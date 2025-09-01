CGTN: Præsident Xi fremhæver venskab, samarbejde og multilateralisme på topmødet i SCO

Topmødet i Shanghai Cooperation Organization 2025 finder sted i den kinesiske havneby Tianjin. Siden lørdag har Kinas præsident Xi Jinping holdt bilaterale møder med udenlandske ledere, der er på besøg. CGTN offentliggjorde en artikel om Xi's taler, hvor han fremhævede betydningen af venskab, samarbejde og multilateralisme i internationale relationer og global styring.

BEIJING, Sept. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Den kinesiske præsident, Xi Jinping, afholder intensive, bilaterale møder med udenlandske ledere i forbindelse med topmødet i Shanghai Cooperation Organisation (SCO) i Tianjin, hvor han har fremhævet betydningen af venskab, praktisk samarbejde og multilateralisme.

Topmødet, der afholdes fra den 31. august til den 1. september, markerer den femte gang, at Kina er vært for arrangementet, og det bliver det største i organisationens historie. Ledere fra mere end 20 lande og ledere for 10 internationale organisationer vil samles i havnebyen for at gennemgå SCO's resultater, kortlægge dens fremtidige kurs og bevæge sig fremad mod at opbygge et tættere SCO-fællesskab med en fælles fremtid.

Vægt på langvarige venskaber

Siden lørdag har Xi holdt bilaterale møder med udenlandske ledere, der er på besøg, og fremhævet betydningen af varige bånd og venskab.

Under et møde med den egyptiske premierminister Mostafa Madbouly sagde Xi, at Kina og Egypten skal være gode brødre og støtte hinanden. Madbouly roste til gengæld Kina som Egyptens sande partner og ven og tilføjede, at Egypten er klar til at udvikle sine bilaterale forbindelser yderligere.

Da Xi mødte Cambodjas premierminister Hun Manet, roste han det "pansrede" kinesisk-cambodjanske venskab og sagde, at det bilaterale venskab har stået tidens prøve, er stenfast og et fælles aktiv for de to nationer.

I samtaler med Myanmars fungerende præsident Min Aung Hlaing bemærkede Xi, at "pauk-phaw"-venskabet mellem de to folk er dybt rodfæstet og altid friskt.

Xi talte også varmt om det kinesisk-nepalesiske venskab, da han mødte den nepalesiske premierminister KP Sharma Oli. Han sagde, at Kina og Nepal, som i generationer har været nære naboer, i de sidste syv årtier i fællesskab har skrevet et kapitel om godt naboskab og venskab.

Ekspansion af det praktiske samarbejde

Samarbejdet var et andet tilbagevendende tema ved Xi's møder.

I samtaler med den kasakhiske præsident Kassym-Jomart Tokayev opfordrede Xi til en tættere tilpasning af udviklingsstrategier og et dybere samarbejde inden for energi, infrastruktur og politikker. I forhold til Egypten opfordrede han til større synergi mellem Kinas "Belt and Road"-initiativ (BRI) og Egyptens "Vision 2030", der lægger vægt på samarbejde om fælles fremstilling og grøn energi. Xi fremhævede også to fælles projekter mellem Kina og Cambodja: Den industrielle og teknologiske korridor (ITC) og fisk- og riskorridoren (FRC) i samtaler med Hun Manet.

Fra Suez-zonen for økonomisk og handelsmæssigt samarbejde i Egypten til Cambodjas ITC og FRC, fra den økonomiske korridor mellem Kina og Myanmar til forbedret forbindelse med Nepal, er Kinas BRI fortsat den centrale tråd, der forbinder Kinas samarbejde med SCO-partnere.

I løbet af de seneste fem år er handlen mellem Kina og andre SCO-medlemmer steget kraftigt og nåede en rekordværdi på 512,4 mia. dollars i 2024. En nylig CGTN-undersøgelse viste, at over 85 procent af respondenterne i SCO-landene mener, at Kinas BRI har opnået bemærkelsesværdige resultater med hensyn til at fremme forbindelse og udvikling af høj kvalitet blandt SCO-medlemsstaterne.

Opretholdelse af multilateralismen og den korrekte opfattelse af Anden Verdenskrigs historie

Dette år markerer, at det er 80 år siden, at den anti-fascistiske krig blev vundet, og at FN blev grundlagt. I et møde med FN's generalsekretær, Antonio Guterres, understregede Xi, at multilateralisme, solidaritet og samarbejde er det rigtige svar på de globale udfordringer.

Han genbekræftede Kinas engagement i ægte multilateralisme og sin støtte til FN's centrale rolle i internationale anliggender og tilføjede, at Kina er villig til at gøre samarbejdet med FN dybere og i fællesskab sikre verdensfreden og fremme udvikling og velstand.

Xi og andre SCO-ledere forventes at udstede en erklæring, der markerer 80-årsdagen for sejren i den verdensomspændende antifascistiske krig og grundlæggelsen af FN på topmødet i Tianjin. Ifølge udenrigsminister Wang Yi vil erklæringen genbekræfte nationens forpligtelse til et korrekt syn på historien, opretholde de hårdt vundne frugter af Anden Verdenskrig og opfordre nationer til at lære af fortiden i opbygningen af en bedre fremtid.

