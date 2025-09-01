Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 25 au 29 août 2025

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 370 779 768 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 01 septembre 2025.

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 25 août au 29 août 2025

 

 

Nom de l'émetteur		 

 

Code Identifiant de l'émetteur		 

 

Jour de la transaction		 

Code identifiant de l'instrument
financier		 

Volume total journalier (en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions 

 

Marché
CAPGEMINI6950077L0TN7BAROX3625/08/2025FR000012533855 243125,4238XPAR
CAPGEMINI6950077L0TN7BAROX3625/08/2025FR000012533819 000125,3740CEUX
CAPGEMINI6950077L0TN7BAROX3625/08/2025FR00001253382 857125,5073AQEU
CAPGEMINI6950077L0TN7BAROX3625/08/2025FR00001253382 900125,5182TQEX
CAPGEMINI6950077L0TN7BAROX3626/08/2025FR000012533825 046122,5452XPAR
CAPGEMINI6950077L0TN7BAROX3626/08/2025FR00001253387 944122,6091CEUX
CAPGEMINI6950077L0TN7BAROX3626/08/2025FR00001253381 012122,4568AQEU
CAPGEMINI6950077L0TN7BAROX3626/08/2025FR0000125338998122,4968TQEX
CAPGEMINI6950077L0TN7BAROX3627/08/2025FR00001253385 852123,1485CEUX
CAPGEMINI6950077L0TN7BAROX3627/08/2025FR000012533835 913123,3419XPAR
CAPGEMINI6950077L0TN7BAROX3627/08/2025FR0000125338832123,1734AQEU
CAPGEMINI6950077L0TN7BAROX3627/08/2025FR0000125338837123,1787TQEX
CAPGEMINI6950077L0TN7BAROX3628/08/2025FR000012533848 113124,4802XPAR
CAPGEMINI6950077L0TN7BAROX3628/08/2025FR000012533817 794124,3449CEUX
CAPGEMINI6950077L0TN7BAROX3628/08/2025FR00001253382 093124,4376AQEU
CAPGEMINI6950077L0TN7BAROX3628/08/2025FR00001253382 000124,4152TQEX
CAPGEMINI6950077L0TN7BAROX3629/08/2025FR000012533853 000122,5129XPAR
CAPGEMINI6950077L0TN7BAROX3629/08/2025FR000012533817 000122,3498CEUX
CAPGEMINI6950077L0TN7BAROX3629/08/2025FR00001253382 500122,4478AQEU
CAPGEMINI6950077L0TN7BAROX3629/08/2025FR00001253382 500122,4198TQEX

Pièce jointe


Attachments

Capgemini_-_2025-09-01_-_Declaration_des_transactions_sur_actions_propres_du_25 aout_au_29_aout 2025

