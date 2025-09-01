Communiqué de presse : Yves Jacob nommé responsable R&D France de Sanofi à compter du 1er septembre



Yves Jacob nommé responsable R&D France de Sanofi à compter du 1er septembre

Gentilly (France), le 1er septembre 2025 – Sanofi annonce la nomination d’Yves Jacob en tant que Responsable R&D France.

Yves Jacob prend ses fonctions à compter de ce jour, avec pour mission principale de superviser les activités de R&D en France en contribuant aux objectifs globaux de R&D de Sanofi. Yves encouragera les collaborations avec les établissements universitaires, les start-ups et d’autres organisations de recherche en France, et sera le contact principal R&D pour les initiatives externes dans le pays, pour les événements gouvernementaux et industriels.

Pharmacien de formation, titulaire d’un master en Droit de la Santé, Yves Jacob a débuté sa carrière en officine, puis en milieu hospitalier, avant de rejoindre l’industrie pharmaceutique.

Depuis son arrivée chez Sanofi en 2004, Yves a acquis une solide expertise dans les domaines des affaires réglementaires et du développement clinique. Il a notamment occupé pendant trois ans le poste de Directeur des Affaires Réglementaires France, où il a contribué activement à la stratégie réglementaire nationale et au maintien de relations efficaces avec les autorités de santé.

Actuellement Responsable des marchés-clés (dont la Région Europe) au sein des Affaires Réglementaires Globales de Sanofi, Yves est responsable de la mise en œuvre de la stratégie d’enregistrement pour assurer l’approbation réglementaire des produits pharmaceutiques. À ce titre, il représente Sanofi auprès de l’Agence européenne des médicaments (EMA), ainsi qu’auprès d’autres parties prenantes externes, telles que la Commission européenne ou les associations professionnelles du secteur.

Il conserve ses responsabilités actuelles au sein des Affaires Réglementaires dans le cadre de ses nouvelles fonctions.

Il succède à Jacques Volckmann, nommé Responsable Mondial de l’Innovation Externe au sein de l’Unité de Médecine Translationnelle de la R&D de Sanofi.

A propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise biopharmaceutique qui innove en R&D et exploite l'IA à grande échelle pour améliorer la vie des gens et créer de la croissance à long terme. Grâce à notre compréhension approfondie du système immunitaire, nous concevons des médicaments et des vaccins qui traitent et protègent des millions de personnes dans le monde — et développons un portefeuille d’innovations thérapeutiques qui pourrait en aider des millions d’autres. Animées par une mission commune — poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens — nos équipes œuvrent chaque jour à faire progresser la recherche, avoir un impact positif sur nos collaborateurs et les communautés que nous servons, et répondre aux grands défis de santé, d’environnement et de société de notre époque.

Sanofi est cotée sur EURONEXT: SAN et NASDAQ: SNY.

