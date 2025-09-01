CGTN: El presidente Xi destaca la amistad, la cooperación y el multilateralismo en la Cumbre de la OCS

La Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) 2025 tendrá lugar en la ciudad portuaria china de Tianjin. Desde el día sábado, el presidente chino, Xi Jinping, mantiene reuniones bilaterales con líderes extranjeros visitantes. CGTN publicó un artículo que cubre las conversaciones de Xi, en el que subrayó la importancia de la amistad, la cooperación y el multilateralismo en las relaciones internacionales y la gobernanza global.

BEIJING, Sept. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El presidente chino, Xi Jinping, mantiene intensas reuniones bilaterales con líderes extranjeros al margen de la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin, donde ha subrayado la importancia de la amistad, la cooperación práctica y el multilateralismo.

La cumbre, que se celebra del 31 de agosto al 1 de septiembre, marca la quinta vez que China auspicia el evento y será la más grande en la historia de la organización. Líderes de más de 20 países y jefes de 10 organizaciones internacionales se reunirán en la ciudad portuaria para revisar los logros de la OCS, trazar su curso futuro y avanzar hacia la construcción de una comunidad de OCS más cercana con un futuro compartido.

Enfatizando amistades duraderas

Desde el sábado, Xi ha mantenido reuniones bilaterales con líderes extranjeros visitantes, destacando la importancia de los lazos perdurables y la amistad.

En su encuentro con el primer ministro egipcio Mostafa Madbouly, Xi señaló que China y Egipto deben ser buenos hermanos, apoyándose firmemente. Madbouly, a su vez, elogió a China como el verdadero socio y amigo de Egipto, y agregó que su país está dispuesto a seguir desarrollando las relaciones bilaterales.

Al reunirse con el primer ministro camboyano, Hun Manet, Xi elogió la "amistad a toda prueba" entre China y Camboya, afirmando que esta amistad bilateral ha resistido el paso del tiempo, es sólida como una roca y constituye un patrimonio compartido por ambos pueblos.

En conversaciones con el presidente interino de Myanmar, Min Aung Hlaing, Xi señaló que “amistad a toda prueba” entre los dos pueblos está profundamente arraigada y se mantiene siempre viva.

Xi también elogió la amistad entre China y Nepal cuando se reunió con el primer ministro nepalí, KP Sharma Oli. Dijo que China y Nepal, como vecinos cercanos durante generaciones, han escrito conjuntamente un capítulo de buena vecindad y amistad en las últimas siete décadas.

Ampliando la cooperación práctica

La cooperación fue otro de los temas recurrentes en las reuniones de Xi.

En sus conversaciones con el presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev, Xi pidió una mayor alineación de las estrategias de desarrollo y una cooperación más profunda en energía, infraestructura y políticas. Con Egipto, pidió una mayor sinergia entre la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR) de China y la "Visión 2030" de Egipto, enfatizando la cooperación en fabricación conjunta y energía verde. Xi también destacó dos proyectos conjuntos China-Camboya: el Corredor Industrial y Tecnológico (ITC) y el Corredor de Arroz y el Pescado (FRC), en conversaciones con Hun Manet.

Desde la Zona de Cooperación Económica y Comercial de Suez en Egipto hasta el ITC y el FRC de Camboya, pasando por el Corredor Económico China-Myanmar hasta la conectividad mejorada con Nepal, la IFR de China sigue siendo el hilo central que une la cooperación de China con los socios de la OCS.

En los últimos cinco años, el comercio entre China y otros miembros de la OCS ha aumentado, alcanzando un récord de $ 512.4 mil millones en 2024. Una encuesta reciente de CGTN mostró que más del 85 por ciento de los encuestados en los países de la OCS creen que la IFR de China ha logrado resultados notables en la promoción de la conectividad y el desarrollo de alta calidad entre los estados miembros de la OCS.

Defendiendo el multilateralismo y la visión correcta de la historia de la Segunda Guerra Mundial

Este año marca el 80.º aniversario de la victoria de la Guerra Mundial Antifascista y la fundación de las Naciones Unidas. En una reunión con el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, Xi destacó que el multilateralismo, la solidaridad y la cooperación son la respuesta correcta a los desafíos globales.

Reafirmó el compromiso de China con el multilateralismo genuino y su apoyo al papel central de la ONU en los asuntos internacionales, y añadió que China está dispuesta a profundizar la cooperación con la ONU y salvaguardar conjuntamente la paz mundial y promover el desarrollo y la prosperidad.

Se espera que Xi y otros líderes de la OCS emitan una declaración en la cumbre de Tianjin para conmemorar el 80.º aniversario de la victoria de la Guerra Mundial Antifascista y la fundación de las Naciones Unidas Según el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, la declaración reafirmará el compromiso de las naciones con una visión correcta de la historia, defenderá los frutos obtenidos con tanto esfuerzo tras la Segunda Guerra Mundial e instará a los países a aprender del pasado para construir un futuro mejor

Para más información, haga clic:

https://news.cgtn.com/news/2025-08-31/Xi-stresses-friendship-cooperation-and-multilateralism-at-SCO-Summit-1GhwqVmzZYs/p.html