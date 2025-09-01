CGTN: הנשיא שי מדגיש ידידות, שיתוף פעולה ורב-צדדיות בפסגת ה-SCO

פסגת ארגון שנחאי לשיתוף פעולה 2025 מתקיימת בעיר הנמל טיאנג'ין בסין. מאז יום שבת, נשיא סין שי ג'ינפינג מקיים פגישות בילטרליות עם מנהיגים זרים שביקרו במדינה. CGTN פרסם מאמר המכסה את שיחותיו של שי, בו הדגיש את חשיבות הידידות, שיתוף הפעולה והרב-צדדיות ביחסים בינלאומיים ובממשל גלובלי.

נשיא סין שי ג'ינפינג מקיים פגישות בילטרליות אינטנסיביות עם מנהיגים זרים בשולי פסגת ארגון שנחאי לשיתוף פעולה (SCO) בטיאנג'ין, שם הדגיש את חשיבות הידידות, שיתוף הפעולה המעשי והרב-צדדיות.

הפסגה, בין ה-31 באוגוסט ל-1 בספטמבר, מציינת את הפעם החמישית שסין מארחת את האירוע ותהיה הגדולה ביותר בהיסטוריה של הארגון. מנהיגים מיותר מ-20 מדינות וראשי 10 ארגונים בינלאומיים מתכנסים בעיר הנמל כדי לסקור את הישגי הארגון, להתוות את דרכו העתידית ולדחוף קדימה לקראת בניית קהילת SCO קרובה יותר עם עתיד משותף.

דגש על חברויות ארוכות שנים

מאז יום שבת, שי מקיים פגישות בילטרליות עם מנהיגים זרים המבקרים באירוע, והדגיש את החשיבות של קשרים מתמשכים וידידות.

בפגישה עם ראש ממשלת מצרים מוסטפא מדבולי, אמר שי כי סין ומצרים צריכות להיות אחות טובות ולתמוך זו בזו. מדבולי מצידו שיבח את סין כשותפה וידידה אמיתית של מצרים, והוסיף כי מצרים מוכנה להמשיך ולפתח את היחסים הבילטרליים שלה.

בפגישה עם ראש ממשלת קמבודיה הון מאנה, שי שיבח את הידידות "החזקה" בין סין לקמבודיה, ואמר כי הידידות הדו-צדדית עמדה במבחן הזמן, היא איתנה ונכס משותף לשני העמים.

בשיחות עם נשיא מיאנמר בפועל, מין אונג הלאינג, ציין שי כי ידידות ה"פאוק-פאו" בין שני העמים מושרשת עמוק ורעננה תמיד.

שי גם דיבר בשבחים על הידידות בין סין לנפאל בפגישה עם ראש ממשלת נפאל קי.פי. שארמה אולי. לדבריו, סין ונפאל, כשכנות קרובות במשך דורות, כתבו במשותף פרק של שכנות טובה וידידות במהלך שבעת העשורים האחרונים.

הרחבת שיתוף הפעולה המעשי

שיתוף פעולה היה נושא נוסף שחזר על עצמו בפגישותיו של שי.

בשיחות עם נשיא קזחסטן קאסם-ג'ומרט טוקאייב, קרא שי ליישור קו הדוק יותר של אסטרטגיות פיתוח ושיתוף פעולה עמוק יותר בתחומי האנרגיה, התשתיות והמדיניות. יחד עם מצרים, הוא קרא להגברת הסינרגיה בין יוזמת החגורה והדרך של סין לבין "חזון 2030" של מצרים, תוך שימת דגש על שיתוף פעולה בייצור משותף ואנרגיה ירוקה. שי הדגיש גם שני פרויקטים משותפים של סין וקמבודיה: המסדרון התעשייתי והטכנולוגי (ITC) ומסדרון הדגים והאורז (FRC), בשיחות עם הון מאנה, ראש ממשלת קמבודיה.

מאזור שיתוף הפעולה הכלכלי והסחר של סואץ במצרים ועד ל-ITC ו-FRC של קמבודיה, מהמסדרון הכלכלי סין-מיאנמר ועד לקישוריות משופרת עם נפאל, יוזמת החגורה והחגורה של סין נותרה החוט המרכזי המקשר בין שיתוף הפעולה של סין לשותפות SCO.

בחמש השנים האחרונות, הסחר בין סין לחברות אחרות ב-SCO זינק, והגיע לשיא של 512.4 מיליארד דולר ב-2024. סקר שנערך לאחרונה על ידי CGTN הראה כי למעלה מ-85 אחוזים מהנשאלים במדינות ה-SCO מאמינים שיוזמת החגורה והחגורה של סין השיגה תוצאות יוצאות דופן בקידום קישוריות ופיתוח איכותי בקרב המדינות החברות בארגון.

שמירה על רב-צדדיות וההשקפה הנכונה על ההיסטוריה של מלחמת העולם השנייה

השנה מציינים 80 שנה לניצחון המלחמה האנטי-פשיסטית העולמית והקמת האומות המאוחדות. בפגישה עם מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש, הדגיש שי כי רב-צדדיות, סולידריות ושיתוף פעולה הם התשובה הנכונה לאתגרים הגלובליים.

הוא אישר מחדש את מחויבותה של סין לרב-צדדיות אמיתית ואת תמיכתה בתפקידו המרכזי של האו"ם בעניינים בינלאומיים, והוסיף כי סין מוכנה להעמיק את שיתוף הפעולה עם האו"ם ולהגן במשותף על השלום העולמי ולקדם פיתוח ושגשוג.

שי ומנהיגים אחרים של הארגון צפויים לפרסם הצהרה לציון יום השנה ה-80 לניצחון המלחמה האנטי-פשיסטית העולמית והקמת האו"ם בפסגת טיאנג'ין. לדברי שר החוץ וואנג יי, ההצהרה תאשר מחדש את מחויבותה של האומה להשקפה נכונה של ההיסטוריה, תתמוך בפירות שהושגו בעמל רב של מלחמת העולם השנייה ותקרא למדינות ללמוד מהעבר בבניית עתיד טוב יותר.

