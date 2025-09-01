NEOG 周一截止日期：獲評為頂尖、業界領先的律師事務所 ROSEN，呼籲損失超過 10 萬美元的 Neogen Corporation 投資人，在證券集體訴訟的重要截止日前尋求法律意見 – NEOG

紐約, Sept. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：Rosen Law Firm，一家全球性投資者權益律師事務所，提醒在 2023 年 1 月 5 日至 2025 年 6 月 3 日（含上述日期，簡稱「集體訴訟期」）期間購買 Neogen Corporation（NASDAQ: NEOG）普通股的投資者注意 2025 年 9 月 16 日是重要的首席原告截止日期。

影響性：若您在集體訴訟期間購買了 Neogen Corporation（NASDAQ: NEOG）的普通股，則您可能有權獲得賠償，且透過後酬約定，您無須支付任何自付費用或訟費。

下一步行動：如欲加入 Neogen 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=42260，或撥打 Phillip Kim 律師的 免費諮詢專線 866-767-3653，或寄送電子郵件至 case@rosenlegal.com 以瞭解關於此集體訴訟的資訊。 本案已提起集體訴訟。 若您希望擔任首席原告，請務必於 2025 年 9 月 16 日前向法院提出申請。 首席原告是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功業績紀錄的合格律師。 通常，發布通知的法律事務所缺乏相當的經驗、資源或任何具有代表性的同儕認可。 許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。選擇律師還需明智的抉擇。 Rosen Law Firm 為全球投資人代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。 Rosen Law Firm 達成了當時針對中國公司有史以來規模最大的證券集體訴訟達成和解。 2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 證券集體訴訟及解數量排名中位居第一。 自 2013 年以來，本律所每年都位列前 4，為投資人索回了數億美元。 僅在 2019 年，本律所就為投資人索回超過 4.38 億美元。 2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為原告律師協會的巨擘。 事務所多名律師均曾獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情： 根據訴訟內容，被告在集體訴訟期間作出了虛假和／或誤導性陳述，使投資者誤以為整合進程順利，實際情況則相反。 在集體訴訟期間初期，被告宣稱整合進程「開局良好」，並表示 Neogen「在我們的兩個業務部門均實現了穩健的核心增長，尤其是在盈利能力方面，遠超公司在收購前的水準。」 此外，儘管 Neogen 承認整合過程中出現了某些「低效情況」，被告卻淡化了這些問題，並向投資者保證：「我們已全面掌握關鍵問題，並全力致力於在不久的將來加以解決。」 訴訟主張，當市場得悉真實詳情後，投資人蒙受了損失。

如欲加入 Neogen 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=42260，或撥打 Phillip Kim 律師的 免費諮詢專線 866-767-3653，或寄送電子郵件至 case@rosenlegal.com 以瞭解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未獲得認證。 在集體訴訟成案之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。 您可以選擇自己的律師。 也可以繼續作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。 投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

歡迎透過 LinkedIn 的最新動態關注我們 : https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm、在 Twitter: https://twitter.com/rosen_firm 或在 Facebook: https://www.facebook.com/rosenlawfirm/。

律師廣告。 過往結果無法保證獲得類似成效。

-------------------------------

聯絡資訊：

Laurence Rosen 律師

Phillip Kim 律師

The Rosen Law Firm, P.A.

275 Madison Avenue, 40th Floor

New York, NY 10016

電話：(212) 686-1060

免費電話：(866) 767-3653

傳真：(212) 202-3827

case@rosenlegal.com

www.rosenlegal.com