CGTN: ประธานาธิบดี Xi เน้นย้ำมิตรภาพ ความร่วมมือ และพหุภาคีในการประชุมสุดยอด SCO

ปักกิ่ง, Sept. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ประธานาธิบดี Xi Jinping ของจีน อยู่ระหว่างจัดการประชุมทวิภาคีอย่างเข้มข้นกับผู้นำจากนานาประเทศในการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) ที่เมืองเทียนจิน ซึ่งเขาได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของมิตรภาพ ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม และความเป็นพหุภาคี
การประชุมสุดยอดซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคมถึง 1 กันยายน ถือเป็นครั้งที่ 5 ที่จีนเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว และจะเป็นการประชุมที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ขององค์กร ผู้นำจากกว่า 20 ประเทศและหัวหน้าองค์กรระหว่างประเทศ 10 แห่งจะมารวมตัวกันที่เมืองท่าแห่งนี้เพื่อทบทวนถึงความสำเร็จของ SCO กำหนดทิศทางในอนาคต และร่วมผลักดันเพื่อสร้างชุมชน SCO ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยมีอนาคตร่วมกัน
การเน้นย้ำถึงมิตรภาพอันยาวนาน
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา นาย Xi ได้จัดการประชุมทวิภาคีกับเหล่าผู้นำต่างประเทศที่เดินทางมาเยือน โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ยั่งยืน
เมื่อพบกับนาย Mostafa Madbouly นายกรัฐมนตรีอียิปต์ นาย Xi กล่าวว่าจีนและอียิปต์ควรเป็นพี่น้องที่ดีต่อกัน และสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างมั่นคง เช่นเดียวกัน นาย Madbouly ก็ยกย่องจีนว่าเป็นพันธมิตรและมิตรแท้ของอียิปต์ และเสริมว่าอียิปต์พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีต่อไป
ในการพบปะกับนายกรัฐมนตรี Hun Manet แห่งกัมพูชา นาย Xi ได้ยกย่องมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างจีนและกัมพูชาว่า "แข็งแกร่งดังเหล็กกล้า" โดยกล่าวว่ามิตรภาพทวิภาคีนี้ได้ผ่านบททดสอบของกาลเวลา มีความมั่นคงดั่งหินผา และเป็นทรัพย์สินร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศ
ในการเจรจากับ นาย Min Aung Hlaing ประธานาธิบดีรักษาการของเมียนมาร์ นาย Xi กล่าวว่ามิตรภาพแบบ "pauk-phaw" (พี่น้องท้องเดียวกัน) ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศมีรากฐานที่ลึกซึ้งและสดใหม่เสมอ
นอกจากนี้ นาย Xi ยังกล่าวถึงมิตรภาพระหว่างจีนและเนปาลอย่างชื่นชมเมื่อพบกับนายกรัฐมนตรีเนปาล KP Sharma Oli เขากล่าวว่า จีนและเนปาลซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันมาหลายชั่วอายุคน ได้ร่วมกันเขียนบทแห่งความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและมิตรภาพในช่วงเจ็ดทศวรรษที่ผ่านมา
การขยายความร่วมมือเชิงปฏิบัติ
ความร่วมมือเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่กล่าวถึงซ้ำ ๆ ในการประชุมของนาย Xi
ในการเจรจากับนาย Kassym-Jomart Tokayev ประธานาธิบดีคาซัคสถาน นาย Xi เรียกร้องให้มีการปรับกลยุทธ์การพัฒนาให้สอดคล้องกันมากขึ้นและความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในด้านพลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน และนโยบายต่าง ๆ สำหรับอียิปต์ เขาเรียกร้องให้มีการทำงานร่วมกันมากขึ้นระหว่างโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) ของจีนและ "Vision 2030" ของอียิปต์ โดยเน้นย้ำถึงความร่วมมือในการผลิตร่วมกันและพลังงานสีเขียว นอกจากนี้ ในระหว่างการหารือกับนาย Hun Manet นาย Xi ยังได้เน้นย้ำถึงโครงการร่วมจีน-กัมพูชา 2 โครงการ ได้แก่ โครงการระเบียงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ITC) และโครงการระเบียงปลาและข้าว (FRC)
จากเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าสุเอซในอียิปต์ไปจนถึง ITC และ FRC ของกัมพูชา จากระเบียงเศรษฐกิจจีน-เมียนมาร์ไปจนถึงความสัมพันธ์ที่ยกระดับมากขึ้นกับเนปาล โครงการ BRI ของจีนยังคงเป็นแกนหลักที่เชื่อมโยงความร่วมมือของจีนกับเหล่าพันธมิตร SCO
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การค้าระหว่างจีนกับสมาชิก SCO อื่น ๆ เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 512.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 ผลสำรวจของ CGTN ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในประเทศ SCO กว่า 85 เปอร์เซ็นต์เชื่อว่าโครงการ BRI ของจีนประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในการส่งเสริมการเชื่อมต่อและการพัฒนาคุณภาพสูงในกลุ่มประเทศสมาชิก SCO
การยึดมั่นในลัทธิพหุภาคีและมุมมองที่ถูกต้องของประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สอง
ปีนี้ถือเป็นการครบรอบ 80 ปีแห่งชัยชนะของสงครามต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์ของโลกและการก่อตั้ง United Nations ในการประชุมกับนาย Antonio Guterres เลขาธิการ UN นาย Xi เน้นย้ำว่า ความเป็นพหุภาคี ความสามัคคี และความร่วมมือเป็นคำตอบที่ถูกต้องต่อความท้าทายระดับโลก
เขาเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของจีนต่อความเป็นพหุภาคีที่แท้จริงและการสนับสนุนต่อบทบาทศูนย์กลางของ UN ในกิจการระหว่างประเทศ และเสริมว่า จีนยินดีที่จะกระชับความร่วมมือกับ UN และร่วมกันปกป้องสันติภาพโลกตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรือง
คาดว่านาย Xi และเหล่าผู้นำ SCO คนอื่น ๆ จะออกแถลงการณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปีแห่งชัยชนะสงครามต่อต้านฟาสซิสต์ของโลกและการก่อตั้ง United Nations ในการประชุมสุดยอดที่เทียนจิน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นาย Wang Yi ระบุ แถลงการณ์ดังกล่าวจะยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบรรดาประเทศต่าง ๆ ต่อมุมมองที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ยึดมั่นในผลประโยชน์ที่ได้มาอย่างยากลำบากจากสงครามโลกครั้งที่ 2 และเรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ เรียนรู้จากอดีตเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า
