19.873 710,83 14.126.235 26. august 2025 19.191 700,75 13.448.112 27. august 2025 19.709 693,13 13.660.907 28. august 2025 19.711 691,72 13.634.495 29. august 2025 7.606 686,28 5.219.830 Total under programmet 1.854.835 595,64 1.104.809.485

Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 1.854.835 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 3,02% af selskabets aktiekapital.



Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.

