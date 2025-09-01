ASSYSTEM : Programme de rachat d'actions propres - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 25 août au 29 août 2025

Programme de rachat d’actions propres

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 25 août 2025 au 29 août 2025

Paris-La Défense, le 1er septembre 2025 à 17h35,

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Assystem déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 25 août 2025 au 29 août 2025 :

Présentation agrégée

Nom de l'émetteur Code Identifiant

de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2025-08-25 FR0000074148 0 0,00 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2025-08-26 FR0000074148 0 0,00 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2025-08-27 FR0000074148 0 0,00 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2025-08-28 FR0000074148 0 0,00 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2025-08-29 FR0000074148 767 44,885919 XPAR TOTAL 767 44,885919

