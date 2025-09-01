Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 25 au 29 août 2025

CAPGEMINI

Société Européenne au capital de 1 370 779 768 euros

Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)

330 703 844 RCS Paris

Paris, le 01 septembre 2025.

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 25 août au 29 août 2025









Nom de l'émetteur







Code Identifiant de l'émetteur







Jour de la transaction



Code identifiant de l'instrument

financier



Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions







Marché CAPGEMINI 6950077L0TN7BAROX36 25/08/2025 FR0000125338 55 243 125,4238 XPAR CAPGEMINI 6950077L0TN7BAROX36 25/08/2025 FR0000125338 19 000 125,3740 CEUX CAPGEMINI 6950077L0TN7BAROX36 25/08/2025 FR0000125338 2 857 125,5073 AQEU CAPGEMINI 6950077L0TN7BAROX36 25/08/2025 FR0000125338 2 900 125,5182 TQEX CAPGEMINI 6950077L0TN7BAROX36 26/08/2025 FR0000125338 25 046 122,5452 XPAR CAPGEMINI 6950077L0TN7BAROX36 26/08/2025 FR0000125338 7 944 122,6091 CEUX CAPGEMINI 6950077L0TN7BAROX36 26/08/2025 FR0000125338 1 012 122,4568 AQEU CAPGEMINI 6950077L0TN7BAROX36 26/08/2025 FR0000125338 998 122,4968 TQEX CAPGEMINI 6950077L0TN7BAROX36 27/08/2025 FR0000125338 5 852 123,1485 CEUX CAPGEMINI 6950077L0TN7BAROX36 27/08/2025 FR0000125338 35 913 123,3419 XPAR CAPGEMINI 6950077L0TN7BAROX36 27/08/2025 FR0000125338 832 123,1734 AQEU CAPGEMINI 6950077L0TN7BAROX36 27/08/2025 FR0000125338 837 123,1787 TQEX CAPGEMINI 6950077L0TN7BAROX36 28/08/2025 FR0000125338 48 113 124,4802 XPAR CAPGEMINI 6950077L0TN7BAROX36 28/08/2025 FR0000125338 17 794 124,3449 CEUX CAPGEMINI 6950077L0TN7BAROX36 28/08/2025 FR0000125338 2 093 124,4376 AQEU CAPGEMINI 6950077L0TN7BAROX36 28/08/2025 FR0000125338 2 000 124,4152 TQEX CAPGEMINI 6950077L0TN7BAROX36 29/08/2025 FR0000125338 53 000 122,5129 XPAR CAPGEMINI 6950077L0TN7BAROX36 29/08/2025 FR0000125338 17 000 122,3498 CEUX CAPGEMINI 6950077L0TN7BAROX36 29/08/2025 FR0000125338 2 500 122,4478 AQEU CAPGEMINI 6950077L0TN7BAROX36 29/08/2025 FR0000125338 2 500 122,4198 TQEX

