Renault Group renforce son équipe dirigeante et son organisation

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

1er septembre 2025

RENAULT GROUP RENFORCE SON EQUIPE DIRIGEANTE ET SON ORGANISATION



Boulogne-Billancourt, le 1er septembre 2025 – A la suite de sa nomination le 31 juillet dernier, le nouveau Directeur Général de Renault Group, François Provost, a annoncé plusieurs nominations et évolutions organisationnelles, à effet immédiat.

« Pour relever l’ensemble des défis qui se dresse devant nous, nous avons besoin d’une organisation capable de décider plus vite, d’exécuter plus efficacement et toujours plus proche de ses clients. La nouvelle gouvernance annoncée aujourd’hui répond à cette ambition. Elle réunit des talents expérimentés, dotés d’une expertise solide et, surtout, d’une légitimité interne qui fera la différence », a déclaré François Provost, Directeur Général de Renault Group.





Marques et croissance : tirer parti des synergies pour accélérer l’expansion du Groupe

Fabrice Cambolive est nommé Chief Growth Officer, une nouvelle fonction créée, qu’il occupera en plus de son rôle de Directeur Général de la marque Renault. Fabrice reste membre de la Leadership Team.

À ce titre, Fabrice Cambolive aura la responsabilité des marques Renault et Dacia. Il veillera à définir une approche stratégique unifiée et à optimiser les chiffres d’affaires sur l’ensemble des marchés. Cette organisation permettra à Renault Group de capitaliser pleinement sur l’identité et le positionnement de chacune de ses marques.

Fabrice Cambolive aura également en charge le développement international du Groupe, avec une priorité donnée à l’Inde, à l’Amérique Latine et à la Corée.

Et, il aura pour mission de garantir une expérience client fluide et cohérente sur l’ensemble des points de contact : digital, marketing, réseau de distribution, après-vente, réseau propre détenu par Renault Group, en lien étroit avec les services financiers.

Concernant la marque Dacia, Katrin Adt est nommée Directrice Générale. Elle rendra compte au nouveau Chief Growth Officer et rejoint la Leadership Team. Elle succède à Denis Le Vot, qui a choisi de quitter l’entreprise.

Ingénierie : accélérer l’innovation et la mise en œuvre

Philippe Brunet est nommé Chief Technology Officer (CTO) et intègre la Leadership Team. Il prend la responsabilité de l’ingénierie à la fois pour Renault Group et Ampere.

Ce poste de CTO unique vise d’une part à accélérer en termes d’innovation et dans l’exécution des projets, et d’autre part à améliorer la coordination avec les fonctions Product &Planning, Qualité, Achats, Fabrication et Supply Chain. Fort de son expérience reconnue au sein du Groupe, où il a notamment contribué à consolider l’électrification (E-Tech Technologies), la chaîne de valeur électrique et à raccourcir les délais de développement, à l’image des projets Twingo et batteries, Philippe Brunet pilotera la prochaine étape de la transformation de l’ingénierie de Renault Group.

Il succède à Philippe Krief, qui reste Directeur Général d’Alpine, membre de la Leadership Team, et qui sera entièrement dédié au développement de la future gamme et du positionnement de la marque Alpine.

Achats : continuer la transformation

Anthony Plouvier, précédemment Vice-President Procurement Strategy et Transformation, est nommé Chief Procurement Officer, en remplacement de François Provost. Il rejoint également la Leadership Team. Anthony a plus de 20 ans d’expérience dans les achats en France, en Turquie et au Japon, et a aussi à son actif des projets d’optimisation des coûts dans l’ingénierie et l’industrie.

Il aura pour mission de renforcer la compétitivité des achats et d’approfondir les partenariats avec les fournisseurs.



Supply Chain, Industrie et Qualité : une gouvernance intégrée

Thierry Charvet voit son périmètre élargi à la Supply Chain, en plus de la direction Industrielle et Qualité. Il reste membre de la Leadership Team.

Ressources Humaines : priorité aux femmes et aux hommes du Groupe

Claire Fanget, précédemment Directrice des Ressources Humaines de la marque Renault, est nommée Chief People & Organisation Officer, en remplacement de Bruno Laforge, qui quitte l’entreprise. Elle rejoint la Leadership Team. Avec une expérience diversifiée et complète dans l’ensemble des domaines des Ressources Humaines, que ce soit dans l’industrie, le commerce, l’Alliance, les régions ou les marques, elle aura en charge d’accompagner la transformation du Groupe, via une adaptation des compétences et des ressources aux nouveaux besoins de l’industrie, et de poursuivre le développement d’une culture d’excellence.

Communication, Partenariats et Affaires Publiques : assurer la continuité

Christian Stein, Chief Communications Officer, rejoint la Leadership Team.

En tant que Directeur Général du Groupe, François Provost continuera à superviser les Partenariats et les Affaires Publiques.

La composition complète de la Leadership Team peut être retrouvée sur ce lien .

