Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S 

Transaktioner 25. august 2025 – 29. august 2025
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 35 gennemført følgende transaktioner:

 Antal aktierGennemsnit købskursTransaktionsværdi (kr.)
Akkumuleret fra sidste meddelelse23.675.00016,36387.330.750
25. august 2025150.00018,542.781.000
26. august 2025150.00018,592.788.500
27. august 2025150.00018,282.742.000
28. august 2025170.00017,913.044.700
29. august 2025170.00017,893.041.300
I alt uge 35790.00018,2214.397.500
I alt akkumuleret 24.465.00016,42401.728.250

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 28.710.696 stk. egne aktier svarende til 1,98 % af selskabets aktiekapital.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:                 

Head of Investor Relations & ESG        
Mads Thinggaard                 
Mobil nr. 2025 5469                

