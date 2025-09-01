CGTN: Il Presidente Xi sottolinea l’amicizia, la cooperazione e il multilateralismo al Summit della SCO

È in corso il Summit 2025 dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai nella città portuale cinese di Tianjin. Da sabato, il Presidente cinese Xi Jinping sta intrattenendo incontri bilaterali con i leader stranieri in visita. La CGTN ha pubblicato un articolo sui colloqui di Xi, nei quali ha sottolineato l'importanza dell'amicizia, della cooperazione e del multilateralismo nelle relazioni internazionali e nella governance globale.

PECHINO, Sept. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il Presidente cinese Xi Jinping sta tenendo intensi incontri bilaterali con leader stranieri a margine del Summit dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) a Tianjin, dove ha sottolineato l’importanza dell’amicizia, della cooperazione pratica e del multilateralismo.

Il summit, che si terrà dal 31 agosto al 1° settembre, segna la quinta volta che la Cina ospita l’evento e sarà il più grande nella storia dell’organizzazione. I leader di oltre 20 Paesi e i responsabili di 10 organizzazioni internazionali si riuniranno nella città portuale per esaminare i risultati ottenuti dalla SCO, tracciarne il percorso futuro e promuovere la costruzione di una comunità SCO più unita e con un futuro condiviso.

Evidenziare le amicizie di lunga data

Dalla giornata di sabato, il Presidente cinese ha tenuto incontri bilaterali con i leader stranieri in visita, sottolineando l’importanza dei legami e delle amicizie duraturi.

Durante l’incontro con il Primo Ministro egiziano Mostafa Madbouly, Xi ha affermato che la Cina e l’Egitto dovrebbero essere buoni fratelli, sostenendosi a vicenda con fermezza. Madbouly, a sua volta, ha elogiato la Cina come vero partner e amico dell’Egitto, aggiungendo che l’Egitto è pronto a sviluppare ulteriormente le sue relazioni bilaterali.

All’incontro con il Primo Ministro cambogiano Hun Manet, Xi ha elogiato la “ferrea” amicizia tra Cina e Cambogia, affermando che l’amicizia bilaterale ha superato la prova del tempo, è solida come una roccia ed è un bene condiviso dai due popoli.

Nei colloqui con il presidente ad interim del Myanmar, Min Aung Hlaing, Xi ha osservato che l’amicizia “pauk-phaw” tra i due popoli è profondamente radicata e sempre viva.

Xi ha anche parlato con entusiasmo dell’amicizia tra Cina e Nepal durante l’incontro con il primo ministro nepalese KP Sharma Oli. Ha affermato che Cina e Nepal, vicini di casa da generazioni, hanno scritto insieme un capitolo di buon vicinato e amicizia negli ultimi sette decenni.

Ampliare la cooperazione in maniera pratica

La cooperazione è stato un altro tema ricorrente negli incontri di Xi.

Nei colloqui con il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev, Xi ha sollecitato un più stretto allineamento delle strategie di sviluppo e una più profonda cooperazione in materia di energia, infrastrutture e politiche. Con l’Egitto, ha auspicato una maggiore sinergia tra la Belt and Road Initiative (BRI) (la Nuova via della seta) cinese e la “Vision 2030” egiziana, sottolineando la cooperazione nella produzione congiunta e nell’energia sostenibile. Xi ha anche evidenziato due progetti congiunti Cina-Cambogia: l’Industrial and Technological Corridor (ITC) (Corridoio Industriale e Tecnologico) e il Fish and Rice Corridor (FRC) (Corridoio del Pesce e del Riso), nei colloqui con Hun Manet.

Dalla Zona di Cooperazione Economica e Commerciale di Suez in Egitto all’ITC e al FRC della Cambogia, dal Corridoio Economico Cina-Myanmar al miglioramento della connettività con il Nepal, la BRI cinese rimane il filo conduttore della cooperazione cinese con i partner della SCO.

Negli ultimi cinque anni, gli scambi commerciali tra la Cina e gli altri membri della SCO sono aumentati vertiginosamente, raggiungendo la cifra record di 512,4 miliardi di dollari nel 2024. Un recente sondaggio della CGTN ha mostrato che oltre l’85% degli intervistati nei Paesi della SCO ritiene che la BRI cinese abbia ottenuto risultati notevoli nel promuovere la connettività e uno sviluppo di alta qualità tra gli stati membri della SCO.

Sostenere il multilateralismo e la corretta visione della storia della Seconda Guerra Mondiale

Quest’anno ricorre l’80° anniversario della vittoria della Guerra Mondiale Antifascista e della fondazione delle Nazioni Unite. In un incontro con il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, Xi ha sottolineato che il multilateralismo, la solidarietà e la cooperazione sono la risposta giusta alle sfide globali.

Ha ribadito l’impegno della Cina verso un autentico multilateralismo e il suo sostegno al ruolo centrale delle Nazioni Unite negli affari internazionali, aggiungendo che la Cina è disposta ad approfondire la cooperazione con le Nazioni Unite, a salvaguardare congiuntamente la pace nel mondo e a promuovere lo sviluppo e la prosperità.

Xi e gli altri leader della SCO dovrebbero rilasciare una dichiarazione in occasione dell’80° anniversario della vittoria della Guerra Mondiale Antifascista e della fondazione delle Nazioni Unite al vertice di Tianjin. Secondo il Ministro degli Esteri Wang Yi, la dichiarazione riaffermerà l’impegno della nazione per una corretta visione della storia, difenderà i frutti duramente conquistati della Seconda Guerra Mondiale e inviterà le nazioni a imparare dal passato per costruire un futuro migliore.

https://news.cgtn.com/news/2025-08-31/Xi-stresses-friendship-cooperation-and-multilateralism-at-SCO-Summit-1GhwqVmzZYs/p.html