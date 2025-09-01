Aktietilbagekøbsprogram - uge 35

Dato        1. september 2025

Aktietilbagekøbsprogram - uge 35

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.

I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:

DatoAntal aktier (stk.)Gennemsnitlig
købspris (kroner)		Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
I alt i henhold til seneste meddelelse 260.300 1.405,86 365.944.284
25. august 20253.5001.510,635.287.205
26. august 20253.7001.490,925.516.404
27. august 20253.9001.476,985.760.222
28. august 20253.9001.465,985.717.322
29. august 20254.5001.434,566.455.520
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram 279.800 1.410,58 394.680.957
    
Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025		414.2001.207,12499.988.706
I alt tilbagekøbt694.0001.289,15894.669.663

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

  • 694.000 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 2,73 % af bankens aktiekapital.


I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage

VolumePriceVenueTime - CET
81512XCSE20250825 9:00:02.847000
21512XCSE20250825 9:04:39.625000
71512XCSE20250825 9:04:39.625000
11512XCSE20250825 9:04:41.815000
81512XCSE20250825 9:04:41.815000
71512XCSE20250825 9:05:41.116000
21512XCSE20250825 9:05:41.116000
61512XCSE20250825 9:06:39.366000
21512XCSE20250825 9:06:39.366000
11512XCSE20250825 9:06:39.366000
91511XCSE20250825 9:07:34.047000
41511XCSE20250825 9:08:32.176000
21511XCSE20250825 9:08:32.176000
21511XCSE20250825 9:08:32.176000
171509XCSE20250825 9:08:32.200000
171508XCSE20250825 9:15:31.578000
131510XCSE20250825 9:15:31.579000
131510XCSE20250825 9:15:31.580000
161508XCSE20250825 9:15:31.595000
11508XCSE20250825 9:15:31.596000
171507XCSE20250825 9:15:33.063000
171506XCSE20250825 9:17:06.644000
91508XCSE20250825 9:19:22.754000
21508XCSE20250825 9:20:24.366000
71508XCSE20250825 9:20:24.366000
91507XCSE20250825 9:21:34.366000
31507XCSE20250825 9:22:47.366000
181505XCSE20250825 9:23:26.084000
171505XCSE20250825 9:31:47.084000
81505XCSE20250825 9:31:47.084000
111505XCSE20250825 9:39:41.316000
171504XCSE20250825 9:47:32.912000
171505XCSE20250825 10:06:44.188000
81505XCSE20250825 10:06:44.188000
251504XCSE20250825 10:09:10.093000
251504XCSE20250825 10:09:10.104000
1491504XCSE20250825 10:09:10.225000
91507XCSE20250825 10:09:43.642000
91507XCSE20250825 10:09:43.642000
141507XCSE20250825 10:09:43.644000
91507XCSE20250825 10:09:53.366000
31508XCSE20250825 10:10:47.750000
21509XCSE20250825 10:14:29.843000
171509XCSE20250825 10:14:29.843000
31509XCSE20250825 10:14:29.843000
81509XCSE20250825 10:14:29.843000
171506XCSE20250825 10:22:35.620000
11508XCSE20250825 10:27:17.737000
251509XCSE20250825 10:27:17.751000
81509XCSE20250825 10:27:17.751000
141509XCSE20250825 10:27:17.822000
81509XCSE20250825 10:27:17.822000
11509XCSE20250825 10:28:37.366000
81509XCSE20250825 10:28:37.366000
171506XCSE20250825 10:29:16.549000
171505XCSE20250825 10:31:48.321000
151505XCSE20250825 10:43:30.606000
251507XCSE20250825 10:47:03.090000
211509XCSE20250825 10:47:40.152000
11509XCSE20250825 10:48:33.366000
81509XCSE20250825 10:48:33.366000
171506XCSE20250825 10:50:17.305000
171505XCSE20250825 11:02:26.180000
81505XCSE20250825 11:02:26.180000
81505XCSE20250825 11:02:26.180000
31506XCSE20250825 11:12:15.949000
31507XCSE20250825 11:22:13.457000
11507XCSE20250825 11:22:13.457000
91507XCSE20250825 11:22:13.457000
131507XCSE20250825 11:22:13.475000
11509XCSE20250825 11:28:05.777000
31509XCSE20250825 11:28:05.777000
141509XCSE20250825 11:28:05.777000
161510XCSE20250825 11:32:55.162000
31510XCSE20250825 11:32:55.162000
41510XCSE20250825 11:32:55.162000
81512XCSE20250825 11:35:10.683000
181511XCSE20250825 11:35:10.712000
181510XCSE20250825 11:35:10.730000
181508XCSE20250825 11:37:56.243000
81508XCSE20250825 11:37:56.243000
201509XCSE20250825 11:37:56.244000
131510XCSE20250825 11:37:56.244000
81510XCSE20250825 11:37:56.244000
81510XCSE20250825 11:37:56.244000
171508XCSE20250825 11:39:14.184000
91508XCSE20250825 11:49:06.924000
91507XCSE20250825 11:49:06.943000
81509XCSE20250825 11:53:49.173000
21509XCSE20250825 11:53:49.173000
41509XCSE20250825 11:53:49.173000
251508XCSE20250825 11:53:51.078000
171508XCSE20250825 12:07:18.086000
81508XCSE20250825 12:07:18.086000
121507XCSE20250825 12:11:05.610000
91510XCSE20250825 12:11:05.628000
51510XCSE20250825 12:11:05.628000
51510XCSE20250825 12:11:05.628000
181509XCSE20250825 12:14:38.231000
141509XCSE20250825 12:23:53.991000
141509XCSE20250825 12:23:54.002000
141509XCSE20250825 12:23:54.006000
261507XCSE20250825 12:23:54.010000
91507XCSE20250825 12:23:54.010000
91507XCSE20250825 12:33:25.944000
41509XCSE20250825 12:36:05.475000
111509XCSE20250825 12:36:05.475000
171507XCSE20250825 12:38:10.170000
111509XCSE20250825 12:55:29.323000
11509XCSE20250825 12:55:29.323000
121510XCSE20250825 12:55:29.341000
91510XCSE20250825 12:55:29.341000
41510XCSE20250825 12:55:29.341000
91510XCSE20250825 12:55:29.341000
111510XCSE20250825 12:55:29.378000
171510XCSE20250825 13:10:01.207000
131511XCSE20250825 13:13:59.133000
111511XCSE20250825 13:14:09.657000
101511XCSE20250825 13:14:09.657000
111511XCSE20250825 13:14:09.661000
91511XCSE20250825 13:14:09.702000
211511XCSE20250825 13:14:09.703000
91511XCSE20250825 13:14:57.368000
171509XCSE20250825 13:18:08.080000
81509XCSE20250825 13:18:08.080000
181508XCSE20250825 13:37:44.085000
181512XCSE20250825 13:52:20.427000
51512XCSE20250825 13:52:20.427000
261512XCSE20250825 13:52:20.427000
101512XCSE20250825 13:52:20.427000
111512XCSE20250825 13:52:20.427000
171513XCSE20250825 13:56:31.215000
81513XCSE20250825 13:56:31.215000
121513XCSE20250825 13:56:31.215000
91513XCSE20250825 13:56:31.215000
91513XCSE20250825 13:56:51.367000
91513XCSE20250825 13:57:47.366000
251511XCSE20250825 13:57:54.365000
251511XCSE20250825 13:57:54.371000
171510XCSE20250825 14:00:26.399000
171510XCSE20250825 14:04:50.016000
271508XCSE20250825 14:13:55.196000
81508XCSE20250825 14:13:55.196000
91510XCSE20250825 14:19:11.367000
151511XCSE20250825 14:37:20.391000
11511XCSE20250825 14:37:20.391000
81511XCSE20250825 14:37:20.391000
171510XCSE20250825 14:49:34.806000
101512XCSE20250825 15:05:00.309000
351512XCSE20250825 15:05:00.309000
171512XCSE20250825 15:05:00.309000
261511XCSE20250825 15:08:29.220000
81511XCSE20250825 15:49:08.199000
81511XCSE20250825 15:49:08.199000
171511XCSE20250825 15:49:08.208000
11512XCSE20250825 16:01:31.577000
311514XCSE20250825 16:26:55.651441
691514XCSE20250825 16:26:55.651459
941514XCSE20250825 16:26:55.651475
61514XCSE20250825 16:26:55.651488
31514XCSE20250825 16:26:55.651488
691514XCSE20250825 16:26:55.651526
311514XCSE20250825 16:26:55.651544
691514XCSE20250825 16:26:55.671894
111514XCSE20250825 16:26:55.695358
201514XCSE20250825 16:26:55.719636
741514XCSE20250825 16:26:55.798122
201514XCSE20250825 16:28:33.142239
61514XCSE20250825 16:28:54.588180
831514XCSE20250825 16:28:54.588180
261514XCSE20250825 16:28:54.588297
501512XCSE20250825 16:36:27.266296
501512XCSE20250825 16:36:27.266346
501512XCSE20250825 16:36:27.266369
501512XCSE20250825 16:36:27.266434
501512XCSE20250825 16:36:27.266475
501512XCSE20250825 16:36:27.289865
251512XCSE20250825 16:36:27.289865
501511XCSE20250825 16:37:09.450730
91513XCSE20250825 16:45:01.982029
501513XCSE20250825 16:45:01.982077
501513XCSE20250825 16:45:01.982093
501513XCSE20250825 16:45:01.982144
501513XCSE20250825 16:45:01.982196
501513XCSE20250825 16:45:01.997767
501513XCSE20250825 16:45:01.997913
501513XCSE20250825 16:45:01.998042
501513XCSE20250825 16:45:01.998171
501513XCSE20250825 16:45:02.002979
501513XCSE20250825 16:45:02.003126
291513XCSE20250825 16:45:02.003224
211513XCSE20250825 16:45:02.003242
211513XCSE20250825 16:45:02.003255
291513XCSE20250825 16:45:02.003271
161513XCSE20250825 16:45:02.003302
91501XCSE20250826 9:00:43.764000
91500XCSE20250826 9:01:10.734000
91499XCSE20250826 9:06:56.702000
31499XCSE20250826 9:08:38.860000
61499XCSE20250826 9:08:38.860000
11499XCSE20250826 9:10:18.318000
21499XCSE20250826 9:10:18.318000
61499XCSE20250826 9:10:18.318000
91499XCSE20250826 9:11:13.164000
31499XCSE20250826 9:12:13.163000
11498XCSE20250826 9:21:02.075000
91498XCSE20250826 9:21:02.075000
131498XCSE20250826 9:21:20.616000
131498XCSE20250826 9:21:50.844000
131498XCSE20250826 9:21:57.540000
41498XCSE20250826 9:22:33.586000
261496XCSE20250826 9:22:34.066000
181495XCSE20250826 9:23:49.711000
181493XCSE20250826 9:25:43.086000
131492XCSE20250826 9:32:13.217000
81498XCSE20250826 9:43:12.437000
131498XCSE20250826 9:45:38.324000
131498XCSE20250826 9:45:38.324000
121498XCSE20250826 9:49:39.548000
91495XCSE20250826 9:49:59.331000
21495XCSE20250826 9:49:59.331000
61495XCSE20250826 9:49:59.331000
171494XCSE20250826 9:50:30.540000
511491XCSE20250826 9:56:14.415000
91490XCSE20250826 10:06:40.395000
11488XCSE20250826 10:08:01.092000
21488XCSE20250826 10:08:01.191000
51488XCSE20250826 10:10:36.912000
91488XCSE20250826 10:14:48.091000
81488XCSE20250826 10:14:48.091000
91488XCSE20250826 10:19:48.800000
11488XCSE20250826 10:36:07.513000
41488XCSE20250826 10:36:07.532000
21488XCSE20250826 10:36:07.535000
21488XCSE20250826 10:36:21.370000
11488XCSE20250826 10:36:21.370000
61488XCSE20250826 10:36:21.370000
91487XCSE20250826 10:40:40.054000
81487XCSE20250826 10:40:40.054000
81487XCSE20250826 10:40:40.054000
171487XCSE20250826 10:40:41.194000
61486XCSE20250826 10:40:41.766000
121486XCSE20250826 10:45:52.974000
261486XCSE20250826 10:46:28.360000
171485XCSE20250826 10:52:24.101000
81485XCSE20250826 10:52:24.101000
91485XCSE20250826 10:52:24.101000
11485XCSE20250826 10:52:24.101000
71485XCSE20250826 10:52:24.101000
91481XCSE20250826 10:52:33.183000
11484XCSE20250826 11:00:31.917000
161484XCSE20250826 11:00:31.917000
91482XCSE20250826 11:09:04.124000
171481XCSE20250826 11:24:09.736000
181480XCSE20250826 11:30:31.186000
81480XCSE20250826 11:30:31.186000
101479XCSE20250826 11:35:18.943000
41479XCSE20250826 11:38:55.850000
91479XCSE20250826 11:40:35.697000
161481XCSE20250826 11:44:38.626000
71481XCSE20250826 11:44:38.626000
281481XCSE20250826 11:47:03.686000
21481XCSE20250826 11:47:03.686000
11481XCSE20250826 11:47:03.686000
91480XCSE20250826 11:54:52.083000
121481XCSE20250826 12:00:00.922000
61481XCSE20250826 12:00:01.144000
101481XCSE20250826 12:00:01.144000
21481XCSE20250826 12:00:42.920000
71481XCSE20250826 12:00:42.920000
181481XCSE20250826 12:06:59.785000
51480XCSE20250826 12:07:02.859000
41480XCSE20250826 12:11:09.085000
51480XCSE20250826 12:11:09.085000
91480XCSE20250826 12:11:09.085000
171479XCSE20250826 12:30:43.090000
171479XCSE20250826 12:30:43.100000
121480XCSE20250826 12:33:12.457000
91479XCSE20250826 12:57:37.083000
81479XCSE20250826 12:57:37.083000
171478XCSE20250826 12:57:38.210000
81480XCSE20250826 12:57:40.280000
11480XCSE20250826 12:57:40.280000
21480XCSE20250826 12:57:40.280000
121480XCSE20250826 12:57:40.296000
121480XCSE20250826 12:57:40.305000
121480XCSE20250826 13:04:54.942000
51480XCSE20250826 13:06:52.605000
91480XCSE20250826 13:21:31.911000
91482XCSE20250826 13:27:04.084000
91482XCSE20250826 13:32:21.083000
71482XCSE20250826 13:32:21.092000
131483XCSE20250826 13:33:34.931000
211485XCSE20250826 13:34:43.324000
101485XCSE20250826 13:34:43.336000
211485XCSE20250826 13:34:43.348000
211485XCSE20250826 13:34:43.360000
211485XCSE20250826 13:34:43.368000
211485XCSE20250826 13:34:43.380000
91485XCSE20250826 13:34:53.531000
91485XCSE20250826 13:35:05.654000
91485XCSE20250826 13:35:19.164000
41485XCSE20250826 13:35:36.407000
31487XCSE20250826 13:53:51.963000
21487XCSE20250826 13:53:51.963000
181486XCSE20250826 13:58:33.085000
181488XCSE20250826 14:03:34.785000
181488XCSE20250826 14:03:34.785000
91487XCSE20250826 14:03:34.823000
91486XCSE20250826 14:10:04.121000
151486XCSE20250826 14:10:04.121000
11486XCSE20250826 14:10:04.136000
241486XCSE20250826 14:10:04.136000
51489XCSE20250826 14:13:13.707000
31489XCSE20250826 14:13:13.707000
141489XCSE20250826 14:13:13.707000
171489XCSE20250826 14:13:19.162000
121489XCSE20250826 14:21:27.721000
91487XCSE20250826 14:21:27.740000
81487XCSE20250826 14:21:27.740000
91488XCSE20250826 14:31:30.181000
91487XCSE20250826 14:33:42.087000
171491XCSE20250826 14:36:07.192000
71491XCSE20250826 14:36:07.192000
401492XCSE20250826 14:45:36.499000
11492XCSE20250826 14:45:36.499000
141492XCSE20250826 14:45:36.499000
91492XCSE20250826 14:46:33.164000
81492XCSE20250826 14:49:53.600000
11492XCSE20250826 14:49:53.600000
91492XCSE20250826 14:52:44.625000
11492XCSE20250826 14:53:44.164000
21492XCSE20250826 14:53:44.164000
101492XCSE20250826 14:54:14.538000
91490XCSE20250826 14:54:43.393000
91490XCSE20250826 14:54:43.393000
81490XCSE20250826 14:54:43.393000
91490XCSE20250826 14:54:43.393000
31492XCSE20250826 15:01:59.059000
71492XCSE20250826 15:02:09.110000
181491XCSE20250826 15:02:30.533000
171490XCSE20250826 15:02:50.181000
171489XCSE20250826 15:03:27.557000
171488XCSE20250826 15:03:27.577000
171487XCSE20250826 15:04:48.224000
191489XCSE20250826 15:07:32.641000
191489XCSE20250826 15:07:32.645000
51490XCSE20250826 15:14:53.085000
111490XCSE20250826 15:14:53.085000
21490XCSE20250826 15:14:53.085000
71490XCSE20250826 15:14:53.085000
181490XCSE20250826 15:14:53.085000
211488XCSE20250826 15:14:53.130000
251488XCSE20250826 15:16:18.085000
31488XCSE20250826 15:16:18.094000
71490XCSE20250826 15:30:17.707000
131490XCSE20250826 15:31:33.372000
161490XCSE20250826 15:35:22.565000
61490XCSE20250826 15:35:22.565000
71489XCSE20250826 15:35:22.583000
21489XCSE20250826 15:35:22.972000
71489XCSE20250826 15:35:22.972000
91488XCSE20250826 15:38:34.610000
91488XCSE20250826 15:38:34.610000
91488XCSE20250826 15:41:10.082000
91487XCSE20250826 15:51:39.205000
81487XCSE20250826 15:51:39.205000
81487XCSE20250826 15:51:39.205000
211487XCSE20250826 15:51:52.388000
101487XCSE20250826 15:51:52.388000
21487XCSE20250826 15:51:52.406000
21487XCSE20250826 15:51:52.406000
41487XCSE20250826 15:51:52.406000
1511491XCSE20250826 16:22:52.284758
1971491XCSE20250826 16:29:02.683322
521491XCSE20250826 16:29:02.683341
311493XCSE20250826 16:41:10.123777
781493XCSE20250826 16:41:10.135610
21495XCSE20250826 16:46:30.463219
1191495XCSE20250826 16:46:30.481488
9911495XCSE20250826 16:46:34.789294
2771495XCSE20250826 16:46:34.789299
91490XCSE20250827 9:00:15.745000
171482XCSE20250827 9:04:00.680000
181482XCSE20250827 9:04:08.430000
171482XCSE20250827 9:04:11.368000
91483XCSE20250827 9:08:56.082000
91483XCSE20250827 9:08:56.082000
181482XCSE20250827 9:14:24.869000
121484XCSE20250827 9:17:09.765000
11484XCSE20250827 9:18:34.035000
21484XCSE20250827 9:18:34.035000
141484XCSE20250827 9:18:34.038000
251484XCSE20250827 9:18:34.038000
251484XCSE20250827 9:18:34.055000
141484XCSE20250827 9:19:04.462000
41484XCSE20250827 9:19:04.462000
131483XCSE20250827 9:20:57.714000
11483XCSE20250827 9:20:57.714000
131483XCSE20250827 9:21:07.538000
171483XCSE20250827 9:21:07.538000
341480XCSE20250827 9:22:22.527000
91480XCSE20250827 9:22:22.527000
91475XCSE20250827 9:23:09.716000
91473XCSE20250827 9:23:44.795000
171473XCSE20250827 9:27:27.312000
91470XCSE20250827 9:31:53.431000
11469XCSE20250827 9:34:54.449000
31469XCSE20250827 9:35:11.134000
51469XCSE20250827 9:36:24.305000
11469XCSE20250827 9:36:24.305000
31469XCSE20250827 9:36:24.305000
91468XCSE20250827 9:36:24.322000
91467XCSE20250827 9:36:28.601000
91464XCSE20250827 9:37:55.083000
81464XCSE20250827 9:37:55.083000
91468XCSE20250827 9:43:42.217000
171467XCSE20250827 9:45:12.800000
21466XCSE20250827 9:49:35.773000
181467XCSE20250827 9:52:43.012000
51473XCSE20250827 9:56:42.698000
91472XCSE20250827 9:57:57.627000
11474XCSE20250827 9:58:25.532000
91472XCSE20250827 9:59:08.088000
171473XCSE20250827 10:00:05.868000
181474XCSE20250827 10:00:06.213000
181472XCSE20250827 10:00:06.313000
171471XCSE20250827 10:00:10.644000
91471XCSE20250827 10:00:25.056000
91470XCSE20250827 10:01:43.118000
51470XCSE20250827 10:01:43.118000
31470XCSE20250827 10:02:00.370000
91470XCSE20250827 10:04:28.834000
91471XCSE20250827 10:04:40.866000
271473XCSE20250827 10:07:16.712000
91472XCSE20250827 10:07:16.732000
61472XCSE20250827 10:07:16.732000
11472XCSE20250827 10:07:16.732000
21472XCSE20250827 10:07:16.750000
81472XCSE20250827 10:07:16.750000
11472XCSE20250827 10:07:16.750000
11472XCSE20250827 10:07:16.750000
91472XCSE20250827 10:10:30.031000
91472XCSE20250827 10:14:36.666000
91471XCSE20250827 10:15:44.656000
91471XCSE20250827 10:15:44.656000
181469XCSE20250827 10:19:53.348000
171467XCSE20250827 10:20:49.834000
31473XCSE20250827 10:36:02.313000
21476XCSE20250827 10:37:43.132000
31474XCSE20250827 10:38:25.575000
221474XCSE20250827 10:40:13.932000
31474XCSE20250827 10:40:13.932000
251473XCSE20250827 10:41:14.191000
171477XCSE20250827 10:43:30.705000
51477XCSE20250827 10:43:46.685000
91477XCSE20250827 10:44:10.969000
181475XCSE20250827 10:48:05.156000
91475XCSE20250827 10:48:05.156000
251475XCSE20250827 10:49:12.064000
71477XCSE20250827 11:00:09.946000
111477XCSE20250827 11:02:30.953000
91475XCSE20250827 11:03:44.439000
81475XCSE20250827 11:03:44.439000
81475XCSE20250827 11:03:44.439000
171478XCSE20250827 11:05:29.672000
181477XCSE20250827 11:05:48.314000
171476XCSE20250827 11:06:07.415000
91479XCSE20250827 11:16:32.819000
91476XCSE20250827 11:16:48.191000
171477XCSE20250827 11:22:50.203000
31478XCSE20250827 11:30:00.649000
61478XCSE20250827 11:30:00.649000
71480XCSE20250827 11:31:14.014000
11480XCSE20250827 11:31:14.014000
11480XCSE20250827 11:31:43.181000
11480XCSE20250827 11:31:51.836000
41480XCSE20250827 11:32:01.581000
161480XCSE20250827 11:32:10.928000
181477XCSE20250827 11:34:12.184000
81477XCSE20250827 11:34:12.184000
11479XCSE20250827 11:35:50.883000
171478XCSE20250827 11:41:47.564000
101479XCSE20250827 11:48:44.400000
161479XCSE20250827 11:48:44.400000
51480XCSE20250827 11:48:44.401000
201481XCSE20250827 11:53:20.645000
71481XCSE20250827 11:54:35.070000
21481XCSE20250827 11:54:45.950000
31481XCSE20250827 11:55:06.850000
91481XCSE20250827 11:55:24.077000
181479XCSE20250827 11:56:27.151000
91480XCSE20250827 11:57:03.674000
11480XCSE20250827 12:00:46.955000
31480XCSE20250827 12:00:46.955000
131481XCSE20250827 12:01:07.539000
181479XCSE20250827 12:06:42.463000
171478XCSE20250827 12:06:42.604000
171477XCSE20250827 12:21:36.586000
11476XCSE20250827 12:31:47.455000
11476XCSE20250827 12:31:47.455000
151476XCSE20250827 12:32:48.189000
91476XCSE20250827 12:32:48.189000
141476XCSE20250827 12:56:14.093000
31476XCSE20250827 12:56:14.114000
31476XCSE20250827 12:56:14.114000
51476XCSE20250827 12:56:26.301000
141476XCSE20250827 12:56:26.301000
61476XCSE20250827 12:56:26.301000
41477XCSE20250827 13:00:00.519000
261477XCSE20250827 13:00:00.519000
141477XCSE20250827 13:00:00.519000
171477XCSE20250827 13:03:00.731000
91478XCSE20250827 13:11:09.900000
171478XCSE20250827 13:14:33.201000
81478XCSE20250827 13:14:33.201000
171478XCSE20250827 13:18:38.031000
261477XCSE20250827 13:25:00.515000
261476XCSE20250827 13:25:00.534000
91477XCSE20250827 13:33:54.680000
91477XCSE20250827 13:34:16.027000
91476XCSE20250827 13:42:21.227000
81476XCSE20250827 13:42:21.227000
81476XCSE20250827 13:42:21.227000
171477XCSE20250827 13:54:47.448000
171476XCSE20250827 13:55:21.076000
91476XCSE20250827 13:55:21.076000
251475XCSE20250827 13:55:23.142000
151478XCSE20250827 14:03:19.208000
251479XCSE20250827 14:15:03.136000
191479XCSE20250827 14:18:41.309000
61479XCSE20250827 14:18:41.328000
191479XCSE20250827 14:18:41.328000
211480XCSE20250827 14:19:02.921000
251479XCSE20250827 14:21:41.091000
181480XCSE20250827 14:42:19.185000
91480XCSE20250827 14:42:19.185000
81480XCSE20250827 14:42:19.185000
91480XCSE20250827 14:42:19.185000
91480XCSE20250827 14:42:19.185000
91480XCSE20250827 14:42:19.185000
81480XCSE20250827 14:42:19.185000
211482XCSE20250827 14:42:55.036000
191482XCSE20250827 14:42:55.036000
61482XCSE20250827 14:42:55.036000
191482XCSE20250827 14:42:55.055000
31482XCSE20250827 14:42:55.055000
201480XCSE20250827 14:43:06.002000
21480XCSE20250827 14:52:54.678000
11480XCSE20250827 14:59:07.124000
11480XCSE20250827 14:59:07.124000
51480XCSE20250827 14:59:07.145000
61480XCSE20250827 14:59:07.145000
11480XCSE20250827 14:59:07.150000
101480XCSE20250827 14:59:07.163000
121480XCSE20250827 14:59:07.163000
31480XCSE20250827 14:59:07.163000
21480XCSE20250827 14:59:07.163000
11480XCSE20250827 14:59:07.163000
71480XCSE20250827 14:59:07.164000
91480XCSE20250827 14:59:07.164000
81480XCSE20250827 14:59:07.164000
131480XCSE20250827 14:59:07.164000
261480XCSE20250827 14:59:07.164000
31480XCSE20250827 14:59:19.600000
551480XCSE20250827 14:59:19.600000
181480XCSE20250827 14:59:19.825000
11480XCSE20250827 14:59:19.825000
211480XCSE20250827 14:59:23.745000
41480XCSE20250827 14:59:27.734000
21479XCSE20250827 14:59:44.619000
441478XCSE20250827 15:00:00.656000
121479XCSE20250827 15:00:00.656000
111479XCSE20250827 15:00:12.655000
11479XCSE20250827 15:00:13.825000
351478XCSE20250827 15:00:38.872000
131478XCSE20250827 15:00:45.116000
131478XCSE20250827 15:00:50.430000
181476XCSE20250827 15:04:47.337000
171475XCSE20250827 15:08:28.308000
81475XCSE20250827 15:08:28.308000
251474XCSE20250827 15:08:46.805000
31476XCSE20250827 15:11:02.611000
91476XCSE20250827 15:11:02.611000
211476XCSE20250827 15:11:14.374000
71476XCSE20250827 15:11:22.294000
261474XCSE20250827 15:11:22.528000
71476XCSE20250827 15:15:43.949000
771476XCSE20250827 15:17:10.729000
151476XCSE20250827 15:18:07.500000
121476XCSE20250827 15:19:52.193000
31476XCSE20250827 15:22:00.232000
181475XCSE20250827 15:22:50.206000
31476XCSE20250827 15:30:01.691000
421478XCSE20250827 15:44:10.598000
431477XCSE20250827 15:45:10.263000
161478XCSE20250827 15:45:39.048000
31478XCSE20250827 15:45:39.048000
121478XCSE20250827 15:45:39.048000
131478XCSE20250827 15:45:41.069000
171478XCSE20250827 15:45:41.069000
161477XCSE20250827 15:51:15.115000
101477XCSE20250827 15:51:15.115000
81477XCSE20250827 15:51:15.115000
271479XCSE20250827 15:56:12.703000
101480XCSE20250827 15:59:03.677000
261478XCSE20250827 15:59:26.487000
81478XCSE20250827 15:59:26.487000
91478XCSE20250827 15:59:26.487000
121479XCSE20250827 15:59:55.068000
31479XCSE20250827 15:59:55.068000
131479XCSE20250827 15:59:58.895000
141479XCSE20250827 15:59:58.895000
141479XCSE20250827 15:59:58.910000
271480XCSE20250827 16:01:34.857000
401480XCSE20250827 16:01:34.857000
301480XCSE20250827 16:01:34.857000
421478XCSE20250827 16:01:46.145000
151477XCSE20250827 16:03:00.221000
181477XCSE20250827 16:03:00.221000
331478XCSE20250827 16:03:00.296000
171477XCSE20250827 16:08:01.891000
131476XCSE20250827 16:12:25.308000
731476XCSE20250827 16:16:20.669000
2271476XCSE20250827 16:23:11.889993
2641476XCSE20250827 16:23:11.890033
1371476XCSE20250827 16:23:11.890078
2001475XCSE20250827 16:31:00.892977
271482XCSE20250828 9:01:39.024000
91479XCSE20250828 9:01:48.182000
51481XCSE20250828 9:06:22.005000
41481XCSE20250828 9:06:22.005000
91481XCSE20250828 9:07:18.018000
21481XCSE20250828 9:08:08.941000
71481XCSE20250828 9:08:08.941000
91481XCSE20250828 9:09:05.043000
171478XCSE20250828 9:09:42.093000
41483XCSE20250828 9:17:05.582000
211483XCSE20250828 9:17:05.582000
71483XCSE20250828 9:19:12.901000
71483XCSE20250828 9:20:47.565000
171481XCSE20250828 9:23:32.355000
171480XCSE20250828 9:30:31.952000
211480XCSE20250828 9:30:32.011000
81480XCSE20250828 9:30:32.030000
11480XCSE20250828 9:30:32.031000
61480XCSE20250828 9:30:32.031000
11480XCSE20250828 9:30:32.059000
131480XCSE20250828 9:33:13.053000
191480XCSE20250828 9:33:13.061000
121480XCSE20250828 9:33:48.857000
11480XCSE20250828 9:33:54.078000
101480XCSE20250828 9:34:20.988000
11480XCSE20250828 9:36:54.104000
11480XCSE20250828 9:39:54.129000
121480XCSE20250828 9:42:32.300000
121480XCSE20250828 9:42:32.304000
121480XCSE20250828 9:42:32.311000
51478XCSE20250828 9:42:32.331000
121478XCSE20250828 9:42:32.331000
171477XCSE20250828 9:46:54.442000
91475XCSE20250828 9:49:13.083000
11474XCSE20250828 9:56:31.724000
81474XCSE20250828 9:56:31.742000
11474XCSE20250828 9:56:31.745000
11474XCSE20250828 9:59:00.285000
11474XCSE20250828 9:59:00.285000
61474XCSE20250828 9:59:50.021000
11474XCSE20250828 9:59:50.021000
21474XCSE20250828 9:59:50.021000
91474XCSE20250828 10:00:09.156000
171473XCSE20250828 10:00:37.431000
171471XCSE20250828 10:00:46.090000
11475XCSE20250828 10:14:05.521000
91474XCSE20250828 10:16:37.633000
71476XCSE20250828 10:18:20.121000
11476XCSE20250828 10:18:20.121000
111476XCSE20250828 10:18:20.129000
111476XCSE20250828 10:18:20.134000
111476XCSE20250828 10:18:20.141000
121476XCSE20250828 10:18:47.174000
51474XCSE20250828 10:19:03.024000
41474XCSE20250828 10:19:35.512000
51474XCSE20250828 10:19:35.512000
91474XCSE20250828 10:19:35.516000
91474XCSE20250828 10:19:35.534000
121476XCSE20250828 10:21:59.321000
51476XCSE20250828 10:23:08.696000
91476XCSE20250828 10:24:26.158000
11476XCSE20250828 10:24:26.184000
171474XCSE20250828 10:24:36.090000
171474XCSE20250828 10:26:38.320000
171473XCSE20250828 10:37:11.411000
701473XCSE20250828 10:37:11.427000
171472XCSE20250828 10:37:38.089000
91473XCSE20250828 10:51:11.225000
41472XCSE20250828 10:54:10.943000
41472XCSE20250828 10:54:10.945000
61472XCSE20250828 10:54:10.958000
21472XCSE20250828 10:54:10.958000
11472XCSE20250828 10:54:10.958000
81472XCSE20250828 10:54:52.614000
41472XCSE20250828 10:54:52.614000
41472XCSE20250828 10:54:52.614000
91472XCSE20250828 10:54:52.614000
171472XCSE20250828 10:55:33.846000
71471XCSE20250828 10:55:33.873000
31471XCSE20250828 10:55:33.873000
101470XCSE20250828 10:56:19.063000
171470XCSE20250828 10:56:19.063000
81470XCSE20250828 10:56:19.063000
191469XCSE20250828 10:58:16.788000
41469XCSE20250828 10:58:16.788000
171471XCSE20250828 11:01:25.672000
41470XCSE20250828 11:02:14.830000
91469XCSE20250828 11:02:50.184000
91468XCSE20250828 11:15:44.380000
81468XCSE20250828 11:15:44.380000
171467XCSE20250828 11:21:07.185000
81467XCSE20250828 11:21:07.185000
101469XCSE20250828 11:22:08.778000
91470XCSE20250828 11:25:38.123000
111470XCSE20250828 11:25:50.470000
241470XCSE20250828 11:27:31.955000
191470XCSE20250828 11:27:45.249000
191470XCSE20250828 11:29:27.911000
91470XCSE20250828 11:29:49.216000
121470XCSE20250828 11:29:49.246000
121470XCSE20250828 11:29:49.327000
191470XCSE20250828 11:32:54.646000
341470XCSE20250828 11:32:54.656000
191470XCSE20250828 11:32:54.660000
101470XCSE20250828 11:33:58.524000
181468XCSE20250828 11:33:58.568000
91470XCSE20250828 11:36:36.159000
151467XCSE20250828 11:37:39.066000
21467XCSE20250828 11:37:39.084000
151467XCSE20250828 11:37:39.084000
171467XCSE20250828 11:38:30.013000
151465XCSE20250828 11:47:23.051000
151465XCSE20250828 11:47:23.058000
91464XCSE20250828 11:54:12.604000
91464XCSE20250828 12:06:21.186000
61465XCSE20250828 12:10:28.051000
251464XCSE20250828 12:13:21.088000
171463XCSE20250828 12:29:02.158000
31464XCSE20250828 12:29:03.042000
41464XCSE20250828 12:33:48.229000
41464XCSE20250828 12:34:14.470000
61462XCSE20250828 12:34:44.868000
11462XCSE20250828 12:34:44.868000
11462XCSE20250828 12:37:04.130000
11462XCSE20250828 12:38:01.960000
11462XCSE20250828 12:38:44.002000
11462XCSE20250828 12:38:44.002000
11462XCSE20250828 12:39:00.213000
21462XCSE20250828 12:39:00.213000
31462XCSE20250828 12:39:00.213000
81462XCSE20250828 12:40:08.429000
71462XCSE20250828 12:40:08.429000
41462XCSE20250828 12:40:08.429000
61462XCSE20250828 12:40:08.429000
901462XCSE20250828 12:40:08.433000
31461XCSE20250828 12:41:01.476000
11461XCSE20250828 12:41:01.476000
141461XCSE20250828 12:41:24.471000
11465XCSE20250828 12:53:35.995000
11466XCSE20250828 12:53:35.996000
131466XCSE20250828 12:53:36.004000
131466XCSE20250828 12:53:36.009000
131466XCSE20250828 12:53:36.014000
11465XCSE20250828 12:53:36.016000
21465XCSE20250828 12:53:36.016000
101466XCSE20250828 12:56:59.863000
21465XCSE20250828 12:57:57.369000
151465XCSE20250828 13:02:12.088000
21465XCSE20250828 13:02:12.088000
21466XCSE20250828 13:13:37.939000
11466XCSE20250828 13:15:22.810000
61466XCSE20250828 13:16:12.464000
21466XCSE20250828 13:16:12.508000
11466XCSE20250828 13:16:12.508000
41466XCSE20250828 13:16:12.508000
41466XCSE20250828 13:16:12.508000
61466XCSE20250828 13:16:12.510000
111465XCSE20250828 13:20:08.463000
61465XCSE20250828 13:20:08.463000
41465XCSE20250828 13:20:08.463000
41465XCSE20250828 13:20:08.497000
181465XCSE20250828 13:20:08.497000
31465XCSE20250828 13:20:08.497000
171465XCSE20250828 13:34:10.189000
71465XCSE20250828 13:38:04.471000
111467XCSE20250828 13:49:34.046000
101467XCSE20250828 13:52:01.329000
171468XCSE20250828 13:57:21.168000
141468XCSE20250828 13:57:21.201000
171468XCSE20250828 14:05:13.978000
81468XCSE20250828 14:05:13.978000
81468XCSE20250828 14:05:13.978000
361468XCSE20250828 14:05:14.467000
261467XCSE20250828 14:14:09.372000
81467XCSE20250828 14:14:09.372000
801467XCSE20250828 14:14:09.373000
21466XCSE20250828 14:16:00.939000
41466XCSE20250828 14:18:05.266000
341467XCSE20250828 14:26:13.384000
341466XCSE20250828 14:28:01.089000
51467XCSE20250828 14:30:13.018000
71468XCSE20250828 14:32:11.832000
21468XCSE20250828 14:32:11.832000
111468XCSE20250828 14:41:50.525000
51468XCSE20250828 14:56:53.550000
91470XCSE20250828 14:57:04.648000
81469XCSE20250828 14:57:08.770000
261469XCSE20250828 14:57:08.770000
261468XCSE20250828 14:58:14.258000
901468XCSE20250828 14:58:14.260000
71468XCSE20250828 14:58:16.216000
21468XCSE20250828 14:58:38.313000
251467XCSE20250828 14:59:01.969000
271467XCSE20250828 15:00:41.934000
171468XCSE20250828 15:02:20.094000
11468XCSE20250828 15:02:54.111000
91467XCSE20250828 15:06:26.896000
11466XCSE20250828 15:06:54.818000
81466XCSE20250828 15:12:55.087000
11466XCSE20250828 15:12:55.087000
91466XCSE20250828 15:12:55.087000
111465XCSE20250828 15:21:56.601000
61465XCSE20250828 15:21:56.601000
81465XCSE20250828 15:22:00.242000
171466XCSE20250828 15:26:57.473000
181466XCSE20250828 15:28:11.016000
171465XCSE20250828 15:31:01.134000
81465XCSE20250828 15:31:01.134000
111466XCSE20250828 15:31:37.213000
21466XCSE20250828 15:31:52.762000
111466XCSE20250828 15:31:52.762000
91466XCSE20250828 15:31:52.800000
71466XCSE20250828 15:31:54.278000
351466XCSE20250828 15:31:59.336000
111466XCSE20250828 15:31:59.336000
61466XCSE20250828 15:31:59.376000
261465XCSE20250828 15:31:59.427000
151465XCSE20250828 15:31:59.427000
421464XCSE20250828 15:33:14.017000
91464XCSE20250828 15:33:14.017000
81464XCSE20250828 15:33:14.017000
81465XCSE20250828 15:35:05.425000
21465XCSE20250828 15:35:05.425000
11465XCSE20250828 15:36:51.128000
101465XCSE20250828 15:36:51.171000
71465XCSE20250828 15:36:56.929000
61465XCSE20250828 15:36:59.550000
21465XCSE20250828 15:37:14.451000
21465XCSE20250828 15:38:00.169000
101465XCSE20250828 15:39:16.087000
21465XCSE20250828 15:40:11.198000
51465XCSE20250828 15:41:00.785000
61465XCSE20250828 15:41:54.769000
51465XCSE20250828 15:42:08.734000
51465XCSE20250828 15:42:11.353000
21465XCSE20250828 15:42:12.224000
171463XCSE20250828 15:42:54.900000
81463XCSE20250828 15:42:54.900000
271462XCSE20250828 15:43:02.715000
211462XCSE20250828 15:43:12.170000
211462XCSE20250828 15:43:12.185000
261459XCSE20250828 15:43:12.533000
261459XCSE20250828 15:43:13.340000
141459XCSE20250828 15:43:31.170000
201459XCSE20250828 15:43:32.169000
141459XCSE20250828 15:43:32.169000
211460XCSE20250828 15:44:31.516000
141460XCSE20250828 15:44:31.523000
411459XCSE20250828 15:44:31.563000
21461XCSE20250828 15:44:36.117000
91461XCSE20250828 15:44:36.117000
21461XCSE20250828 15:44:36.117000
51461XCSE20250828 15:44:36.117000
431459XCSE20250828 15:44:36.137000
81461XCSE20250828 15:45:34.045000
121461XCSE20250828 15:45:55.513000
131461XCSE20250828 15:46:04.992000
131461XCSE20250828 15:46:04.997000
131461XCSE20250828 15:46:05.002000
131461XCSE20250828 15:46:37.802000
531460XCSE20250828 15:47:16.022000
491459XCSE20250828 15:47:56.082000
21461XCSE20250828 15:48:59.827000
331461XCSE20250828 15:48:59.884000
181461XCSE20250828 15:49:04.935000
11461XCSE20250828 15:50:38.852000
211462XCSE20250828 15:50:46.151000
191462XCSE20250828 15:50:46.154000
211462XCSE20250828 15:50:46.159000
191462XCSE20250828 15:50:46.160000
91461XCSE20250828 15:52:46.920000
91461XCSE20250828 15:54:47.396000
81461XCSE20250828 15:54:47.396000
171460XCSE20250828 15:55:17.376000
171460XCSE20250828 15:55:17.425000
91460XCSE20250828 15:55:23.782000
81459XCSE20250828 15:56:08.682000
171458XCSE20250828 15:59:58.554000
91458XCSE20250828 15:59:58.554000
91459XCSE20250828 16:02:07.529000
171460XCSE20250828 16:03:15.867000
2181460XCSE20250828 16:03:15.867000
91460XCSE20250828 16:03:33.264000
91460XCSE20250828 16:03:48.699000
171459XCSE20250828 16:05:21.745000
181459XCSE20250828 16:05:21.748000
121460XCSE20250828 16:05:54.512000
181461XCSE20250828 16:06:42.489000
171461XCSE20250828 16:07:20.572000
31460XCSE20250828 16:08:41.020000
61460XCSE20250828 16:08:41.024000
31460XCSE20250828 16:08:41.024000
91460XCSE20250828 16:09:21.354000
91459XCSE20250828 16:10:52.547000
91458XCSE20250828 16:13:55.950000
271458XCSE20250828 16:22:00.055000
91457XCSE20250828 16:29:07.762000
81457XCSE20250828 16:29:07.762000
91456XCSE20250828 16:30:22.295000
21456XCSE20250828 16:30:22.295000
71456XCSE20250828 16:31:10.545000
61456XCSE20250828 16:31:10.545000
21456XCSE20250828 16:31:10.553000
31456XCSE20250828 16:31:10.553000
41456XCSE20250828 16:37:00.623000
51456XCSE20250828 16:38:06.897000
41456XCSE20250828 16:38:06.897000
91456XCSE20250828 16:38:06.897000
231457XCSE20250828 16:38:40.738000
21457XCSE20250828 16:38:47.265000
71457XCSE20250828 16:38:47.265000
41457XCSE20250828 16:38:53.050000
91457XCSE20250828 16:38:59.596000
261455XCSE20250828 16:39:32.027000
81455XCSE20250828 16:39:32.027000
91455XCSE20250828 16:39:32.027000
151457XCSE20250828 16:39:59.066000
11457XCSE20250828 16:40:35.278000
51457XCSE20250828 16:40:52.980000
121457XCSE20250828 16:40:53.018000
51455XCSE20250828 16:41:11.622000
41455XCSE20250828 16:41:55.497000
51455XCSE20250828 16:42:31.351000
41455XCSE20250828 16:42:31.351000
91456XCSE20250828 16:46:19.112000
11454XCSE20250828 16:46:19.469000
81454XCSE20250829 9:00:04.214000
91450XCSE20250829 9:01:02.509000
81450XCSE20250829 9:04:27.890000
11450XCSE20250829 9:04:27.890000
171451XCSE20250829 9:04:28.582000
171450XCSE20250829 9:04:47.090000
91450XCSE20250829 9:04:47.099000
91450XCSE20250829 9:06:34.358000
81450XCSE20250829 9:06:34.358000
171448XCSE20250829 9:12:04.114000
171448XCSE20250829 9:12:04.681000
171446XCSE20250829 9:18:56.224000
91445XCSE20250829 9:20:59.988000
91443XCSE20250829 9:40:37.119000
91443XCSE20250829 9:40:37.119000
151446XCSE20250829 9:43:31.990000
11446XCSE20250829 9:43:31.990000
161446XCSE20250829 9:43:31.990000
171443XCSE20250829 9:43:33.997000
131445XCSE20250829 9:43:33.998000
341446XCSE20250829 9:43:33.998000
21445XCSE20250829 9:43:34.113000
181443XCSE20250829 9:44:41.184000
171442XCSE20250829 9:44:41.210000
51439XCSE20250829 9:45:47.858000
121439XCSE20250829 9:45:50.669000
51439XCSE20250829 9:45:50.669000
191439XCSE20250829 9:45:50.768000
231439XCSE20250829 9:45:50.879000
11439XCSE20250829 9:45:52.197000
41439XCSE20250829 9:46:24.172000
181437XCSE20250829 9:49:50.504000
81437XCSE20250829 9:49:50.504000
91436XCSE20250829 9:53:59.092000
81436XCSE20250829 9:53:59.092000
91436XCSE20250829 9:53:59.092000
171436XCSE20250829 9:57:25.168000
151437XCSE20250829 9:57:58.715000
51437XCSE20250829 9:59:10.313000
91437XCSE20250829 10:00:13.244000
91435XCSE20250829 10:00:17.577000
341434XCSE20250829 10:07:34.143000
91434XCSE20250829 10:07:34.143000
81434XCSE20250829 10:07:34.143000
91434XCSE20250829 10:07:34.143000
81434XCSE20250829 10:07:34.143000
91434XCSE20250829 10:07:34.143000
171434XCSE20250829 10:07:34.143000
411434XCSE20250829 10:07:34.177000
171433XCSE20250829 10:09:20.042000
81433XCSE20250829 10:09:20.042000
91433XCSE20250829 10:10:08.933000
21433XCSE20250829 10:10:08.933000
61433XCSE20250829 10:10:08.933000
21432XCSE20250829 10:12:08.680000
71432XCSE20250829 10:22:33.195000
21432XCSE20250829 10:22:33.195000
91432XCSE20250829 10:22:33.195000
91432XCSE20250829 10:22:33.195000
81432XCSE20250829 10:22:33.195000
91432XCSE20250829 10:22:33.195000
181431XCSE20250829 10:35:41.895000
81431XCSE20250829 10:35:41.895000
91431XCSE20250829 10:35:41.895000
81431XCSE20250829 10:35:41.895000
91431XCSE20250829 10:35:41.895000
81431XCSE20250829 10:35:41.895000
91431XCSE20250829 10:35:41.895000
181428XCSE20250829 10:35:42.027000
91426XCSE20250829 10:36:12.343000
91428XCSE20250829 10:36:25.216000
91427XCSE20250829 10:39:54.401000
81427XCSE20250829 10:39:54.401000
171424XCSE20250829 10:45:00.326000
91424XCSE20250829 10:45:00.326000
91423XCSE20250829 10:49:00.921000
91423XCSE20250829 10:56:16.086000
171420XCSE20250829 10:56:28.277000
171420XCSE20250829 10:56:55.506000
171423XCSE20250829 11:09:37.228000
171422XCSE20250829 11:09:37.247000
111421XCSE20250829 11:09:54.285000
61421XCSE20250829 11:09:54.285000
181422XCSE20250829 11:15:16.190000
91422XCSE20250829 11:15:58.289000
31422XCSE20250829 11:15:58.338000
91422XCSE20250829 11:15:58.375000
91422XCSE20250829 11:15:58.403000
91422XCSE20250829 11:16:04.918000
91421XCSE20250829 11:16:22.053000
11420XCSE20250829 11:16:46.508000
51420XCSE20250829 11:22:13.609000
91420XCSE20250829 11:26:47.089000
1501420XCSE20250829 11:35:40.360842
1201421XCSE20250829 11:35:58.574268
81420XCSE20250829 11:37:43.297000
81420XCSE20250829 11:37:43.297000
51424XCSE20250829 11:50:33.911000
261424XCSE20250829 11:52:51.088000
141425XCSE20250829 11:53:26.850000
141425XCSE20250829 11:53:26.854000
171424XCSE20250829 11:53:26.875000
171424XCSE20250829 11:53:26.881000
91424XCSE20250829 11:53:26.896000
81424XCSE20250829 11:53:26.896000
91423XCSE20250829 12:00:22.882000
91423XCSE20250829 12:00:22.882000
91423XCSE20250829 12:01:14.140000
91423XCSE20250829 12:01:14.140000
171423XCSE20250829 12:09:28.482000
91422XCSE20250829 12:13:13.636000
81422XCSE20250829 12:13:13.636000
11422XCSE20250829 12:13:32.312000
51422XCSE20250829 12:13:32.312000
181421XCSE20250829 12:21:04.617000
81421XCSE20250829 12:21:04.617000
251423XCSE20250829 12:22:46.696000
261422XCSE20250829 12:26:06.089000
91422XCSE20250829 12:26:06.089000
121426XCSE20250829 12:49:26.044000
11426XCSE20250829 12:49:26.044000
11426XCSE20250829 12:49:26.044000
11426XCSE20250829 12:49:26.044000
11426XCSE20250829 12:49:26.044000
131426XCSE20250829 12:49:26.044000
171426XCSE20250829 12:49:26.185000
31426XCSE20250829 12:49:26.185000
171426XCSE20250829 12:49:26.190000
21426XCSE20250829 12:49:26.190000
251426XCSE20250829 12:49:36.589000
11426XCSE20250829 12:52:38.305000
61426XCSE20250829 12:52:38.305000
881430XCSE20250829 13:12:40.766000
1421430XCSE20250829 13:12:40.766000
11432XCSE20250829 13:12:50.422000
101432XCSE20250829 13:12:50.430000
541433XCSE20250829 13:13:20.896000
61433XCSE20250829 13:13:20.896000
491432XCSE20250829 13:13:20.896000
81432XCSE20250829 13:13:20.896000
91433XCSE20250829 13:14:01.306000
81433XCSE20250829 13:14:12.312000
11433XCSE20250829 13:14:12.312000
91433XCSE20250829 13:14:22.312000
91433XCSE20250829 13:16:41.394000
81433XCSE20250829 13:16:48.312000
21433XCSE20250829 13:16:48.312000
51433XCSE20250829 13:16:53.312000
41433XCSE20250829 13:16:53.312000
11433XCSE20250829 13:16:58.318000
51433XCSE20250829 13:16:58.318000
41433XCSE20250829 13:16:58.318000
91433XCSE20250829 13:17:03.368000
101433XCSE20250829 13:17:08.313000
101433XCSE20250829 13:17:14.732000
91433XCSE20250829 13:17:19.312000
81433XCSE20250829 13:17:24.314000
21433XCSE20250829 13:17:24.314000
91433XCSE20250829 13:17:29.312000
91433XCSE20250829 13:17:53.312000
91435XCSE20250829 13:19:43.348000
11435XCSE20250829 13:21:40.312000
81435XCSE20250829 13:21:40.312000
91435XCSE20250829 13:23:01.398000
91435XCSE20250829 13:24:42.401000
91435XCSE20250829 13:26:27.312000
411433XCSE20250829 13:26:53.477000
341432XCSE20250829 13:28:39.183000
251431XCSE20250829 13:29:27.033000
81431XCSE20250829 13:29:27.033000
91431XCSE20250829 13:31:47.071000
91431XCSE20250829 13:33:58.085000
251430XCSE20250829 13:40:02.563000
201429XCSE20250829 13:58:07.180000
61429XCSE20250829 14:07:26.087000
81429XCSE20250829 14:07:26.087000
91429XCSE20250829 14:07:26.087000
81429XCSE20250829 14:07:26.087000
121429XCSE20250829 14:07:26.087000
81429XCSE20250829 14:07:26.087000
81429XCSE20250829 14:07:26.087000
431428XCSE20250829 14:15:31.003000
81428XCSE20250829 14:15:31.003000
431428XCSE20250829 14:15:31.020000
81428XCSE20250829 14:15:31.020000
501427XCSE20250829 14:26:22.277000
81427XCSE20250829 14:26:22.277000
51434XCSE20250829 14:37:40.382000
91434XCSE20250829 14:37:40.382000
61434XCSE20250829 14:37:40.382000
311434XCSE20250829 14:37:40.382000
131435XCSE20250829 14:38:34.205000
91436XCSE20250829 14:38:35.687000
201438XCSE20250829 14:40:30.755000
571436XCSE20250829 14:40:43.563000
351439XCSE20250829 14:46:42.701000
331441XCSE20250829 14:55:03.149000
261443XCSE20250829 15:11:49.378000
31442XCSE20250829 15:12:37.634000
61442XCSE20250829 15:30:26.311000
31442XCSE20250829 15:30:26.311000
81442XCSE20250829 15:30:26.311000
251444XCSE20250829 15:39:21.897000
341445XCSE20250829 15:42:51.627000
171444XCSE20250829 15:47:03.082000
91443XCSE20250829 15:47:04.745000
221444XCSE20250829 15:57:36.237000
41444XCSE20250829 15:57:36.237000
91443XCSE20250829 16:04:36.714000
81443XCSE20250829 16:04:36.714000
81443XCSE20250829 16:04:36.714000
91442XCSE20250829 16:05:35.489000
91442XCSE20250829 16:05:35.489000
171441XCSE20250829 16:10:43.113000
91440XCSE20250829 16:11:17.027000
81440XCSE20250829 16:11:17.027000
91438XCSE20250829 16:11:47.086000
361438XCSE20250829 16:20:47.851000
251441XCSE20250829 16:27:10.253000
81441XCSE20250829 16:27:10.253000
81441XCSE20250829 16:27:10.253000
10001440XCSE20250829 16:38:02.525222
1371442XCSE20250829 16:45:09.443153
2151442XCSE20250829 16:45:09.443161

