Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S

Transaktioner 25. august 2025 – 29. august 2025

Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 35 gennemført følgende transaktioner:

Antal aktier Gennemsnit købskurs Transaktionsværdi (kr.) Akkumuleret fra sidste meddelelse 23.675.000 16,36 387.330.750 25. august 2025 150.000 18,54 2.781.000 26. august 2025 150.000 18,59 2.788.500 27. august 2025 150.000 18,28 2.742.000 28. august 2025 170.000 17,91 3.044.700 29. august 2025 170.000 17,89 3.041.300 I alt uge 35 790.000 18,22 14.397.500 I alt akkumuleret 24.465.000 16,42 401.728.250

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 28.710.696 stk. egne aktier svarende til 1,98 % af selskabets aktiekapital.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:

Head of Investor Relations & ESG

Mads Thinggaard

Mobil nr. 2025 5469

Vedhæftede filer