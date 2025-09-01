CGTN: Presidente Xi fala sobre amizade, cooperação e multilateralismo no SCO Summit

O Shanghai Cooperation Organization Summit 2025 está ocorrendo na cidade portuária chinesa de Tianjin. Desde sábado, o presidente chinês Xi Jinping tem realizado reuniões bilaterais com líderes estrangeiros visitantes. A CGTN publicou um artigo sobre as palestras de Xi, no qual ele destacou a importância da amizade, da cooperação e do multilateralismo nas relações internacionais e na governança global.

PEQUIM, Sept. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O presidente chinês, Xi Jinping, está realizando reuniões bilaterais intensivas com líderes estrangeiros paralelas à Shanghai Cooperation Organization 2025 (SCO) em Tianjin, onde destacou a importância da amizade, da cooperação prática e do multilateralismo.

A reunião, de 31 de agosto a 1º de setembro, marca a quinta vez que a China sedia o evento e será a maior da história da organização. Líderes de mais de 20 países e chefes de 10 organizações internacionais se reunirão na cidade portuária para analisar as conquistas da SCO, traçar seu curso futuro e avançar na criação de uma comunidade mais próxima da SCO com um futuro compartilhado.

Destaque de amizades duradouras

Desde sábado, Xi vem realizando reuniões bilaterais com líderes estrangeiros visitantes, destacando a importância dos laços duradouros e da amizade.

Ao se encontrar com o primeiro-ministro egípcio Mostafa Madbouly, Xi disse que a China e o Egito devem ser bons irmãos, com firme apoio mútuo. Madbouly, por sua vez, elogiou a China como o verdadeiro parceiro e amigo do Egito, acrescentando que o Egito está pronto para desenvolver ainda mais suas relações bilaterais.

Ao se encontrar com o primeiro-ministro cambojano Hun Manet, Xi elogiou a amizade "inquebrável" China-Camboja, dizendo que a amizade bilateral resistiu ao tempo, é sólida e é um ativo compartilhado pelos dois povos.

Em conversas com o presidente interino de Mianmar, Min Aung Hlaing, Xi observou que a amizade de "pauk-phaw" (irmãos) entre os dois povos tem um profunda raiz e está sempre renovada.

Xi também elogiou a amizade China-Nepal ao se encontrar com o primeiro-ministro nepalês, KP Sharma Oli. Ele disse que a China e o Nepal, como vizinhos próximos há gerações, escreveram juntos um capítulo de boa vizinhança e amizade nas últimas sete décadas.

Ampliação da cooperação prática

A cooperação foi outro tema recorrente nas reuniões de Xi.

Em conversas com o presidente cazaque Kassym-Jomart Tokayev, Xi pediu um alinhamento mais próximo das estratégias de desenvolvimento e uma cooperação mais profunda nas áreas de energia, infraestrutura e políticas. Com o Egito, ele pediu uma maior sinergia entre a Belt and Road Initiative (BRI) da China e a "Visão 2030" do Egito, enfatizando a cooperação na fabricação conjunta e na energia verde. Xi também destacou dois projetos conjuntos China-Camboja: o Industrial and Technological Corridor (ITC) e o Fish and Rice Corridor (FRC), em conversas com Hun Manet.

Da Zona de Cooperação Econômica e Comercial do Suez no Egito ao ITC e FRC do Camboja, do China-Myanmar Economic Corridor ao aprimoramento da conectividade com o Nepal, a BRI da China continua sendo o fio condutor que liga a cooperação da China com os parceiros da SCO.

Nos últimos cinco anos, o comércio entre a China e outros membros da SCO aumentou, atingindo um recorde de US $512,4 bilhões em 2024. Uma recente pesquisa da CGTN revelou que mais de 85% dos entrevistados nos países da SCO acreditam que a BRI da China alcançou resultados notáveis na promoção da conectividade e do desenvolvimento de alta qualidade entre os estados membros da SCO.

Defesa do multilateralismo e a visão correta da história da Segunda Guerra Mundial

Este ano marca o 80º aniversário da vitória da Guerra Mundial Antifascista e da fundação das Nações Unidas. Em uma reunião com o secretário-geral da ONU, António Guterres, Xi enfatizou que o multilateralismo, a solidariedade e a cooperação são a resposta certa para os desafios globais.

Ele reafirmou o compromisso da China com o genuíno multilateralismo e seu apoio ao papel central da ONU nos assuntos internacionais, acrescentando que a China está disposta a aprofundar a cooperação com a ONU e salvaguardar conjuntamente a paz mundial e promover o desenvolvimento e a prosperidade.

Xi e outros líderes da SCO devem emitir uma declaração marcando o 80º aniversário da vitória da Guerra Mundial Antifascista e da fundação das Nações Unidas na cúpula de Tianjin. De acordo com o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, a declaração reafirmará o compromisso da nação com uma visão correta da história, defenderá os frutos duramente conquistados da Segunda Guerra Mundial e pedirá às nações que aprendam com o passado para a criação de um futuro melhor.

