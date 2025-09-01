Indberetningspligtiges transaktioner med Djurslands Bank A/S

 Djurslands Bank A/S

Fondsbørsmeddelelse 46/2025


Djurslands Bank A/S indberetter hermed på vegne af bankens indberetningspligtige transaktioner med Djurslands Bank A/S-aktier i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19.

For yderligere detaljer henvises til vedhæftede skema, hvori transaktioner udført af person med ledelsesansvar og person med nær tilknytning til dem skal indberettes og offentliggøres.

Venlig hilsen
Djurslands Bank

Sigurd Bohlbro Simmelsgaard
Adm. bankdirektør

Vedhæftede filer


Attachments

Sigurd Simmelsgaard - indberetning til Nasdaq 01.09.2025 46.2025 Indberetning Sigurd Simmelsgaard - 01.09.2025

