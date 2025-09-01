SUTNTIB AB “Tewox” skelbia 2025 m. rugpjūčio mėn. GAV

Vilnius, Lietuva, Sept. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --
SUTNTIB AB “Tewox” 2025 m. rugpjūčio mėn. pabaigos grynųjų aktyvų vertė (GAV) sumažėjo iki 45 641 043 Eur, lyginant su anksčiau nustatyta 2025 m. liepos mėn. pabaigos GAV, kuri buvo lygi 46 025 174 Eur.
Akcijos kaina sumažėjo iki 1,0902 Eur, lyginant su anksčiau nustatyta 2025 m. liepos mėn. pabaigos akcijos kaina, kuri buvo 1,0994 Eur. Pro-forma vidinė grąžos norma (IRR) sumažėjo iki 3,73%, lyginant su anksčiau nustatyta 2025 m. liepos mėn. pabaigos IRR, kuri buvo 4,09%.
