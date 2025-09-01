Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Finanstilsynet
Øvrige interessenter
Dato 1. september 2025
Aktietilbagekøbsprogram - uge 35
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.
I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:
|Dato
|Antal aktier (stk.)
|Gennemsnitlig
købspris (kroner)
|Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
|I alt i henhold til seneste meddelelse
|260.300
|1.405,86
|365.944.284
|25. august 2025
|3.500
|1.510,63
|5.287.205
|26. august 2025
|3.700
|1.490,92
|5.516.404
|27. august 2025
|3.900
|1.476,98
|5.760.222
|28. august 2025
|3.900
|1.465,98
|5.717.322
|29. august 2025
|4.500
|1.434,56
|6.455.520
|I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram
|279.800
|1.410,58
|394.680.957
|Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025
|414.200
|1.207,12
|499.988.706
|I alt tilbagekøbt
|694.000
|1.289,15
|894.669.663
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
- 694.000 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 2,73 % af bankens aktiekapital.
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage
|Volume
|Price
|Venue
|Time - CET
|8
|1512
|XCSE
|20250825 9:00:02.847000
|2
|1512
|XCSE
|20250825 9:04:39.625000
|7
|1512
|XCSE
|20250825 9:04:39.625000
|1
|1512
|XCSE
|20250825 9:04:41.815000
|8
|1512
|XCSE
|20250825 9:04:41.815000
|7
|1512
|XCSE
|20250825 9:05:41.116000
|2
|1512
|XCSE
|20250825 9:05:41.116000
|6
|1512
|XCSE
|20250825 9:06:39.366000
|2
|1512
|XCSE
|20250825 9:06:39.366000
|1
|1512
|XCSE
|20250825 9:06:39.366000
|9
|1511
|XCSE
|20250825 9:07:34.047000
|4
|1511
|XCSE
|20250825 9:08:32.176000
|2
|1511
|XCSE
|20250825 9:08:32.176000
|2
|1511
|XCSE
|20250825 9:08:32.176000
|17
|1509
|XCSE
|20250825 9:08:32.200000
|17
|1508
|XCSE
|20250825 9:15:31.578000
|13
|1510
|XCSE
|20250825 9:15:31.579000
|13
|1510
|XCSE
|20250825 9:15:31.580000
|16
|1508
|XCSE
|20250825 9:15:31.595000
|1
|1508
|XCSE
|20250825 9:15:31.596000
|17
|1507
|XCSE
|20250825 9:15:33.063000
|17
|1506
|XCSE
|20250825 9:17:06.644000
|9
|1508
|XCSE
|20250825 9:19:22.754000
|2
|1508
|XCSE
|20250825 9:20:24.366000
|7
|1508
|XCSE
|20250825 9:20:24.366000
|9
|1507
|XCSE
|20250825 9:21:34.366000
|3
|1507
|XCSE
|20250825 9:22:47.366000
|18
|1505
|XCSE
|20250825 9:23:26.084000
|17
|1505
|XCSE
|20250825 9:31:47.084000
|8
|1505
|XCSE
|20250825 9:31:47.084000
|11
|1505
|XCSE
|20250825 9:39:41.316000
|17
|1504
|XCSE
|20250825 9:47:32.912000
|17
|1505
|XCSE
|20250825 10:06:44.188000
|8
|1505
|XCSE
|20250825 10:06:44.188000
|25
|1504
|XCSE
|20250825 10:09:10.093000
|25
|1504
|XCSE
|20250825 10:09:10.104000
|149
|1504
|XCSE
|20250825 10:09:10.225000
|9
|1507
|XCSE
|20250825 10:09:43.642000
|9
|1507
|XCSE
|20250825 10:09:43.642000
|14
|1507
|XCSE
|20250825 10:09:43.644000
|9
|1507
|XCSE
|20250825 10:09:53.366000
|3
|1508
|XCSE
|20250825 10:10:47.750000
|2
|1509
|XCSE
|20250825 10:14:29.843000
|17
|1509
|XCSE
|20250825 10:14:29.843000
|3
|1509
|XCSE
|20250825 10:14:29.843000
|8
|1509
|XCSE
|20250825 10:14:29.843000
|17
|1506
|XCSE
|20250825 10:22:35.620000
|1
|1508
|XCSE
|20250825 10:27:17.737000
|25
|1509
|XCSE
|20250825 10:27:17.751000
|8
|1509
|XCSE
|20250825 10:27:17.751000
|14
|1509
|XCSE
|20250825 10:27:17.822000
|8
|1509
|XCSE
|20250825 10:27:17.822000
|1
|1509
|XCSE
|20250825 10:28:37.366000
|8
|1509
|XCSE
|20250825 10:28:37.366000
|17
|1506
|XCSE
|20250825 10:29:16.549000
|17
|1505
|XCSE
|20250825 10:31:48.321000
|15
|1505
|XCSE
|20250825 10:43:30.606000
|25
|1507
|XCSE
|20250825 10:47:03.090000
|21
|1509
|XCSE
|20250825 10:47:40.152000
|1
|1509
|XCSE
|20250825 10:48:33.366000
|8
|1509
|XCSE
|20250825 10:48:33.366000
|17
|1506
|XCSE
|20250825 10:50:17.305000
|17
|1505
|XCSE
|20250825 11:02:26.180000
|8
|1505
|XCSE
|20250825 11:02:26.180000
|8
|1505
|XCSE
|20250825 11:02:26.180000
|3
|1506
|XCSE
|20250825 11:12:15.949000
|3
|1507
|XCSE
|20250825 11:22:13.457000
|1
|1507
|XCSE
|20250825 11:22:13.457000
|9
|1507
|XCSE
|20250825 11:22:13.457000
|13
|1507
|XCSE
|20250825 11:22:13.475000
|1
|1509
|XCSE
|20250825 11:28:05.777000
|3
|1509
|XCSE
|20250825 11:28:05.777000
|14
|1509
|XCSE
|20250825 11:28:05.777000
|16
|1510
|XCSE
|20250825 11:32:55.162000
|3
|1510
|XCSE
|20250825 11:32:55.162000
|4
|1510
|XCSE
|20250825 11:32:55.162000
|8
|1512
|XCSE
|20250825 11:35:10.683000
|18
|1511
|XCSE
|20250825 11:35:10.712000
|18
|1510
|XCSE
|20250825 11:35:10.730000
|18
|1508
|XCSE
|20250825 11:37:56.243000
|8
|1508
|XCSE
|20250825 11:37:56.243000
|20
|1509
|XCSE
|20250825 11:37:56.244000
|13
|1510
|XCSE
|20250825 11:37:56.244000
|8
|1510
|XCSE
|20250825 11:37:56.244000
|8
|1510
|XCSE
|20250825 11:37:56.244000
|17
|1508
|XCSE
|20250825 11:39:14.184000
|9
|1508
|XCSE
|20250825 11:49:06.924000
|9
|1507
|XCSE
|20250825 11:49:06.943000
|8
|1509
|XCSE
|20250825 11:53:49.173000
|2
|1509
|XCSE
|20250825 11:53:49.173000
|4
|1509
|XCSE
|20250825 11:53:49.173000
|25
|1508
|XCSE
|20250825 11:53:51.078000
|17
|1508
|XCSE
|20250825 12:07:18.086000
|8
|1508
|XCSE
|20250825 12:07:18.086000
|12
|1507
|XCSE
|20250825 12:11:05.610000
|9
|1510
|XCSE
|20250825 12:11:05.628000
|5
|1510
|XCSE
|20250825 12:11:05.628000
|5
|1510
|XCSE
|20250825 12:11:05.628000
|18
|1509
|XCSE
|20250825 12:14:38.231000
|14
|1509
|XCSE
|20250825 12:23:53.991000
|14
|1509
|XCSE
|20250825 12:23:54.002000
|14
|1509
|XCSE
|20250825 12:23:54.006000
|26
|1507
|XCSE
|20250825 12:23:54.010000
|9
|1507
|XCSE
|20250825 12:23:54.010000
|9
|1507
|XCSE
|20250825 12:33:25.944000
|4
|1509
|XCSE
|20250825 12:36:05.475000
|11
|1509
|XCSE
|20250825 12:36:05.475000
|17
|1507
|XCSE
|20250825 12:38:10.170000
|11
|1509
|XCSE
|20250825 12:55:29.323000
|1
|1509
|XCSE
|20250825 12:55:29.323000
|12
|1510
|XCSE
|20250825 12:55:29.341000
|9
|1510
|XCSE
|20250825 12:55:29.341000
|4
|1510
|XCSE
|20250825 12:55:29.341000
|9
|1510
|XCSE
|20250825 12:55:29.341000
|11
|1510
|XCSE
|20250825 12:55:29.378000
|17
|1510
|XCSE
|20250825 13:10:01.207000
|13
|1511
|XCSE
|20250825 13:13:59.133000
|11
|1511
|XCSE
|20250825 13:14:09.657000
|10
|1511
|XCSE
|20250825 13:14:09.657000
|11
|1511
|XCSE
|20250825 13:14:09.661000
|9
|1511
|XCSE
|20250825 13:14:09.702000
|21
|1511
|XCSE
|20250825 13:14:09.703000
|9
|1511
|XCSE
|20250825 13:14:57.368000
|17
|1509
|XCSE
|20250825 13:18:08.080000
|8
|1509
|XCSE
|20250825 13:18:08.080000
|18
|1508
|XCSE
|20250825 13:37:44.085000
|18
|1512
|XCSE
|20250825 13:52:20.427000
|5
|1512
|XCSE
|20250825 13:52:20.427000
|26
|1512
|XCSE
|20250825 13:52:20.427000
|10
|1512
|XCSE
|20250825 13:52:20.427000
|11
|1512
|XCSE
|20250825 13:52:20.427000
|17
|1513
|XCSE
|20250825 13:56:31.215000
|8
|1513
|XCSE
|20250825 13:56:31.215000
|12
|1513
|XCSE
|20250825 13:56:31.215000
|9
|1513
|XCSE
|20250825 13:56:31.215000
|9
|1513
|XCSE
|20250825 13:56:51.367000
|9
|1513
|XCSE
|20250825 13:57:47.366000
|25
|1511
|XCSE
|20250825 13:57:54.365000
|25
|1511
|XCSE
|20250825 13:57:54.371000
|17
|1510
|XCSE
|20250825 14:00:26.399000
|17
|1510
|XCSE
|20250825 14:04:50.016000
|27
|1508
|XCSE
|20250825 14:13:55.196000
|8
|1508
|XCSE
|20250825 14:13:55.196000
|9
|1510
|XCSE
|20250825 14:19:11.367000
|15
|1511
|XCSE
|20250825 14:37:20.391000
|1
|1511
|XCSE
|20250825 14:37:20.391000
|8
|1511
|XCSE
|20250825 14:37:20.391000
|17
|1510
|XCSE
|20250825 14:49:34.806000
|10
|1512
|XCSE
|20250825 15:05:00.309000
|35
|1512
|XCSE
|20250825 15:05:00.309000
|17
|1512
|XCSE
|20250825 15:05:00.309000
|26
|1511
|XCSE
|20250825 15:08:29.220000
|8
|1511
|XCSE
|20250825 15:49:08.199000
|8
|1511
|XCSE
|20250825 15:49:08.199000
|17
|1511
|XCSE
|20250825 15:49:08.208000
|1
|1512
|XCSE
|20250825 16:01:31.577000
|31
|1514
|XCSE
|20250825 16:26:55.651441
|69
|1514
|XCSE
|20250825 16:26:55.651459
|94
|1514
|XCSE
|20250825 16:26:55.651475
|6
|1514
|XCSE
|20250825 16:26:55.651488
|3
|1514
|XCSE
|20250825 16:26:55.651488
|69
|1514
|XCSE
|20250825 16:26:55.651526
|31
|1514
|XCSE
|20250825 16:26:55.651544
|69
|1514
|XCSE
|20250825 16:26:55.671894
|11
|1514
|XCSE
|20250825 16:26:55.695358
|20
|1514
|XCSE
|20250825 16:26:55.719636
|74
|1514
|XCSE
|20250825 16:26:55.798122
|20
|1514
|XCSE
|20250825 16:28:33.142239
|6
|1514
|XCSE
|20250825 16:28:54.588180
|83
|1514
|XCSE
|20250825 16:28:54.588180
|26
|1514
|XCSE
|20250825 16:28:54.588297
|50
|1512
|XCSE
|20250825 16:36:27.266296
|50
|1512
|XCSE
|20250825 16:36:27.266346
|50
|1512
|XCSE
|20250825 16:36:27.266369
|50
|1512
|XCSE
|20250825 16:36:27.266434
|50
|1512
|XCSE
|20250825 16:36:27.266475
|50
|1512
|XCSE
|20250825 16:36:27.289865
|25
|1512
|XCSE
|20250825 16:36:27.289865
|50
|1511
|XCSE
|20250825 16:37:09.450730
|9
|1513
|XCSE
|20250825 16:45:01.982029
|50
|1513
|XCSE
|20250825 16:45:01.982077
|50
|1513
|XCSE
|20250825 16:45:01.982093
|50
|1513
|XCSE
|20250825 16:45:01.982144
|50
|1513
|XCSE
|20250825 16:45:01.982196
|50
|1513
|XCSE
|20250825 16:45:01.997767
|50
|1513
|XCSE
|20250825 16:45:01.997913
|50
|1513
|XCSE
|20250825 16:45:01.998042
|50
|1513
|XCSE
|20250825 16:45:01.998171
|50
|1513
|XCSE
|20250825 16:45:02.002979
|50
|1513
|XCSE
|20250825 16:45:02.003126
|29
|1513
|XCSE
|20250825 16:45:02.003224
|21
|1513
|XCSE
|20250825 16:45:02.003242
|21
|1513
|XCSE
|20250825 16:45:02.003255
|29
|1513
|XCSE
|20250825 16:45:02.003271
|16
|1513
|XCSE
|20250825 16:45:02.003302
|9
|1501
|XCSE
|20250826 9:00:43.764000
|9
|1500
|XCSE
|20250826 9:01:10.734000
|9
|1499
|XCSE
|20250826 9:06:56.702000
|3
|1499
|XCSE
|20250826 9:08:38.860000
|6
|1499
|XCSE
|20250826 9:08:38.860000
|1
|1499
|XCSE
|20250826 9:10:18.318000
|2
|1499
|XCSE
|20250826 9:10:18.318000
|6
|1499
|XCSE
|20250826 9:10:18.318000
|9
|1499
|XCSE
|20250826 9:11:13.164000
|3
|1499
|XCSE
|20250826 9:12:13.163000
|1
|1498
|XCSE
|20250826 9:21:02.075000
|9
|1498
|XCSE
|20250826 9:21:02.075000
|13
|1498
|XCSE
|20250826 9:21:20.616000
|13
|1498
|XCSE
|20250826 9:21:50.844000
|13
|1498
|XCSE
|20250826 9:21:57.540000
|4
|1498
|XCSE
|20250826 9:22:33.586000
|26
|1496
|XCSE
|20250826 9:22:34.066000
|18
|1495
|XCSE
|20250826 9:23:49.711000
|18
|1493
|XCSE
|20250826 9:25:43.086000
|13
|1492
|XCSE
|20250826 9:32:13.217000
|8
|1498
|XCSE
|20250826 9:43:12.437000
|13
|1498
|XCSE
|20250826 9:45:38.324000
|13
|1498
|XCSE
|20250826 9:45:38.324000
|12
|1498
|XCSE
|20250826 9:49:39.548000
|9
|1495
|XCSE
|20250826 9:49:59.331000
|2
|1495
|XCSE
|20250826 9:49:59.331000
|6
|1495
|XCSE
|20250826 9:49:59.331000
|17
|1494
|XCSE
|20250826 9:50:30.540000
|51
|1491
|XCSE
|20250826 9:56:14.415000
|9
|1490
|XCSE
|20250826 10:06:40.395000
|1
|1488
|XCSE
|20250826 10:08:01.092000
|2
|1488
|XCSE
|20250826 10:08:01.191000
|5
|1488
|XCSE
|20250826 10:10:36.912000
|9
|1488
|XCSE
|20250826 10:14:48.091000
|8
|1488
|XCSE
|20250826 10:14:48.091000
|9
|1488
|XCSE
|20250826 10:19:48.800000
|1
|1488
|XCSE
|20250826 10:36:07.513000
|4
|1488
|XCSE
|20250826 10:36:07.532000
|2
|1488
|XCSE
|20250826 10:36:07.535000
|2
|1488
|XCSE
|20250826 10:36:21.370000
|1
|1488
|XCSE
|20250826 10:36:21.370000
|6
|1488
|XCSE
|20250826 10:36:21.370000
|9
|1487
|XCSE
|20250826 10:40:40.054000
|8
|1487
|XCSE
|20250826 10:40:40.054000
|8
|1487
|XCSE
|20250826 10:40:40.054000
|17
|1487
|XCSE
|20250826 10:40:41.194000
|6
|1486
|XCSE
|20250826 10:40:41.766000
|12
|1486
|XCSE
|20250826 10:45:52.974000
|26
|1486
|XCSE
|20250826 10:46:28.360000
|17
|1485
|XCSE
|20250826 10:52:24.101000
|8
|1485
|XCSE
|20250826 10:52:24.101000
|9
|1485
|XCSE
|20250826 10:52:24.101000
|1
|1485
|XCSE
|20250826 10:52:24.101000
|7
|1485
|XCSE
|20250826 10:52:24.101000
|9
|1481
|XCSE
|20250826 10:52:33.183000
|1
|1484
|XCSE
|20250826 11:00:31.917000
|16
|1484
|XCSE
|20250826 11:00:31.917000
|9
|1482
|XCSE
|20250826 11:09:04.124000
|17
|1481
|XCSE
|20250826 11:24:09.736000
|18
|1480
|XCSE
|20250826 11:30:31.186000
|8
|1480
|XCSE
|20250826 11:30:31.186000
|10
|1479
|XCSE
|20250826 11:35:18.943000
|4
|1479
|XCSE
|20250826 11:38:55.850000
|9
|1479
|XCSE
|20250826 11:40:35.697000
|16
|1481
|XCSE
|20250826 11:44:38.626000
|7
|1481
|XCSE
|20250826 11:44:38.626000
|28
|1481
|XCSE
|20250826 11:47:03.686000
|2
|1481
|XCSE
|20250826 11:47:03.686000
|1
|1481
|XCSE
|20250826 11:47:03.686000
|9
|1480
|XCSE
|20250826 11:54:52.083000
|12
|1481
|XCSE
|20250826 12:00:00.922000
|6
|1481
|XCSE
|20250826 12:00:01.144000
|10
|1481
|XCSE
|20250826 12:00:01.144000
|2
|1481
|XCSE
|20250826 12:00:42.920000
|7
|1481
|XCSE
|20250826 12:00:42.920000
|18
|1481
|XCSE
|20250826 12:06:59.785000
|5
|1480
|XCSE
|20250826 12:07:02.859000
|4
|1480
|XCSE
|20250826 12:11:09.085000
|5
|1480
|XCSE
|20250826 12:11:09.085000
|9
|1480
|XCSE
|20250826 12:11:09.085000
|17
|1479
|XCSE
|20250826 12:30:43.090000
|17
|1479
|XCSE
|20250826 12:30:43.100000
|12
|1480
|XCSE
|20250826 12:33:12.457000
|9
|1479
|XCSE
|20250826 12:57:37.083000
|8
|1479
|XCSE
|20250826 12:57:37.083000
|17
|1478
|XCSE
|20250826 12:57:38.210000
|8
|1480
|XCSE
|20250826 12:57:40.280000
|1
|1480
|XCSE
|20250826 12:57:40.280000
|2
|1480
|XCSE
|20250826 12:57:40.280000
|12
|1480
|XCSE
|20250826 12:57:40.296000
|12
|1480
|XCSE
|20250826 12:57:40.305000
|12
|1480
|XCSE
|20250826 13:04:54.942000
|5
|1480
|XCSE
|20250826 13:06:52.605000
|9
|1480
|XCSE
|20250826 13:21:31.911000
|9
|1482
|XCSE
|20250826 13:27:04.084000
|9
|1482
|XCSE
|20250826 13:32:21.083000
|7
|1482
|XCSE
|20250826 13:32:21.092000
|13
|1483
|XCSE
|20250826 13:33:34.931000
|21
|1485
|XCSE
|20250826 13:34:43.324000
|10
|1485
|XCSE
|20250826 13:34:43.336000
|21
|1485
|XCSE
|20250826 13:34:43.348000
|21
|1485
|XCSE
|20250826 13:34:43.360000
|21
|1485
|XCSE
|20250826 13:34:43.368000
|21
|1485
|XCSE
|20250826 13:34:43.380000
|9
|1485
|XCSE
|20250826 13:34:53.531000
|9
|1485
|XCSE
|20250826 13:35:05.654000
|9
|1485
|XCSE
|20250826 13:35:19.164000
|4
|1485
|XCSE
|20250826 13:35:36.407000
|3
|1487
|XCSE
|20250826 13:53:51.963000
|2
|1487
|XCSE
|20250826 13:53:51.963000
|18
|1486
|XCSE
|20250826 13:58:33.085000
|18
|1488
|XCSE
|20250826 14:03:34.785000
|18
|1488
|XCSE
|20250826 14:03:34.785000
|9
|1487
|XCSE
|20250826 14:03:34.823000
|9
|1486
|XCSE
|20250826 14:10:04.121000
|15
|1486
|XCSE
|20250826 14:10:04.121000
|1
|1486
|XCSE
|20250826 14:10:04.136000
|24
|1486
|XCSE
|20250826 14:10:04.136000
|5
|1489
|XCSE
|20250826 14:13:13.707000
|3
|1489
|XCSE
|20250826 14:13:13.707000
|14
|1489
|XCSE
|20250826 14:13:13.707000
|17
|1489
|XCSE
|20250826 14:13:19.162000
|12
|1489
|XCSE
|20250826 14:21:27.721000
|9
|1487
|XCSE
|20250826 14:21:27.740000
|8
|1487
|XCSE
|20250826 14:21:27.740000
|9
|1488
|XCSE
|20250826 14:31:30.181000
|9
|1487
|XCSE
|20250826 14:33:42.087000
|17
|1491
|XCSE
|20250826 14:36:07.192000
|7
|1491
|XCSE
|20250826 14:36:07.192000
|40
|1492
|XCSE
|20250826 14:45:36.499000
|1
|1492
|XCSE
|20250826 14:45:36.499000
|14
|1492
|XCSE
|20250826 14:45:36.499000
|9
|1492
|XCSE
|20250826 14:46:33.164000
|8
|1492
|XCSE
|20250826 14:49:53.600000
|1
|1492
|XCSE
|20250826 14:49:53.600000
|9
|1492
|XCSE
|20250826 14:52:44.625000
|1
|1492
|XCSE
|20250826 14:53:44.164000
|2
|1492
|XCSE
|20250826 14:53:44.164000
|10
|1492
|XCSE
|20250826 14:54:14.538000
|9
|1490
|XCSE
|20250826 14:54:43.393000
|9
|1490
|XCSE
|20250826 14:54:43.393000
|8
|1490
|XCSE
|20250826 14:54:43.393000
|9
|1490
|XCSE
|20250826 14:54:43.393000
|3
|1492
|XCSE
|20250826 15:01:59.059000
|7
|1492
|XCSE
|20250826 15:02:09.110000
|18
|1491
|XCSE
|20250826 15:02:30.533000
|17
|1490
|XCSE
|20250826 15:02:50.181000
|17
|1489
|XCSE
|20250826 15:03:27.557000
|17
|1488
|XCSE
|20250826 15:03:27.577000
|17
|1487
|XCSE
|20250826 15:04:48.224000
|19
|1489
|XCSE
|20250826 15:07:32.641000
|19
|1489
|XCSE
|20250826 15:07:32.645000
|5
|1490
|XCSE
|20250826 15:14:53.085000
|11
|1490
|XCSE
|20250826 15:14:53.085000
|2
|1490
|XCSE
|20250826 15:14:53.085000
|7
|1490
|XCSE
|20250826 15:14:53.085000
|18
|1490
|XCSE
|20250826 15:14:53.085000
|21
|1488
|XCSE
|20250826 15:14:53.130000
|25
|1488
|XCSE
|20250826 15:16:18.085000
|3
|1488
|XCSE
|20250826 15:16:18.094000
|7
|1490
|XCSE
|20250826 15:30:17.707000
|13
|1490
|XCSE
|20250826 15:31:33.372000
|16
|1490
|XCSE
|20250826 15:35:22.565000
|6
|1490
|XCSE
|20250826 15:35:22.565000
|7
|1489
|XCSE
|20250826 15:35:22.583000
|2
|1489
|XCSE
|20250826 15:35:22.972000
|7
|1489
|XCSE
|20250826 15:35:22.972000
|9
|1488
|XCSE
|20250826 15:38:34.610000
|9
|1488
|XCSE
|20250826 15:38:34.610000
|9
|1488
|XCSE
|20250826 15:41:10.082000
|9
|1487
|XCSE
|20250826 15:51:39.205000
|8
|1487
|XCSE
|20250826 15:51:39.205000
|8
|1487
|XCSE
|20250826 15:51:39.205000
|21
|1487
|XCSE
|20250826 15:51:52.388000
|10
|1487
|XCSE
|20250826 15:51:52.388000
|2
|1487
|XCSE
|20250826 15:51:52.406000
|2
|1487
|XCSE
|20250826 15:51:52.406000
|4
|1487
|XCSE
|20250826 15:51:52.406000
|151
|1491
|XCSE
|20250826 16:22:52.284758
|197
|1491
|XCSE
|20250826 16:29:02.683322
|52
|1491
|XCSE
|20250826 16:29:02.683341
|31
|1493
|XCSE
|20250826 16:41:10.123777
|78
|1493
|XCSE
|20250826 16:41:10.135610
|2
|1495
|XCSE
|20250826 16:46:30.463219
|119
|1495
|XCSE
|20250826 16:46:30.481488
|991
|1495
|XCSE
|20250826 16:46:34.789294
|277
|1495
|XCSE
|20250826 16:46:34.789299
|9
|1490
|XCSE
|20250827 9:00:15.745000
|17
|1482
|XCSE
|20250827 9:04:00.680000
|18
|1482
|XCSE
|20250827 9:04:08.430000
|17
|1482
|XCSE
|20250827 9:04:11.368000
|9
|1483
|XCSE
|20250827 9:08:56.082000
|9
|1483
|XCSE
|20250827 9:08:56.082000
|18
|1482
|XCSE
|20250827 9:14:24.869000
|12
|1484
|XCSE
|20250827 9:17:09.765000
|1
|1484
|XCSE
|20250827 9:18:34.035000
|2
|1484
|XCSE
|20250827 9:18:34.035000
|14
|1484
|XCSE
|20250827 9:18:34.038000
|25
|1484
|XCSE
|20250827 9:18:34.038000
|25
|1484
|XCSE
|20250827 9:18:34.055000
|14
|1484
|XCSE
|20250827 9:19:04.462000
|4
|1484
|XCSE
|20250827 9:19:04.462000
|13
|1483
|XCSE
|20250827 9:20:57.714000
|1
|1483
|XCSE
|20250827 9:20:57.714000
|13
|1483
|XCSE
|20250827 9:21:07.538000
|17
|1483
|XCSE
|20250827 9:21:07.538000
|34
|1480
|XCSE
|20250827 9:22:22.527000
|9
|1480
|XCSE
|20250827 9:22:22.527000
|9
|1475
|XCSE
|20250827 9:23:09.716000
|9
|1473
|XCSE
|20250827 9:23:44.795000
|17
|1473
|XCSE
|20250827 9:27:27.312000
|9
|1470
|XCSE
|20250827 9:31:53.431000
|1
|1469
|XCSE
|20250827 9:34:54.449000
|3
|1469
|XCSE
|20250827 9:35:11.134000
|5
|1469
|XCSE
|20250827 9:36:24.305000
|1
|1469
|XCSE
|20250827 9:36:24.305000
|3
|1469
|XCSE
|20250827 9:36:24.305000
|9
|1468
|XCSE
|20250827 9:36:24.322000
|9
|1467
|XCSE
|20250827 9:36:28.601000
|9
|1464
|XCSE
|20250827 9:37:55.083000
|8
|1464
|XCSE
|20250827 9:37:55.083000
|9
|1468
|XCSE
|20250827 9:43:42.217000
|17
|1467
|XCSE
|20250827 9:45:12.800000
|2
|1466
|XCSE
|20250827 9:49:35.773000
|18
|1467
|XCSE
|20250827 9:52:43.012000
|5
|1473
|XCSE
|20250827 9:56:42.698000
|9
|1472
|XCSE
|20250827 9:57:57.627000
|1
|1474
|XCSE
|20250827 9:58:25.532000
|9
|1472
|XCSE
|20250827 9:59:08.088000
|17
|1473
|XCSE
|20250827 10:00:05.868000
|18
|1474
|XCSE
|20250827 10:00:06.213000
|18
|1472
|XCSE
|20250827 10:00:06.313000
|17
|1471
|XCSE
|20250827 10:00:10.644000
|9
|1471
|XCSE
|20250827 10:00:25.056000
|9
|1470
|XCSE
|20250827 10:01:43.118000
|5
|1470
|XCSE
|20250827 10:01:43.118000
|3
|1470
|XCSE
|20250827 10:02:00.370000
|9
|1470
|XCSE
|20250827 10:04:28.834000
|9
|1471
|XCSE
|20250827 10:04:40.866000
|27
|1473
|XCSE
|20250827 10:07:16.712000
|9
|1472
|XCSE
|20250827 10:07:16.732000
|6
|1472
|XCSE
|20250827 10:07:16.732000
|1
|1472
|XCSE
|20250827 10:07:16.732000
|2
|1472
|XCSE
|20250827 10:07:16.750000
|8
|1472
|XCSE
|20250827 10:07:16.750000
|1
|1472
|XCSE
|20250827 10:07:16.750000
|1
|1472
|XCSE
|20250827 10:07:16.750000
|9
|1472
|XCSE
|20250827 10:10:30.031000
|9
|1472
|XCSE
|20250827 10:14:36.666000
|9
|1471
|XCSE
|20250827 10:15:44.656000
|9
|1471
|XCSE
|20250827 10:15:44.656000
|18
|1469
|XCSE
|20250827 10:19:53.348000
|17
|1467
|XCSE
|20250827 10:20:49.834000
|3
|1473
|XCSE
|20250827 10:36:02.313000
|2
|1476
|XCSE
|20250827 10:37:43.132000
|3
|1474
|XCSE
|20250827 10:38:25.575000
|22
|1474
|XCSE
|20250827 10:40:13.932000
|3
|1474
|XCSE
|20250827 10:40:13.932000
|25
|1473
|XCSE
|20250827 10:41:14.191000
|17
|1477
|XCSE
|20250827 10:43:30.705000
|5
|1477
|XCSE
|20250827 10:43:46.685000
|9
|1477
|XCSE
|20250827 10:44:10.969000
|18
|1475
|XCSE
|20250827 10:48:05.156000
|9
|1475
|XCSE
|20250827 10:48:05.156000
|25
|1475
|XCSE
|20250827 10:49:12.064000
|7
|1477
|XCSE
|20250827 11:00:09.946000
|11
|1477
|XCSE
|20250827 11:02:30.953000
|9
|1475
|XCSE
|20250827 11:03:44.439000
|8
|1475
|XCSE
|20250827 11:03:44.439000
|8
|1475
|XCSE
|20250827 11:03:44.439000
|17
|1478
|XCSE
|20250827 11:05:29.672000
|18
|1477
|XCSE
|20250827 11:05:48.314000
|17
|1476
|XCSE
|20250827 11:06:07.415000
|9
|1479
|XCSE
|20250827 11:16:32.819000
|9
|1476
|XCSE
|20250827 11:16:48.191000
|17
|1477
|XCSE
|20250827 11:22:50.203000
|3
|1478
|XCSE
|20250827 11:30:00.649000
|6
|1478
|XCSE
|20250827 11:30:00.649000
|7
|1480
|XCSE
|20250827 11:31:14.014000
|1
|1480
|XCSE
|20250827 11:31:14.014000
|1
|1480
|XCSE
|20250827 11:31:43.181000
|1
|1480
|XCSE
|20250827 11:31:51.836000
|4
|1480
|XCSE
|20250827 11:32:01.581000
|16
|1480
|XCSE
|20250827 11:32:10.928000
|18
|1477
|XCSE
|20250827 11:34:12.184000
|8
|1477
|XCSE
|20250827 11:34:12.184000
|1
|1479
|XCSE
|20250827 11:35:50.883000
|17
|1478
|XCSE
|20250827 11:41:47.564000
|10
|1479
|XCSE
|20250827 11:48:44.400000
|16
|1479
|XCSE
|20250827 11:48:44.400000
|5
|1480
|XCSE
|20250827 11:48:44.401000
|20
|1481
|XCSE
|20250827 11:53:20.645000
|7
|1481
|XCSE
|20250827 11:54:35.070000
|2
|1481
|XCSE
|20250827 11:54:45.950000
|3
|1481
|XCSE
|20250827 11:55:06.850000
|9
|1481
|XCSE
|20250827 11:55:24.077000
|18
|1479
|XCSE
|20250827 11:56:27.151000
|9
|1480
|XCSE
|20250827 11:57:03.674000
|1
|1480
|XCSE
|20250827 12:00:46.955000
|3
|1480
|XCSE
|20250827 12:00:46.955000
|13
|1481
|XCSE
|20250827 12:01:07.539000
|18
|1479
|XCSE
|20250827 12:06:42.463000
|17
|1478
|XCSE
|20250827 12:06:42.604000
|17
|1477
|XCSE
|20250827 12:21:36.586000
|1
|1476
|XCSE
|20250827 12:31:47.455000
|1
|1476
|XCSE
|20250827 12:31:47.455000
|15
|1476
|XCSE
|20250827 12:32:48.189000
|9
|1476
|XCSE
|20250827 12:32:48.189000
|14
|1476
|XCSE
|20250827 12:56:14.093000
|3
|1476
|XCSE
|20250827 12:56:14.114000
|3
|1476
|XCSE
|20250827 12:56:14.114000
|5
|1476
|XCSE
|20250827 12:56:26.301000
|14
|1476
|XCSE
|20250827 12:56:26.301000
|6
|1476
|XCSE
|20250827 12:56:26.301000
|4
|1477
|XCSE
|20250827 13:00:00.519000
|26
|1477
|XCSE
|20250827 13:00:00.519000
|14
|1477
|XCSE
|20250827 13:00:00.519000
|17
|1477
|XCSE
|20250827 13:03:00.731000
|9
|1478
|XCSE
|20250827 13:11:09.900000
|17
|1478
|XCSE
|20250827 13:14:33.201000
|8
|1478
|XCSE
|20250827 13:14:33.201000
|17
|1478
|XCSE
|20250827 13:18:38.031000
|26
|1477
|XCSE
|20250827 13:25:00.515000
|26
|1476
|XCSE
|20250827 13:25:00.534000
|9
|1477
|XCSE
|20250827 13:33:54.680000
|9
|1477
|XCSE
|20250827 13:34:16.027000
|9
|1476
|XCSE
|20250827 13:42:21.227000
|8
|1476
|XCSE
|20250827 13:42:21.227000
|8
|1476
|XCSE
|20250827 13:42:21.227000
|17
|1477
|XCSE
|20250827 13:54:47.448000
|17
|1476
|XCSE
|20250827 13:55:21.076000
|9
|1476
|XCSE
|20250827 13:55:21.076000
|25
|1475
|XCSE
|20250827 13:55:23.142000
|15
|1478
|XCSE
|20250827 14:03:19.208000
|25
|1479
|XCSE
|20250827 14:15:03.136000
|19
|1479
|XCSE
|20250827 14:18:41.309000
|6
|1479
|XCSE
|20250827 14:18:41.328000
|19
|1479
|XCSE
|20250827 14:18:41.328000
|21
|1480
|XCSE
|20250827 14:19:02.921000
|25
|1479
|XCSE
|20250827 14:21:41.091000
|18
|1480
|XCSE
|20250827 14:42:19.185000
|9
|1480
|XCSE
|20250827 14:42:19.185000
|8
|1480
|XCSE
|20250827 14:42:19.185000
|9
|1480
|XCSE
|20250827 14:42:19.185000
|9
|1480
|XCSE
|20250827 14:42:19.185000
|9
|1480
|XCSE
|20250827 14:42:19.185000
|8
|1480
|XCSE
|20250827 14:42:19.185000
|21
|1482
|XCSE
|20250827 14:42:55.036000
|19
|1482
|XCSE
|20250827 14:42:55.036000
|6
|1482
|XCSE
|20250827 14:42:55.036000
|19
|1482
|XCSE
|20250827 14:42:55.055000
|3
|1482
|XCSE
|20250827 14:42:55.055000
|20
|1480
|XCSE
|20250827 14:43:06.002000
|2
|1480
|XCSE
|20250827 14:52:54.678000
|1
|1480
|XCSE
|20250827 14:59:07.124000
|1
|1480
|XCSE
|20250827 14:59:07.124000
|5
|1480
|XCSE
|20250827 14:59:07.145000
|6
|1480
|XCSE
|20250827 14:59:07.145000
|1
|1480
|XCSE
|20250827 14:59:07.150000
|10
|1480
|XCSE
|20250827 14:59:07.163000
|12
|1480
|XCSE
|20250827 14:59:07.163000
|3
|1480
|XCSE
|20250827 14:59:07.163000
|2
|1480
|XCSE
|20250827 14:59:07.163000
|1
|1480
|XCSE
|20250827 14:59:07.163000
|7
|1480
|XCSE
|20250827 14:59:07.164000
|9
|1480
|XCSE
|20250827 14:59:07.164000
|8
|1480
|XCSE
|20250827 14:59:07.164000
|13
|1480
|XCSE
|20250827 14:59:07.164000
|26
|1480
|XCSE
|20250827 14:59:07.164000
|3
|1480
|XCSE
|20250827 14:59:19.600000
|55
|1480
|XCSE
|20250827 14:59:19.600000
|18
|1480
|XCSE
|20250827 14:59:19.825000
|1
|1480
|XCSE
|20250827 14:59:19.825000
|21
|1480
|XCSE
|20250827 14:59:23.745000
|4
|1480
|XCSE
|20250827 14:59:27.734000
|2
|1479
|XCSE
|20250827 14:59:44.619000
|44
|1478
|XCSE
|20250827 15:00:00.656000
|12
|1479
|XCSE
|20250827 15:00:00.656000
|11
|1479
|XCSE
|20250827 15:00:12.655000
|1
|1479
|XCSE
|20250827 15:00:13.825000
|35
|1478
|XCSE
|20250827 15:00:38.872000
|13
|1478
|XCSE
|20250827 15:00:45.116000
|13
|1478
|XCSE
|20250827 15:00:50.430000
|18
|1476
|XCSE
|20250827 15:04:47.337000
|17
|1475
|XCSE
|20250827 15:08:28.308000
|8
|1475
|XCSE
|20250827 15:08:28.308000
|25
|1474
|XCSE
|20250827 15:08:46.805000
|3
|1476
|XCSE
|20250827 15:11:02.611000
|9
|1476
|XCSE
|20250827 15:11:02.611000
|21
|1476
|XCSE
|20250827 15:11:14.374000
|7
|1476
|XCSE
|20250827 15:11:22.294000
|26
|1474
|XCSE
|20250827 15:11:22.528000
|7
|1476
|XCSE
|20250827 15:15:43.949000
|77
|1476
|XCSE
|20250827 15:17:10.729000
|15
|1476
|XCSE
|20250827 15:18:07.500000
|12
|1476
|XCSE
|20250827 15:19:52.193000
|3
|1476
|XCSE
|20250827 15:22:00.232000
|18
|1475
|XCSE
|20250827 15:22:50.206000
|3
|1476
|XCSE
|20250827 15:30:01.691000
|42
|1478
|XCSE
|20250827 15:44:10.598000
|43
|1477
|XCSE
|20250827 15:45:10.263000
|16
|1478
|XCSE
|20250827 15:45:39.048000
|3
|1478
|XCSE
|20250827 15:45:39.048000
|12
|1478
|XCSE
|20250827 15:45:39.048000
|13
|1478
|XCSE
|20250827 15:45:41.069000
|17
|1478
|XCSE
|20250827 15:45:41.069000
|16
|1477
|XCSE
|20250827 15:51:15.115000
|10
|1477
|XCSE
|20250827 15:51:15.115000
|8
|1477
|XCSE
|20250827 15:51:15.115000
|27
|1479
|XCSE
|20250827 15:56:12.703000
|10
|1480
|XCSE
|20250827 15:59:03.677000
|26
|1478
|XCSE
|20250827 15:59:26.487000
|8
|1478
|XCSE
|20250827 15:59:26.487000
|9
|1478
|XCSE
|20250827 15:59:26.487000
|12
|1479
|XCSE
|20250827 15:59:55.068000
|3
|1479
|XCSE
|20250827 15:59:55.068000
|13
|1479
|XCSE
|20250827 15:59:58.895000
|14
|1479
|XCSE
|20250827 15:59:58.895000
|14
|1479
|XCSE
|20250827 15:59:58.910000
|27
|1480
|XCSE
|20250827 16:01:34.857000
|40
|1480
|XCSE
|20250827 16:01:34.857000
|30
|1480
|XCSE
|20250827 16:01:34.857000
|42
|1478
|XCSE
|20250827 16:01:46.145000
|15
|1477
|XCSE
|20250827 16:03:00.221000
|18
|1477
|XCSE
|20250827 16:03:00.221000
|33
|1478
|XCSE
|20250827 16:03:00.296000
|17
|1477
|XCSE
|20250827 16:08:01.891000
|13
|1476
|XCSE
|20250827 16:12:25.308000
|73
|1476
|XCSE
|20250827 16:16:20.669000
|227
|1476
|XCSE
|20250827 16:23:11.889993
|264
|1476
|XCSE
|20250827 16:23:11.890033
|137
|1476
|XCSE
|20250827 16:23:11.890078
|200
|1475
|XCSE
|20250827 16:31:00.892977
|27
|1482
|XCSE
|20250828 9:01:39.024000
|9
|1479
|XCSE
|20250828 9:01:48.182000
|5
|1481
|XCSE
|20250828 9:06:22.005000
|4
|1481
|XCSE
|20250828 9:06:22.005000
|9
|1481
|XCSE
|20250828 9:07:18.018000
|2
|1481
|XCSE
|20250828 9:08:08.941000
|7
|1481
|XCSE
|20250828 9:08:08.941000
|9
|1481
|XCSE
|20250828 9:09:05.043000
|17
|1478
|XCSE
|20250828 9:09:42.093000
|4
|1483
|XCSE
|20250828 9:17:05.582000
|21
|1483
|XCSE
|20250828 9:17:05.582000
|7
|1483
|XCSE
|20250828 9:19:12.901000
|7
|1483
|XCSE
|20250828 9:20:47.565000
|17
|1481
|XCSE
|20250828 9:23:32.355000
|17
|1480
|XCSE
|20250828 9:30:31.952000
|21
|1480
|XCSE
|20250828 9:30:32.011000
|8
|1480
|XCSE
|20250828 9:30:32.030000
|1
|1480
|XCSE
|20250828 9:30:32.031000
|6
|1480
|XCSE
|20250828 9:30:32.031000
|1
|1480
|XCSE
|20250828 9:30:32.059000
|13
|1480
|XCSE
|20250828 9:33:13.053000
|19
|1480
|XCSE
|20250828 9:33:13.061000
|12
|1480
|XCSE
|20250828 9:33:48.857000
|1
|1480
|XCSE
|20250828 9:33:54.078000
|10
|1480
|XCSE
|20250828 9:34:20.988000
|1
|1480
|XCSE
|20250828 9:36:54.104000
|1
|1480
|XCSE
|20250828 9:39:54.129000
|12
|1480
|XCSE
|20250828 9:42:32.300000
|12
|1480
|XCSE
|20250828 9:42:32.304000
|12
|1480
|XCSE
|20250828 9:42:32.311000
|5
|1478
|XCSE
|20250828 9:42:32.331000
|12
|1478
|XCSE
|20250828 9:42:32.331000
|17
|1477
|XCSE
|20250828 9:46:54.442000
|9
|1475
|XCSE
|20250828 9:49:13.083000
|1
|1474
|XCSE
|20250828 9:56:31.724000
|8
|1474
|XCSE
|20250828 9:56:31.742000
|1
|1474
|XCSE
|20250828 9:56:31.745000
|1
|1474
|XCSE
|20250828 9:59:00.285000
|1
|1474
|XCSE
|20250828 9:59:00.285000
|6
|1474
|XCSE
|20250828 9:59:50.021000
|1
|1474
|XCSE
|20250828 9:59:50.021000
|2
|1474
|XCSE
|20250828 9:59:50.021000
|9
|1474
|XCSE
|20250828 10:00:09.156000
|17
|1473
|XCSE
|20250828 10:00:37.431000
|17
|1471
|XCSE
|20250828 10:00:46.090000
|1
|1475
|XCSE
|20250828 10:14:05.521000
|9
|1474
|XCSE
|20250828 10:16:37.633000
|7
|1476
|XCSE
|20250828 10:18:20.121000
|1
|1476
|XCSE
|20250828 10:18:20.121000
|11
|1476
|XCSE
|20250828 10:18:20.129000
|11
|1476
|XCSE
|20250828 10:18:20.134000
|11
|1476
|XCSE
|20250828 10:18:20.141000
|12
|1476
|XCSE
|20250828 10:18:47.174000
|5
|1474
|XCSE
|20250828 10:19:03.024000
|4
|1474
|XCSE
|20250828 10:19:35.512000
|5
|1474
|XCSE
|20250828 10:19:35.512000
|9
|1474
|XCSE
|20250828 10:19:35.516000
|9
|1474
|XCSE
|20250828 10:19:35.534000
|12
|1476
|XCSE
|20250828 10:21:59.321000
|5
|1476
|XCSE
|20250828 10:23:08.696000
|9
|1476
|XCSE
|20250828 10:24:26.158000
|1
|1476
|XCSE
|20250828 10:24:26.184000
|17
|1474
|XCSE
|20250828 10:24:36.090000
|17
|1474
|XCSE
|20250828 10:26:38.320000
|17
|1473
|XCSE
|20250828 10:37:11.411000
|70
|1473
|XCSE
|20250828 10:37:11.427000
|17
|1472
|XCSE
|20250828 10:37:38.089000
|9
|1473
|XCSE
|20250828 10:51:11.225000
|4
|1472
|XCSE
|20250828 10:54:10.943000
|4
|1472
|XCSE
|20250828 10:54:10.945000
|6
|1472
|XCSE
|20250828 10:54:10.958000
|2
|1472
|XCSE
|20250828 10:54:10.958000
|1
|1472
|XCSE
|20250828 10:54:10.958000
|8
|1472
|XCSE
|20250828 10:54:52.614000
|4
|1472
|XCSE
|20250828 10:54:52.614000
|4
|1472
|XCSE
|20250828 10:54:52.614000
|9
|1472
|XCSE
|20250828 10:54:52.614000
|17
|1472
|XCSE
|20250828 10:55:33.846000
|7
|1471
|XCSE
|20250828 10:55:33.873000
|3
|1471
|XCSE
|20250828 10:55:33.873000
|10
|1470
|XCSE
|20250828 10:56:19.063000
|17
|1470
|XCSE
|20250828 10:56:19.063000
|8
|1470
|XCSE
|20250828 10:56:19.063000
|19
|1469
|XCSE
|20250828 10:58:16.788000
|4
|1469
|XCSE
|20250828 10:58:16.788000
|17
|1471
|XCSE
|20250828 11:01:25.672000
|4
|1470
|XCSE
|20250828 11:02:14.830000
|9
|1469
|XCSE
|20250828 11:02:50.184000
|9
|1468
|XCSE
|20250828 11:15:44.380000
|8
|1468
|XCSE
|20250828 11:15:44.380000
|17
|1467
|XCSE
|20250828 11:21:07.185000
|8
|1467
|XCSE
|20250828 11:21:07.185000
|10
|1469
|XCSE
|20250828 11:22:08.778000
|9
|1470
|XCSE
|20250828 11:25:38.123000
|11
|1470
|XCSE
|20250828 11:25:50.470000
|24
|1470
|XCSE
|20250828 11:27:31.955000
|19
|1470
|XCSE
|20250828 11:27:45.249000
|19
|1470
|XCSE
|20250828 11:29:27.911000
|9
|1470
|XCSE
|20250828 11:29:49.216000
|12
|1470
|XCSE
|20250828 11:29:49.246000
|12
|1470
|XCSE
|20250828 11:29:49.327000
|19
|1470
|XCSE
|20250828 11:32:54.646000
|34
|1470
|XCSE
|20250828 11:32:54.656000
|19
|1470
|XCSE
|20250828 11:32:54.660000
|10
|1470
|XCSE
|20250828 11:33:58.524000
|18
|1468
|XCSE
|20250828 11:33:58.568000
|9
|1470
|XCSE
|20250828 11:36:36.159000
|15
|1467
|XCSE
|20250828 11:37:39.066000
|2
|1467
|XCSE
|20250828 11:37:39.084000
|15
|1467
|XCSE
|20250828 11:37:39.084000
|17
|1467
|XCSE
|20250828 11:38:30.013000
|15
|1465
|XCSE
|20250828 11:47:23.051000
|15
|1465
|XCSE
|20250828 11:47:23.058000
|9
|1464
|XCSE
|20250828 11:54:12.604000
|9
|1464
|XCSE
|20250828 12:06:21.186000
|6
|1465
|XCSE
|20250828 12:10:28.051000
|25
|1464
|XCSE
|20250828 12:13:21.088000
|17
|1463
|XCSE
|20250828 12:29:02.158000
|3
|1464
|XCSE
|20250828 12:29:03.042000
|4
|1464
|XCSE
|20250828 12:33:48.229000
|4
|1464
|XCSE
|20250828 12:34:14.470000
|6
|1462
|XCSE
|20250828 12:34:44.868000
|1
|1462
|XCSE
|20250828 12:34:44.868000
|1
|1462
|XCSE
|20250828 12:37:04.130000
|1
|1462
|XCSE
|20250828 12:38:01.960000
|1
|1462
|XCSE
|20250828 12:38:44.002000
|1
|1462
|XCSE
|20250828 12:38:44.002000
|1
|1462
|XCSE
|20250828 12:39:00.213000
|2
|1462
|XCSE
|20250828 12:39:00.213000
|3
|1462
|XCSE
|20250828 12:39:00.213000
|8
|1462
|XCSE
|20250828 12:40:08.429000
|7
|1462
|XCSE
|20250828 12:40:08.429000
|4
|1462
|XCSE
|20250828 12:40:08.429000
|6
|1462
|XCSE
|20250828 12:40:08.429000
|90
|1462
|XCSE
|20250828 12:40:08.433000
|3
|1461
|XCSE
|20250828 12:41:01.476000
|1
|1461
|XCSE
|20250828 12:41:01.476000
|14
|1461
|XCSE
|20250828 12:41:24.471000
|1
|1465
|XCSE
|20250828 12:53:35.995000
|1
|1466
|XCSE
|20250828 12:53:35.996000
|13
|1466
|XCSE
|20250828 12:53:36.004000
|13
|1466
|XCSE
|20250828 12:53:36.009000
|13
|1466
|XCSE
|20250828 12:53:36.014000
|1
|1465
|XCSE
|20250828 12:53:36.016000
|2
|1465
|XCSE
|20250828 12:53:36.016000
|10
|1466
|XCSE
|20250828 12:56:59.863000
|2
|1465
|XCSE
|20250828 12:57:57.369000
|15
|1465
|XCSE
|20250828 13:02:12.088000
|2
|1465
|XCSE
|20250828 13:02:12.088000
|2
|1466
|XCSE
|20250828 13:13:37.939000
|1
|1466
|XCSE
|20250828 13:15:22.810000
|6
|1466
|XCSE
|20250828 13:16:12.464000
|2
|1466
|XCSE
|20250828 13:16:12.508000
|1
|1466
|XCSE
|20250828 13:16:12.508000
|4
|1466
|XCSE
|20250828 13:16:12.508000
|4
|1466
|XCSE
|20250828 13:16:12.508000
|6
|1466
|XCSE
|20250828 13:16:12.510000
|11
|1465
|XCSE
|20250828 13:20:08.463000
|6
|1465
|XCSE
|20250828 13:20:08.463000
|4
|1465
|XCSE
|20250828 13:20:08.463000
|4
|1465
|XCSE
|20250828 13:20:08.497000
|18
|1465
|XCSE
|20250828 13:20:08.497000
|3
|1465
|XCSE
|20250828 13:20:08.497000
|17
|1465
|XCSE
|20250828 13:34:10.189000
|7
|1465
|XCSE
|20250828 13:38:04.471000
|11
|1467
|XCSE
|20250828 13:49:34.046000
|10
|1467
|XCSE
|20250828 13:52:01.329000
|17
|1468
|XCSE
|20250828 13:57:21.168000
|14
|1468
|XCSE
|20250828 13:57:21.201000
|17
|1468
|XCSE
|20250828 14:05:13.978000
|8
|1468
|XCSE
|20250828 14:05:13.978000
|8
|1468
|XCSE
|20250828 14:05:13.978000
|36
|1468
|XCSE
|20250828 14:05:14.467000
|26
|1467
|XCSE
|20250828 14:14:09.372000
|8
|1467
|XCSE
|20250828 14:14:09.372000
|80
|1467
|XCSE
|20250828 14:14:09.373000
|2
|1466
|XCSE
|20250828 14:16:00.939000
|4
|1466
|XCSE
|20250828 14:18:05.266000
|34
|1467
|XCSE
|20250828 14:26:13.384000
|34
|1466
|XCSE
|20250828 14:28:01.089000
|5
|1467
|XCSE
|20250828 14:30:13.018000
|7
|1468
|XCSE
|20250828 14:32:11.832000
|2
|1468
|XCSE
|20250828 14:32:11.832000
|11
|1468
|XCSE
|20250828 14:41:50.525000
|5
|1468
|XCSE
|20250828 14:56:53.550000
|9
|1470
|XCSE
|20250828 14:57:04.648000
|8
|1469
|XCSE
|20250828 14:57:08.770000
|26
|1469
|XCSE
|20250828 14:57:08.770000
|26
|1468
|XCSE
|20250828 14:58:14.258000
|90
|1468
|XCSE
|20250828 14:58:14.260000
|7
|1468
|XCSE
|20250828 14:58:16.216000
|2
|1468
|XCSE
|20250828 14:58:38.313000
|25
|1467
|XCSE
|20250828 14:59:01.969000
|27
|1467
|XCSE
|20250828 15:00:41.934000
|17
|1468
|XCSE
|20250828 15:02:20.094000
|1
|1468
|XCSE
|20250828 15:02:54.111000
|9
|1467
|XCSE
|20250828 15:06:26.896000
|1
|1466
|XCSE
|20250828 15:06:54.818000
|8
|1466
|XCSE
|20250828 15:12:55.087000
|1
|1466
|XCSE
|20250828 15:12:55.087000
|9
|1466
|XCSE
|20250828 15:12:55.087000
|11
|1465
|XCSE
|20250828 15:21:56.601000
|6
|1465
|XCSE
|20250828 15:21:56.601000
|8
|1465
|XCSE
|20250828 15:22:00.242000
|17
|1466
|XCSE
|20250828 15:26:57.473000
|18
|1466
|XCSE
|20250828 15:28:11.016000
|17
|1465
|XCSE
|20250828 15:31:01.134000
|8
|1465
|XCSE
|20250828 15:31:01.134000
|11
|1466
|XCSE
|20250828 15:31:37.213000
|2
|1466
|XCSE
|20250828 15:31:52.762000
|11
|1466
|XCSE
|20250828 15:31:52.762000
|9
|1466
|XCSE
|20250828 15:31:52.800000
|7
|1466
|XCSE
|20250828 15:31:54.278000
|35
|1466
|XCSE
|20250828 15:31:59.336000
|11
|1466
|XCSE
|20250828 15:31:59.336000
|6
|1466
|XCSE
|20250828 15:31:59.376000
|26
|1465
|XCSE
|20250828 15:31:59.427000
|15
|1465
|XCSE
|20250828 15:31:59.427000
|42
|1464
|XCSE
|20250828 15:33:14.017000
|9
|1464
|XCSE
|20250828 15:33:14.017000
|8
|1464
|XCSE
|20250828 15:33:14.017000
|8
|1465
|XCSE
|20250828 15:35:05.425000
|2
|1465
|XCSE
|20250828 15:35:05.425000
|1
|1465
|XCSE
|20250828 15:36:51.128000
|10
|1465
|XCSE
|20250828 15:36:51.171000
|7
|1465
|XCSE
|20250828 15:36:56.929000
|6
|1465
|XCSE
|20250828 15:36:59.550000
|2
|1465
|XCSE
|20250828 15:37:14.451000
|2
|1465
|XCSE
|20250828 15:38:00.169000
|10
|1465
|XCSE
|20250828 15:39:16.087000
|2
|1465
|XCSE
|20250828 15:40:11.198000
|5
|1465
|XCSE
|20250828 15:41:00.785000
|6
|1465
|XCSE
|20250828 15:41:54.769000
|5
|1465
|XCSE
|20250828 15:42:08.734000
|5
|1465
|XCSE
|20250828 15:42:11.353000
|2
|1465
|XCSE
|20250828 15:42:12.224000
|17
|1463
|XCSE
|20250828 15:42:54.900000
|8
|1463
|XCSE
|20250828 15:42:54.900000
|27
|1462
|XCSE
|20250828 15:43:02.715000
|21
|1462
|XCSE
|20250828 15:43:12.170000
|21
|1462
|XCSE
|20250828 15:43:12.185000
|26
|1459
|XCSE
|20250828 15:43:12.533000
|26
|1459
|XCSE
|20250828 15:43:13.340000
|14
|1459
|XCSE
|20250828 15:43:31.170000
|20
|1459
|XCSE
|20250828 15:43:32.169000
|14
|1459
|XCSE
|20250828 15:43:32.169000
|21
|1460
|XCSE
|20250828 15:44:31.516000
|14
|1460
|XCSE
|20250828 15:44:31.523000
|41
|1459
|XCSE
|20250828 15:44:31.563000
|2
|1461
|XCSE
|20250828 15:44:36.117000
|9
|1461
|XCSE
|20250828 15:44:36.117000
|2
|1461
|XCSE
|20250828 15:44:36.117000
|5
|1461
|XCSE
|20250828 15:44:36.117000
|43
|1459
|XCSE
|20250828 15:44:36.137000
|8
|1461
|XCSE
|20250828 15:45:34.045000
|12
|1461
|XCSE
|20250828 15:45:55.513000
|13
|1461
|XCSE
|20250828 15:46:04.992000
|13
|1461
|XCSE
|20250828 15:46:04.997000
|13
|1461
|XCSE
|20250828 15:46:05.002000
|13
|1461
|XCSE
|20250828 15:46:37.802000
|53
|1460
|XCSE
|20250828 15:47:16.022000
|49
|1459
|XCSE
|20250828 15:47:56.082000
|2
|1461
|XCSE
|20250828 15:48:59.827000
|33
|1461
|XCSE
|20250828 15:48:59.884000
|18
|1461
|XCSE
|20250828 15:49:04.935000
|1
|1461
|XCSE
|20250828 15:50:38.852000
|21
|1462
|XCSE
|20250828 15:50:46.151000
|19
|1462
|XCSE
|20250828 15:50:46.154000
|21
|1462
|XCSE
|20250828 15:50:46.159000
|19
|1462
|XCSE
|20250828 15:50:46.160000
|9
|1461
|XCSE
|20250828 15:52:46.920000
|9
|1461
|XCSE
|20250828 15:54:47.396000
|8
|1461
|XCSE
|20250828 15:54:47.396000
|17
|1460
|XCSE
|20250828 15:55:17.376000
|17
|1460
|XCSE
|20250828 15:55:17.425000
|9
|1460
|XCSE
|20250828 15:55:23.782000
|8
|1459
|XCSE
|20250828 15:56:08.682000
|17
|1458
|XCSE
|20250828 15:59:58.554000
|9
|1458
|XCSE
|20250828 15:59:58.554000
|9
|1459
|XCSE
|20250828 16:02:07.529000
|17
|1460
|XCSE
|20250828 16:03:15.867000
|218
|1460
|XCSE
|20250828 16:03:15.867000
|9
|1460
|XCSE
|20250828 16:03:33.264000
|9
|1460
|XCSE
|20250828 16:03:48.699000
|17
|1459
|XCSE
|20250828 16:05:21.745000
|18
|1459
|XCSE
|20250828 16:05:21.748000
|12
|1460
|XCSE
|20250828 16:05:54.512000
|18
|1461
|XCSE
|20250828 16:06:42.489000
|17
|1461
|XCSE
|20250828 16:07:20.572000
|3
|1460
|XCSE
|20250828 16:08:41.020000
|6
|1460
|XCSE
|20250828 16:08:41.024000
|3
|1460
|XCSE
|20250828 16:08:41.024000
|9
|1460
|XCSE
|20250828 16:09:21.354000
|9
|1459
|XCSE
|20250828 16:10:52.547000
|9
|1458
|XCSE
|20250828 16:13:55.950000
|27
|1458
|XCSE
|20250828 16:22:00.055000
|9
|1457
|XCSE
|20250828 16:29:07.762000
|8
|1457
|XCSE
|20250828 16:29:07.762000
|9
|1456
|XCSE
|20250828 16:30:22.295000
|2
|1456
|XCSE
|20250828 16:30:22.295000
|7
|1456
|XCSE
|20250828 16:31:10.545000
|6
|1456
|XCSE
|20250828 16:31:10.545000
|2
|1456
|XCSE
|20250828 16:31:10.553000
|3
|1456
|XCSE
|20250828 16:31:10.553000
|4
|1456
|XCSE
|20250828 16:37:00.623000
|5
|1456
|XCSE
|20250828 16:38:06.897000
|4
|1456
|XCSE
|20250828 16:38:06.897000
|9
|1456
|XCSE
|20250828 16:38:06.897000
|23
|1457
|XCSE
|20250828 16:38:40.738000
|2
|1457
|XCSE
|20250828 16:38:47.265000
|7
|1457
|XCSE
|20250828 16:38:47.265000
|4
|1457
|XCSE
|20250828 16:38:53.050000
|9
|1457
|XCSE
|20250828 16:38:59.596000
|26
|1455
|XCSE
|20250828 16:39:32.027000
|8
|1455
|XCSE
|20250828 16:39:32.027000
|9
|1455
|XCSE
|20250828 16:39:32.027000
|15
|1457
|XCSE
|20250828 16:39:59.066000
|1
|1457
|XCSE
|20250828 16:40:35.278000
|5
|1457
|XCSE
|20250828 16:40:52.980000
|12
|1457
|XCSE
|20250828 16:40:53.018000
|5
|1455
|XCSE
|20250828 16:41:11.622000
|4
|1455
|XCSE
|20250828 16:41:55.497000
|5
|1455
|XCSE
|20250828 16:42:31.351000
|4
|1455
|XCSE
|20250828 16:42:31.351000
|9
|1456
|XCSE
|20250828 16:46:19.112000
|1
|1454
|XCSE
|20250828 16:46:19.469000
|8
|1454
|XCSE
|20250829 9:00:04.214000
|9
|1450
|XCSE
|20250829 9:01:02.509000
|8
|1450
|XCSE
|20250829 9:04:27.890000
|1
|1450
|XCSE
|20250829 9:04:27.890000
|17
|1451
|XCSE
|20250829 9:04:28.582000
|17
|1450
|XCSE
|20250829 9:04:47.090000
|9
|1450
|XCSE
|20250829 9:04:47.099000
|9
|1450
|XCSE
|20250829 9:06:34.358000
|8
|1450
|XCSE
|20250829 9:06:34.358000
|17
|1448
|XCSE
|20250829 9:12:04.114000
|17
|1448
|XCSE
|20250829 9:12:04.681000
|17
|1446
|XCSE
|20250829 9:18:56.224000
|9
|1445
|XCSE
|20250829 9:20:59.988000
|9
|1443
|XCSE
|20250829 9:40:37.119000
|9
|1443
|XCSE
|20250829 9:40:37.119000
|15
|1446
|XCSE
|20250829 9:43:31.990000
|1
|1446
|XCSE
|20250829 9:43:31.990000
|16
|1446
|XCSE
|20250829 9:43:31.990000
|17
|1443
|XCSE
|20250829 9:43:33.997000
|13
|1445
|XCSE
|20250829 9:43:33.998000
|34
|1446
|XCSE
|20250829 9:43:33.998000
|2
|1445
|XCSE
|20250829 9:43:34.113000
|18
|1443
|XCSE
|20250829 9:44:41.184000
|17
|1442
|XCSE
|20250829 9:44:41.210000
|5
|1439
|XCSE
|20250829 9:45:47.858000
|12
|1439
|XCSE
|20250829 9:45:50.669000
|5
|1439
|XCSE
|20250829 9:45:50.669000
|19
|1439
|XCSE
|20250829 9:45:50.768000
|23
|1439
|XCSE
|20250829 9:45:50.879000
|1
|1439
|XCSE
|20250829 9:45:52.197000
|4
|1439
|XCSE
|20250829 9:46:24.172000
|18
|1437
|XCSE
|20250829 9:49:50.504000
|8
|1437
|XCSE
|20250829 9:49:50.504000
|9
|1436
|XCSE
|20250829 9:53:59.092000
|8
|1436
|XCSE
|20250829 9:53:59.092000
|9
|1436
|XCSE
|20250829 9:53:59.092000
|17
|1436
|XCSE
|20250829 9:57:25.168000
|15
|1437
|XCSE
|20250829 9:57:58.715000
|5
|1437
|XCSE
|20250829 9:59:10.313000
|9
|1437
|XCSE
|20250829 10:00:13.244000
|9
|1435
|XCSE
|20250829 10:00:17.577000
|34
|1434
|XCSE
|20250829 10:07:34.143000
|9
|1434
|XCSE
|20250829 10:07:34.143000
|8
|1434
|XCSE
|20250829 10:07:34.143000
|9
|1434
|XCSE
|20250829 10:07:34.143000
|8
|1434
|XCSE
|20250829 10:07:34.143000
|9
|1434
|XCSE
|20250829 10:07:34.143000
|17
|1434
|XCSE
|20250829 10:07:34.143000
|41
|1434
|XCSE
|20250829 10:07:34.177000
|17
|1433
|XCSE
|20250829 10:09:20.042000
|8
|1433
|XCSE
|20250829 10:09:20.042000
|9
|1433
|XCSE
|20250829 10:10:08.933000
|2
|1433
|XCSE
|20250829 10:10:08.933000
|6
|1433
|XCSE
|20250829 10:10:08.933000
|2
|1432
|XCSE
|20250829 10:12:08.680000
|7
|1432
|XCSE
|20250829 10:22:33.195000
|2
|1432
|XCSE
|20250829 10:22:33.195000
|9
|1432
|XCSE
|20250829 10:22:33.195000
|9
|1432
|XCSE
|20250829 10:22:33.195000
|8
|1432
|XCSE
|20250829 10:22:33.195000
|9
|1432
|XCSE
|20250829 10:22:33.195000
|18
|1431
|XCSE
|20250829 10:35:41.895000
|8
|1431
|XCSE
|20250829 10:35:41.895000
|9
|1431
|XCSE
|20250829 10:35:41.895000
|8
|1431
|XCSE
|20250829 10:35:41.895000
|9
|1431
|XCSE
|20250829 10:35:41.895000
|8
|1431
|XCSE
|20250829 10:35:41.895000
|9
|1431
|XCSE
|20250829 10:35:41.895000
|18
|1428
|XCSE
|20250829 10:35:42.027000
|9
|1426
|XCSE
|20250829 10:36:12.343000
|9
|1428
|XCSE
|20250829 10:36:25.216000
|9
|1427
|XCSE
|20250829 10:39:54.401000
|8
|1427
|XCSE
|20250829 10:39:54.401000
|17
|1424
|XCSE
|20250829 10:45:00.326000
|9
|1424
|XCSE
|20250829 10:45:00.326000
|9
|1423
|XCSE
|20250829 10:49:00.921000
|9
|1423
|XCSE
|20250829 10:56:16.086000
|17
|1420
|XCSE
|20250829 10:56:28.277000
|17
|1420
|XCSE
|20250829 10:56:55.506000
|17
|1423
|XCSE
|20250829 11:09:37.228000
|17
|1422
|XCSE
|20250829 11:09:37.247000
|11
|1421
|XCSE
|20250829 11:09:54.285000
|6
|1421
|XCSE
|20250829 11:09:54.285000
|18
|1422
|XCSE
|20250829 11:15:16.190000
|9
|1422
|XCSE
|20250829 11:15:58.289000
|3
|1422
|XCSE
|20250829 11:15:58.338000
|9
|1422
|XCSE
|20250829 11:15:58.375000
|9
|1422
|XCSE
|20250829 11:15:58.403000
|9
|1422
|XCSE
|20250829 11:16:04.918000
|9
|1421
|XCSE
|20250829 11:16:22.053000
|1
|1420
|XCSE
|20250829 11:16:46.508000
|5
|1420
|XCSE
|20250829 11:22:13.609000
|9
|1420
|XCSE
|20250829 11:26:47.089000
|150
|1420
|XCSE
|20250829 11:35:40.360842
|120
|1421
|XCSE
|20250829 11:35:58.574268
|8
|1420
|XCSE
|20250829 11:37:43.297000
|8
|1420
|XCSE
|20250829 11:37:43.297000
|5
|1424
|XCSE
|20250829 11:50:33.911000
|26
|1424
|XCSE
|20250829 11:52:51.088000
|14
|1425
|XCSE
|20250829 11:53:26.850000
|14
|1425
|XCSE
|20250829 11:53:26.854000
|17
|1424
|XCSE
|20250829 11:53:26.875000
|17
|1424
|XCSE
|20250829 11:53:26.881000
|9
|1424
|XCSE
|20250829 11:53:26.896000
|8
|1424
|XCSE
|20250829 11:53:26.896000
|9
|1423
|XCSE
|20250829 12:00:22.882000
|9
|1423
|XCSE
|20250829 12:00:22.882000
|9
|1423
|XCSE
|20250829 12:01:14.140000
|9
|1423
|XCSE
|20250829 12:01:14.140000
|17
|1423
|XCSE
|20250829 12:09:28.482000
|9
|1422
|XCSE
|20250829 12:13:13.636000
|8
|1422
|XCSE
|20250829 12:13:13.636000
|1
|1422
|XCSE
|20250829 12:13:32.312000
|5
|1422
|XCSE
|20250829 12:13:32.312000
|18
|1421
|XCSE
|20250829 12:21:04.617000
|8
|1421
|XCSE
|20250829 12:21:04.617000
|25
|1423
|XCSE
|20250829 12:22:46.696000
|26
|1422
|XCSE
|20250829 12:26:06.089000
|9
|1422
|XCSE
|20250829 12:26:06.089000
|12
|1426
|XCSE
|20250829 12:49:26.044000
|1
|1426
|XCSE
|20250829 12:49:26.044000
|1
|1426
|XCSE
|20250829 12:49:26.044000
|1
|1426
|XCSE
|20250829 12:49:26.044000
|1
|1426
|XCSE
|20250829 12:49:26.044000
|13
|1426
|XCSE
|20250829 12:49:26.044000
|17
|1426
|XCSE
|20250829 12:49:26.185000
|3
|1426
|XCSE
|20250829 12:49:26.185000
|17
|1426
|XCSE
|20250829 12:49:26.190000
|2
|1426
|XCSE
|20250829 12:49:26.190000
|25
|1426
|XCSE
|20250829 12:49:36.589000
|1
|1426
|XCSE
|20250829 12:52:38.305000
|6
|1426
|XCSE
|20250829 12:52:38.305000
|88
|1430
|XCSE
|20250829 13:12:40.766000
|142
|1430
|XCSE
|20250829 13:12:40.766000
|1
|1432
|XCSE
|20250829 13:12:50.422000
|10
|1432
|XCSE
|20250829 13:12:50.430000
|54
|1433
|XCSE
|20250829 13:13:20.896000
|6
|1433
|XCSE
|20250829 13:13:20.896000
|49
|1432
|XCSE
|20250829 13:13:20.896000
|8
|1432
|XCSE
|20250829 13:13:20.896000
|9
|1433
|XCSE
|20250829 13:14:01.306000
|8
|1433
|XCSE
|20250829 13:14:12.312000
|1
|1433
|XCSE
|20250829 13:14:12.312000
|9
|1433
|XCSE
|20250829 13:14:22.312000
|9
|1433
|XCSE
|20250829 13:16:41.394000
|8
|1433
|XCSE
|20250829 13:16:48.312000
|2
|1433
|XCSE
|20250829 13:16:48.312000
|5
|1433
|XCSE
|20250829 13:16:53.312000
|4
|1433
|XCSE
|20250829 13:16:53.312000
|1
|1433
|XCSE
|20250829 13:16:58.318000
|5
|1433
|XCSE
|20250829 13:16:58.318000
|4
|1433
|XCSE
|20250829 13:16:58.318000
|9
|1433
|XCSE
|20250829 13:17:03.368000
|10
|1433
|XCSE
|20250829 13:17:08.313000
|10
|1433
|XCSE
|20250829 13:17:14.732000
|9
|1433
|XCSE
|20250829 13:17:19.312000
|8
|1433
|XCSE
|20250829 13:17:24.314000
|2
|1433
|XCSE
|20250829 13:17:24.314000
|9
|1433
|XCSE
|20250829 13:17:29.312000
|9
|1433
|XCSE
|20250829 13:17:53.312000
|9
|1435
|XCSE
|20250829 13:19:43.348000
|1
|1435
|XCSE
|20250829 13:21:40.312000
|8
|1435
|XCSE
|20250829 13:21:40.312000
|9
|1435
|XCSE
|20250829 13:23:01.398000
|9
|1435
|XCSE
|20250829 13:24:42.401000
|9
|1435
|XCSE
|20250829 13:26:27.312000
|41
|1433
|XCSE
|20250829 13:26:53.477000
|34
|1432
|XCSE
|20250829 13:28:39.183000
|25
|1431
|XCSE
|20250829 13:29:27.033000
|8
|1431
|XCSE
|20250829 13:29:27.033000
|9
|1431
|XCSE
|20250829 13:31:47.071000
|9
|1431
|XCSE
|20250829 13:33:58.085000
|25
|1430
|XCSE
|20250829 13:40:02.563000
|20
|1429
|XCSE
|20250829 13:58:07.180000
|6
|1429
|XCSE
|20250829 14:07:26.087000
|8
|1429
|XCSE
|20250829 14:07:26.087000
|9
|1429
|XCSE
|20250829 14:07:26.087000
|8
|1429
|XCSE
|20250829 14:07:26.087000
|12
|1429
|XCSE
|20250829 14:07:26.087000
|8
|1429
|XCSE
|20250829 14:07:26.087000
|8
|1429
|XCSE
|20250829 14:07:26.087000
|43
|1428
|XCSE
|20250829 14:15:31.003000
|8
|1428
|XCSE
|20250829 14:15:31.003000
|43
|1428
|XCSE
|20250829 14:15:31.020000
|8
|1428
|XCSE
|20250829 14:15:31.020000
|50
|1427
|XCSE
|20250829 14:26:22.277000
|8
|1427
|XCSE
|20250829 14:26:22.277000
|5
|1434
|XCSE
|20250829 14:37:40.382000
|9
|1434
|XCSE
|20250829 14:37:40.382000
|6
|1434
|XCSE
|20250829 14:37:40.382000
|31
|1434
|XCSE
|20250829 14:37:40.382000
|13
|1435
|XCSE
|20250829 14:38:34.205000
|9
|1436
|XCSE
|20250829 14:38:35.687000
|20
|1438
|XCSE
|20250829 14:40:30.755000
|57
|1436
|XCSE
|20250829 14:40:43.563000
|35
|1439
|XCSE
|20250829 14:46:42.701000
|33
|1441
|XCSE
|20250829 14:55:03.149000
|26
|1443
|XCSE
|20250829 15:11:49.378000
|3
|1442
|XCSE
|20250829 15:12:37.634000
|6
|1442
|XCSE
|20250829 15:30:26.311000
|3
|1442
|XCSE
|20250829 15:30:26.311000
|8
|1442
|XCSE
|20250829 15:30:26.311000
|25
|1444
|XCSE
|20250829 15:39:21.897000
|34
|1445
|XCSE
|20250829 15:42:51.627000
|17
|1444
|XCSE
|20250829 15:47:03.082000
|9
|1443
|XCSE
|20250829 15:47:04.745000
|22
|1444
|XCSE
|20250829 15:57:36.237000
|4
|1444
|XCSE
|20250829 15:57:36.237000
|9
|1443
|XCSE
|20250829 16:04:36.714000
|8
|1443
|XCSE
|20250829 16:04:36.714000
|8
|1443
|XCSE
|20250829 16:04:36.714000
|9
|1442
|XCSE
|20250829 16:05:35.489000
|9
|1442
|XCSE
|20250829 16:05:35.489000
|17
|1441
|XCSE
|20250829 16:10:43.113000
|9
|1440
|XCSE
|20250829 16:11:17.027000
|8
|1440
|XCSE
|20250829 16:11:17.027000
|9
|1438
|XCSE
|20250829 16:11:47.086000
|36
|1438
|XCSE
|20250829 16:20:47.851000
|25
|1441
|XCSE
|20250829 16:27:10.253000
|8
|1441
|XCSE
|20250829 16:27:10.253000
|8
|1441
|XCSE
|20250829 16:27:10.253000
|1000
|1440
|XCSE
|20250829 16:38:02.525222
|137
|1442
|XCSE
|20250829 16:45:09.443153
|215
|1442
|XCSE
|20250829 16:45:09.443161
Vedhæftet fil