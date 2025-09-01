Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 25 au 29 août 2025

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 370 779 768 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 01 septembre 2025.
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 25 août au 29 août 2025
|
Nom de l'émetteur
|
Code Identifiant de l'émetteur
|
Jour de la transaction
|
Code identifiant de l'instrument
financier
|
Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|
Marché
|CAPGEMINI
|6950077L0TN7BAROX36
|25/08/2025
|FR0000125338
|55 243
|125,4238
|XPAR
|CAPGEMINI
|6950077L0TN7BAROX36
|25/08/2025
|FR0000125338
|19 000
|125,3740
|CEUX
|CAPGEMINI
|6950077L0TN7BAROX36
|25/08/2025
|FR0000125338
|2 857
|125,5073
|AQEU
|CAPGEMINI
|6950077L0TN7BAROX36
|25/08/2025
|FR0000125338
|2 900
|125,5182
|TQEX
|CAPGEMINI
|6950077L0TN7BAROX36
|26/08/2025
|FR0000125338
|25 046
|122,5452
|XPAR
|CAPGEMINI
|6950077L0TN7BAROX36
|26/08/2025
|FR0000125338
|7 944
|122,6091
|CEUX
|CAPGEMINI
|6950077L0TN7BAROX36
|26/08/2025
|FR0000125338
|1 012
|122,4568
|AQEU
|CAPGEMINI
|6950077L0TN7BAROX36
|26/08/2025
|FR0000125338
|998
|122,4968
|TQEX
|CAPGEMINI
|6950077L0TN7BAROX36
|27/08/2025
|FR0000125338
|5 852
|123,1485
|CEUX
|CAPGEMINI
|6950077L0TN7BAROX36
|27/08/2025
|FR0000125338
|35 913
|123,3419
|XPAR
|CAPGEMINI
|6950077L0TN7BAROX36
|27/08/2025
|FR0000125338
|832
|123,1734
|AQEU
|CAPGEMINI
|6950077L0TN7BAROX36
|27/08/2025
|FR0000125338
|837
|123,1787
|TQEX
|CAPGEMINI
|6950077L0TN7BAROX36
|28/08/2025
|FR0000125338
|48 113
|124,4802
|XPAR
|CAPGEMINI
|6950077L0TN7BAROX36
|28/08/2025
|FR0000125338
|17 794
|124,3449
|CEUX
|CAPGEMINI
|6950077L0TN7BAROX36
|28/08/2025
|FR0000125338
|2 093
|124,4376
|AQEU
|CAPGEMINI
|6950077L0TN7BAROX36
|28/08/2025
|FR0000125338
|2 000
|124,4152
|TQEX
|CAPGEMINI
|6950077L0TN7BAROX36
|29/08/2025
|FR0000125338
|53 000
|122,5129
|XPAR
|CAPGEMINI
|6950077L0TN7BAROX36
|29/08/2025
|FR0000125338
|17 000
|122,3498
|CEUX
|CAPGEMINI
|6950077L0TN7BAROX36
|29/08/2025
|FR0000125338
|2 500
|122,4478
|AQEU
|CAPGEMINI
|6950077L0TN7BAROX36
|29/08/2025
|FR0000125338
|2 500
|122,4198
|TQEX
