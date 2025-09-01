Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S
Transaktioner 25. august 2025 – 29. august 2025
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 35 gennemført følgende transaktioner:
|Antal aktier
|Gennemsnit købskurs
|Transaktionsværdi (kr.)
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|23.675.000
|16,36
|387.330.750
|25. august 2025
|150.000
|18,54
|2.781.000
|26. august 2025
|150.000
|18,59
|2.788.500
|27. august 2025
|150.000
|18,28
|2.742.000
|28. august 2025
|170.000
|17,91
|3.044.700
|29. august 2025
|170.000
|17,89
|3.041.300
|I alt uge 35
|790.000
|18,22
|14.397.500
|I alt akkumuleret
|24.465.000
|16,42
|401.728.250
Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 28.710.696 stk. egne aktier svarende til 1,98 % af selskabets aktiekapital.
Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Investorer og aktieanalytikere:
Head of Investor Relations & ESG
Mads Thinggaard
Mobil nr. 2025 5469
