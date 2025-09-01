CXM fortalece su presencia en Latinoamérica y obtiene cuatro prestigiosos reconocimientos en 2025

CIUDAD DE MÉXICO, Sept. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CXM Group, bróker global líder con modelo STP/ECN y más de una década de experiencia en los mercados internacionales, anuncia la consolidación de sus operaciones en Latinoamérica, ofreciendo a traders e inversionistas de la región un entorno de primer nivel, tecnología avanzada y condiciones altamente competitivas.

Fundado en 2015 por un equipo global de veteranos del mercado financiero, CXM ha logrado expandir su modelo de negocio institucional a una oferta integral para traders minoristas y profesionales, con liquidez personalizada, spreads desde cero pips, apalancamiento ilimitado, protección de balance negativo y ejecución ultra-rápida. La compañía opera bajo estrictos marcos regulatorios, y mantiene un compromiso firme con la seguridad de los fondos de sus clientes gracias a su cobertura de seguro de hasta 5 millones de dólares a través de Lloyd’s Syndicate Group.

En 2025, CXM ha sido distinguido con tres importantes premios que refuerzan su liderazgo en la industria:

Best ECN Forex Broker – LATAM: Wealth Expo Ecuador 2025

Wealth Expo Ecuador 2025 Fastest Growing Broker – LATAM: Money Expo Colombia 2025

Money Expo Colombia 2025 Most Transparent Broker – LATAM: Wealth Expo Perú 2025

Wealth Expo Perú 2025 Best Partnership Program – LATAM: Money Expo Chile 2025

“Estos reconocimientos no solo validan nuestro compromiso con la transparencia y la excelencia operativa, sino también la confianza que los traders e inversionistas depositan en CXM,” señaló Jorge Cuevas, Director de Marketing de CXM LATAM. “Latinoamérica es una región clave en nuestra estrategia de expansión y estamos aquí para ofrecer las mejores herramientas, educación y soporte a nuestros clientes”, remarcó Andrés Nacimba, Head of Sales de CXM LATAM.

CXM apunta a una sólida expansión regional con sus oficinas regionales ubicadas en México, y enfoque en Colombia, Argentina, Ecuador, Brasil y Perú. Sus operaciones en todo Latinoamérica cuentan con el respaldo de CXM Group a nivel global, que se ha posicionado como un bróker STP-ECN con la velocidad de ejecución y las condiciones más competitivas en operaciones con oro.

CXM pone a disposición de los traders de la región plataformas líderes como MetaTrader 4 y MetaTrader 5, soluciones avanzadas de copy trading y PAMM, y acceso a más de 250 instrumentos financieros incluyendo divisas, metales preciosos, índices, energías, acciones internacionales y criptomonedas.

La compañía complementa su propuesta con un robusto programa de introducción de brókers (IBs), condiciones de asociación personalizadas, herramientas de análisis de mercado como Trading Central, y un calendario de eventos y capacitaciones enfocados en educación financiera.

Acerca de CXM Group

CXM Group es un bróker B2B y B2C global con presencia en múltiples mercados, reconocido por su innovación tecnológica, liquidez de alta calidad y condiciones de trading superiores. Con operaciones reguladas en varias jurisdicciones y un enfoque centrado en el cliente, CXM continúa expandiendo su huella global con la misión de ofrecer un entorno de trading transparente, seguro y rentable.

Contacto de prensa

Karla Ruiz Argáiz

Email: karla.arg@cxm.com

Web: www.cxm.com

Fotos asociadas a este comunicado de prensa están disponibles en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f2189b8b-98d5-4498-8214-104d6a08bcbb/es

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/58b39622-9ba0-4296-a626-d01d7b139b8a/es