Offentliggørelse af prospekt, Investeringsforeningen Wealth Invest

Hermed offentliggøres et ajourført prospekt for Secure Spectrum-afdelingerne i Investeringsforeningen Wealth Invest.

Prospektet er blevet ajourført som følge af, at afdeling Secure Market Power har fået udvidet antallet af selskaber, afdelingen kan investere i.

Prospektet er ligeledes blevet ajourført som følge af, at afdeling Wellington EM Obligationer pr. dags dato kategoriseres efter artikel 8 under SFDR.

Prospektet er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgås via Foreningens hjemmeside.



For eventuelle spørgsmål kontakt Lise Bøgelund Jensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.





Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Wealth Invest

Attachment