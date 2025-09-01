CGTN: President Xi benadrukt vriendschap, samenwerking en multilateralisme op SCO-top

Momenteel vindt in de Chinese havenstad Tianjin de Shanghai Cooperation Organization Summit 2025 plaats. Sinds zaterdag heeft de Chinese president Xi Jinping bilaterale ontmoetingen met buitenlandse leiders. CGTN publiceerde een artikel over Xi's gesprekken, waarin hij het belang van vriendschap, samenwerking en multilateralisme in internationale betrekkingen en mondiaal bestuur benadrukte.

PEKING, Sept. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- De Chinese president Xi Jinping voert intensieve bilaterale gesprekken met buitenlandse leiders in de marge van de top van de Shanghai Cooperation Organization (SCO) in Tianjin, waarin hij het belang van vriendschap, praktische samenwerking en multilateralisme benadrukt.

De top, die plaatsvindt op 31 augustus en 1 september, wordt voor de vijfde keer georganiseerd door China en is de grootste sinds de oprichting van de organisatie. Leiders van meer dan 20 landen en hoofden van 10 internationale organisaties zullen samenkomen in de havenstad om te evalueren wat de SCO heeft bereikt, om haar toekomstige koers te bepalen en om stappen te zetten naar een hechtere SCO-gemeenschap met een gedeelde toekomst.

Langdurige vriendschappen benadrukken

Sinds zaterdag voert Xi bilaterale gesprekken met buitenlandse leiders, waarin hij het belang van duurzame banden en vriendschap benadrukt.

Tijdens een ontmoeting met de Egyptische premier Mostafa Madbouly verklaarde Xi dat China en Egypte goede partners zouden moeten zijn en elkaar krachtig zouden moeten ondersteunen. Madbouly, op zijn beurt, prees China als ware partner en vriend van Egypte en voegde eraan toe dat Egypte klaar is om de bilaterale betrekkingen verder te ontwikkelen.

Tijdens zijn ontmoeting met de Cambodjaanse premier Hun Manet prees Xi de "ijzersterke" vriendschap tussen China en Cambodja. Hij zei dat de onderlinge vriendschap de tand des tijds heeft doorstaan, rotsvast is en een gemeenschappelijk goed van de twee volkeren is.

In gesprekken met de waarnemende president van Myanmar, Min Aung Hlaing, merkte Xi op dat de "pauk-phaw"-vriendschap tussen de twee volkeren diepgeworteld en altijd sterk is.

Xi sprak ook vol lof over de vriendschap tussen China en Nepal tijdens zijn ontmoeting met de Nepalese premier KP Sharma Oli. Hij verklaarde dat China en Nepal, al generaties lang trouwe buren van elkaar, de afgelopen zeventig jaar gezamenlijk aan goed nabuurschap en vriendschap hebben bijgedragen.

Praktische samenwerking uitbreiden

Samenwerking was een ander terugkerend thema tijdens Xi's ontmoetingen.

In gesprekken met de Kazachse president Kassim-Zjomart Tokajev drong Xi aan op nauwere afstemming van ontwikkelingsstrategieën en nauwere samenwerking op het gebied van energie, infrastructuur en beleid. Met Egypte riep hij op tot meer synergie tussen het Belt and Road Initiative (BRI) van China en de "Vision 2030" van Egypte, waarbij hij de nadruk legde op samenwerking in gezamenlijke productie en groene energie. In gesprekken met Hun Manet vestigde Xi ook de aandacht op twee gezamenlijke projecten van China en Cambodja: de Industrial and Technological Corridor (ITC) en de Fish and Rice Corridor (FRC).

Van de Suez Economic and Trade Cooperation Zone in Egypte tot de ITC en FRC van Cambodja, van de China-Myanmar Economic Corridor tot verbeterde verbondenheid met Nepal – de China blijft de rode draad in de samenwerking tussen China en zijn SCO-partners.

In de afgelopen vijf jaar is de handel tussen China en andere leden van de SCO gegroeid tot een record van 512,4 miljard dollar in 2024. Uit een recente CGTN-enquête bleek dat meer dan 85 procent van de respondenten in de SCO-landen van mening is dat China's BRI opmerkelijke resultaten heeft geboekt bij het bevorderen van onderlinge verbondenheid en hoogwaardige ontwikkeling tussen de SCO-lidstaten.

Het koesteren van multilateralisme en de juiste kijk op de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog

Dit jaar is het 80 jaar geleden dat de wereldwijde oorlog tegen het fascisme werd gewonnen en de Verenigde Naties werden opgericht. In een ontmoeting met secretaris-generaal Antonio Guterres van de VN benadrukte Xi dat multilateralisme, solidariteit en samenwerking het juiste antwoord zijn op mondiale uitdagingen.

Hij bevestigde nogmaals dat China voorstander is van echt multilateralisme en de centrale rol van de VN in internationale aangelegenheden steunt, en voegde eraan toe dat China bereid is de samenwerking met de VN te verdiepen en samen de wereldvrede te beschermen en ontwikkeling en welvaart te bevorderen.

Xi en andere SCO-leiders zullen tijdens de top in Tianjin naar verwachting een verklaring afleggen ter gelegenheid van de 80e verjaardag van de overwinning in de wereldwijde oorlog tegen het fascisme en de oprichting van de Verenigde Naties. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi zal de verklaring opnieuw de toewijding van China aan een juiste kijk op de geschiedenis bevestigen, aandacht vragen voor de zwaarbevochten verworvenheden van WO II en landen oproepen om van het verleden te leren wanneer zij bouwen aan een betere toekomst.

