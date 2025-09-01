Til Nasdaq Copenhagen A/S

Dato: 01.09.2025

Ændring i direktionen i Totalkredit A/S

Totalkredit oplyser, at der gennemføres en ændring i direktionen i Totalkredit A/S.

Der er indgået en aftale med Nicolaj Legind Jensen om, at han forlader direktionen i Totalkredit A/S. Det sker i forbindelse med, at Nicolai Legind Jensen forlader sit job i Nykredit-koncernen. Direktionen i Totalkredit A/S vil fremover bestå af administrerende direktør Maiken Moltke Olesen samt af Iben Rohde, der begge er en del af direktionen i Totalkredit A/S i dag.

Ændringerne træder i kraft fra dags dato.

Totalkredit har ikke yderligere kommentarer til ændringerne i direktionen.

Spørgsmål kan rettes til pressechef Orhan Gökcen på telefonnummer 31 21 06 39.

Vedhæftet fil