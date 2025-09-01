CGTN: 習主席 (President Xi)、SCO首脳会談で友好、協力、多国間主義を強調

2025年度上海合作組織首脳会談が中国の港湾都市天津で開催されている。 土曜日から、中国の習近平 (Xi Jinping) 国家主席は訪問中の外国首脳と2国間会談を行っている。 CGTNは、国際関係とグローバルガバナンスにおける友好、協力、多国間主義の重要性を強調した習主席の会談を取り上げた記事を掲載した。

北京発, Sept. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 中国の習近平国家主席は、天津で開催中の上海合作組織 (Shanghai Cooperation Organization: SCO) 首脳会議の傍ら、各国首脳と集中的な2国間会談を行っており、友好、実務協力、多国間主義の重要性を強調している。

8月31日から9月1日にかけて開催されるこの首脳会談は、中国が主催する5回目のイベントとなり、上海合作組織史上最大規模である。 20ヵ国以上の首脳と10の国際機関のトップが港湾都市に集まり、SCOの達成事項を検証し、将来の方針を描き、未来を共有するより緊密なSCO共同体の構築に向けて前進する。

長年の友好関係を強調

土曜日から、習主席は訪問中の外国首脳と二国間会談を行い、永続的な結びつきと友好関係の重要性を強調している。

習主席は、エジプトのムスタファ・マドブーリー (Mostafa Madbouly) 首相と会談した際、中国とエジプトは良き兄弟としてしっかりと互いを支え合うべきだと述べた。 マドブーリー首相は、中国がエジプトの真のパートナーおよび友好国であると賞賛し、エジプトは二国間関係をさらに発展させる用意があると付け加えた。

習主席はカンボジアのフン・マネット (Hun Manet) 首相と会談した際、中国とカンボジアの「鉄壁の」友好関係を称賛し、二国間の友好関係は時の試練に耐え、揺るぎないものであり、両国民の共有財産であると述べた。

ミャンマーのミン・アウン・フライン (Min Aung Hlaing) 大統領代行との会談では、習主席は、両国民の「兄弟・親族 (pauk-phaw)」友好関係は深く根付いており、いつ何時も新鮮なものであると述べた。

習主席はまた、ネパールのK.P.シャルマ・オリ (KP Sharma Oli) 首相と会談した際、中国とネパールの友好を高く評価した。 習主席は、中国とネパールは何世代にもわたる親密な隣国として、過去70年間にわたって善隣友好の章を共同で刻んできたと述べた。

実務協力の拡大

習主席の会談では、協力も繰り返しテーマとして取り上げられた。

カザフスタンのカスムジョマルト・トカエフ (Kassym-Jomart Tokayev) 大統領との会談では、習主席は開発戦略の緊密な連携と、エネルギー、インフラ、政策における協力の深化を求めた。 エジプトとの会談では、中国の「一帯一路構想 (Belt and Road Initiative: BRI)」とエジプトの「ビジョン2030 (Vision 2030)」の相乗効果を高めるよう求め、共同製造やグリーンエネルギーでの協力を強調した。 習主席はまた、フン・マネット首相との会談で、中国とカンボジア間の2件の共同プロジェクト、産業・技術回廊 (Industrial and Technological Corridor: ITC) と魚米回廊 (Fish and Rice Corridor: FRC) を強調した。

エジプトのスエズ経済貿易協力区からカンボジアのITCとFRC、中国･ミャンマー経済回廊からネパールとの接続強化まで、中国のBRIは依然として中国とSCOパートナーとの協力を結ぶ中心的な絆となっている。

過去5年間に、中国と他のSCO加盟国との貿易額は急増し、2024年には過去最高の5,124億ドル (約75兆円) に達した。 CGTNによって最近実施された世論調査によると、SCO諸国の回答者の85%以上が、中国のBRIはSCO加盟国間の連結性と質の高い発展を促進する上で目覚ましい成果を達成していると考えている。

多国間主義と第二次世界大戦の正しい歴史観の堅持

今年は世界反ファシズム戦争勝利と国連創設80周年にあたる。 アントニオ・グテーレス (Antonio Guterres) 国連事務総長との会談で習主席は、多国間主義、連帯、協力こそがグローバルな課題に対する正しい答えであると強調した。

また、真の多国間主義に対する中国のコミットメントと、国際問題における国連の中心的役割への支持を再確認し、中国は国連との協力を深め、共同で世界の平和を守り、発展と繁栄を促進する意思があると付け加えた。

習主席をはじめとするSCO首脳は、天津首脳会議で、世界反ファシズム戦争勝利と国連創設80周年を記念する声明を発表する見込みである。 王毅 (Wang Yi) 外相によると、この声明は正しい歴史観への国家のコミットメントを再確認し、第二次世界大戦の苦しみの末に得た成果を支持し、より良い未来を築くために過去から学ぶよう各国に呼びかけるという。

