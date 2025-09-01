CGTN : Le président Xi met en avant l’amitié, la coopération et le multilatéralisme lors du sommet de l’OCS

Le sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai 2025 se tient dans la ville portuaire chinoise de Tianjin. Depuis samedi, le président chinois Xi Jinping mène des entretiens bilatéraux avec les dirigeants étrangers présents au sommet. CGTN a publié un article sur les discussions de Xi, au cours desquelles ce dernier a souligné l’importance de l’amitié, de la coopération et du multilatéralisme dans les relations internationales et la gouvernance mondiale.

PÉKIN, 01 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le président chinois Xi Jinping tient des réunions bilatérales intensives avec des dirigeants étrangers en marge du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Tianjin, où il souligne l’importance de l’amitié, de la coopération concrète et du multilatéralisme.

Le sommet, qui se déroule du 31 août au 1er septembre, est la cinquième édition organisée par la Chine et s’annonce comme la plus importante de l’histoire de l’OCS. Des dirigeants de plus de 20 pays et les responsables de 10 organisations internationales se réuniront dans la ville portuaire pour passer en revue les réalisations de l’OCS, définir ses orientations futures et avancer vers la construction d’une communauté OCS plus unie avec un avenir partagé.

Mise en avant des amitiés de longue date

Depuis samedi, Xi mène des entretiens bilatéraux avec les dirigeants étrangers présents au sommet, mettant en avant l’importance des liens durables et de l’amitié.

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly, Xi a déclaré que la Chine et l’Égypte devraient être des alliés fidèles, se soutenant fermement mutuellement. Madbouly, pour sa part, a salué la Chine comme un véritable partenaire et ami de l’Égypte, ajoutant que le pays est prêt à développer davantage ses relations bilatérales.

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre cambodgien Hun Manet, Xi a salué l’amitié « inébranlable » entre la Chine et le Cambodge, affirmant que cette relation bilatérale a résisté à l’épreuve du temps, demeure solide et constitue un atout partagé par les deux peuples.

Lors de ses entretiens avec le président par intérim du Myanmar, Min Aung Hlaing, Xi a souligné que l’amitié « pauk-phaw » entre les deux peuples est profondément enracinée et toujours forte.

Xi a également salué l’amitié entre la Chine et le Népal lors de sa rencontre avec le Premier ministre népalais KP Sharma Oli. Il a souligné que la Chine et le Népal, voisins proches depuis des générations, ont écrit ensemble au cours des sept dernières décennies un chapitre de bon voisinage et d’amitié.

Renforcement de la coopération concrète

La coopération a été un sujet récurrent au cours des entretiens de Xi.

Lors de ses entretiens avec le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev, Xi a appelé à un meilleur alignement des stratégies de développement et à un approfondissement de la coopération dans les domaines de l’énergie, des infrastructures et des politiques. Avec l’Égypte, il a appelé à une plus grande synergie entre l’initiative chinoise « Belt and Road » (BRI) et la « Vision 2030 » égyptienne, en soulignant la coopération dans la production conjointe et les énergies vertes. Lors de ses entretiens avec Hun Manet, Xi a également mis en avant deux projets conjoints sino-cambodgiens, le Corridor industriel et technologique (ITC pour Industrial and Technological Corridor) et le Corridor du poisson et du riz (FRC pour Fish and Rice Corridor).

De la zone de coopération économique et commerciale de Suez en Égypte aux projets ITC et FRC au Cambodge, du corridor économique Chine-Myanmar au renforcement des liens avec le Népal, l’initiative BRI reste le fil conducteur de la coopération de la Chine avec ses partenaires de l’OCS.

Au cours des cinq dernières années, le commerce entre la Chine et les autres membres de l’OCS a connu une forte croissance, atteignant un niveau record de 512,4 milliards de dollars en 2024. Un récent sondage de CGTN montre que plus de 85 % des personnes interrogées dans les pays de l’OCS considèrent que la BRI chinoise a obtenu des résultats remarquables en matière de connectivité et de développement de haute qualité entre les États membres.

Défense du multilatéralisme et de la juste vision de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale

Cette année marque le 80ᵉ anniversaire de la victoire sur le fascisme lors de la Seconde Guerre mondiale et de la création des Nations Unies. Lors d’une rencontre avec le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, Xi a souligné que le multilatéralisme, la solidarité et la coopération constituent la réponse appropriée aux défis mondiaux.

Il a réaffirmé l’engagement de la Chine en faveur d’un véritable multilatéralisme et son soutien au rôle central de l’ONU dans les affaires internationales, ajoutant que la Chine est disposée à approfondir sa coopération avec l’ONU pour protéger ensemble la paix mondiale et promouvoir le développement et la prospérité.

Xi et les autres dirigeants de l’OCS devraient publier une déclaration à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la victoire de la Seconde Guerre mondiale contre le fascisme et de la création des Nations Unies, lors du sommet de Tianjin. Selon le ministre des Affaires étrangères Wang Yi, la déclaration réaffirmera l’engagement du pays envers une vision juste de l’histoire, défendra les acquis durement obtenus de la Seconde Guerre mondiale et appellera les nations à tirer les leçons du passé pour construire un avenir meilleur.

