CGTN: Presiden Xi menekankan persahabatan, kerjasama dan multilateralisme di Sidang Kemuncak SCO

Sidang Kemuncak Pertubuhan Kerjasama Shanghai (SCO) 2025 sedang berlangsung di bandar pelabuhan Tianjin, China. Sejak Sabtu, Presiden China Xi Jinping telah mengadakan pertemuan dua hala dengan para pemimpin asing yang melawat. CGTN telah menerbitkan sebuah artikel yang merangkumi ucapan Presiden Xi, di mana beliau menekankan kepentingan persahabatan, kerjasama dan multilateralisme dalam hubungan antarabangsa serta tadbir urus global.

Sidang kemuncak yang berlangsung dari 31 Ogos hingga 1 September ini menandakan kali kelima China menjadi tuan rumah acara tersebut dan ia bakal menjadi yang terbesar dalam sejarah organisasi tersebut. Para pemimpin dari lebih 20 negara serta ketua 10 organisasi antarabangsa akan berkumpul di bandar pelabuhan itu untuk menilai pencapaian SCO, merangka hala tuju masa depannya dan memperhebat usaha ke arah membina komuniti SCO yang lebih erat dengan masa depan bersama.

Menekankan kepentingan persahabatan yang telah lama terjalin

Sejak hari Sabtu, Xi telah mengadakan pertemuan dua hala dengan para pemimpin asing yang berkunjung, sambil menyoroti kepentingan hubungan yang panjang dan persahabatan yang erat.

Dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Mesir, Mostafa Madbouly, Xi menyatakan bahawa China dan Mesir seharusnya menjadi saudara sejati yang saling menyokong dengan penuh keyakinan. Madbouly pula memuji China sebagai rakan sejati dan sahabat sejati Mesir, sambil menegaskan bahawa Mesir bersedia untuk memperkukuh lagi hubungan dua hala antara kedua-dua negara.

Dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Kemboja, Hun Manet, Xi menyanjung persahabatan "kukuh ibarat besi" antara China dan Kemboja. Beliau menegaskan bahawa hubungan dua hala tersebut telah terbukti teguh sepanjang masa, amat kukuh dan merupakan aset bersama bagi kedua-dua negara.

Ketika bertemu dengan Pemangku Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, Xi menyatakan bahawa persahabatan 'pauk-phaw' antara kedua-dua rakyat adalah ikatan yang mendalam dan terus hidup dalam jiwa kedua-dua bangsa.

Xi turut memuji persahabatan antara China dan Nepal semasa pertemuannya dengan Perdana Menteri Nepal, KP Sharma Oli. Beliau menyatakan bahawa China dan Nepal, sebagai jiran rapat sejak turun-temurun, telah bersama-sama menulis satu bab persahabatan dan kejiranan yang baik sepanjang tujuh dekad yang lalu.

Memperluas kerjasama praktikal

Kerjasama turut menjadi tema yang berulang dalam pertemuan Xi dengan para pemimpin asing.

Dalam perbincangan dengan Presiden Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, Xi menggesa agar strategi pembangunan kedua-dua negara diselaraskan dengan lebih rapat serta memperkukuh kerjasama dalam bidang tenaga, infrastruktur dan dasar. Bersama Mesir, beliau menyeru agar sinergi yang lebih besar diwujudkan antara Inisiatif Jalur dan Laluan (BRI) China dan "Vision 2030" Mesir, sambil menekankan kerjasama dalam bidang pembuatan bersama dan tenaga hijau. Xi turut menekankan dua projek kerjasama antara China dan Kemboja dalam pertemuannya dengan Hun Manet, iaitu Industrial Technology Corridor (ITC) serta Fish and Rice Corridor (FRC).

Inisiatif Jalur dan Laluan (BRI) China kekal sebagai teras strategik yang menghubungkan kerjasama erat antara China dan rakan-rakan dalam SCO, merangkumi pelbagai projek penting seperti Suez Economic and Trade Cooperation Zone di Mesir, ITC dan FRC di Kemboja, serta China-Myanmar Economic Corridor, selain usaha memperkukuh keterhubungan dengan Nepal.

Sepanjang lima tahun yang lalu, perdagangan antara China dan negara anggota SCO telah meningkat dengan pesat, mencecah rekod sebanyak $512.4 bilion pada tahun 2024. Satu tinjauan terbaru oleh CGTN menunjukkan bahawa lebih 85 peratus responden di negara-negara anggota SCO percaya bahawa Inisiatif Jalur dan Laluan (BRI) China telah mencapai hasil yang menggalakkan dalam memacu keterhubungan dan pembangunan berkualiti tinggi dalam kalangan negara anggota SCO.

Menegakkan prinsip multilateralisme serta mempertahankan pandangan sejarah yang tepat mengenai Perang Dunia Kedua

Tahun ini menandakan ulang tahun ke-80 kemenangan dalam Perang Anti-Fasis Sedunia serta penubuhan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Dalam pertemuannya dengan Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Antonio Guterres, Xi menegaskan bahawa multilateralisme, perpaduan dan kerjasama merupakan jawapan tepat untuk menangani pelbagai cabaran dunia masa kini.

Beliau sekali lagi menegaskan komitmen China terhadap multilateralisme yang tulen serta sokongannya terhadap peranan teras PBB dalam hal ehwal antarabangsa. Beliau turut menyatakan bahawa China bersedia untuk memperdalam kerjasama dengan PBB dan bersama-sama memelihara keamanan dunia serta memacu pembangunan dan kemakmuran sejagat.

Xi dan para pemimpin SCO dijangka akan mengeluarkan satu kenyataan sempena ulang tahun ke-80 kemenangan dalam Perang Dunia Menentang Fasisme serta penubuhan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Sidang Kemuncak Tianjin. Menurut Menteri Luar Negeri, Wang Yi, kenyataan itu akan menegaskan semula komitmen negara terhadap pandangan sejarah yang tepat, mempertahankan hasil perjuangan yang telah dicapai hasil usaha yang tidak ternilai serta menyeru negara-negara agar mengambil iktibar daripada sejarah dalam usaha membina masa depan yang lebih baik.

