Compagnie de l'Odet : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 25 août au 29 août 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 25 août au 29 août 2025
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84925/08/2025FR0000062234 41466,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84925/08/2025FR0000062234 51466,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84925/08/2025FR0000062234 131464,4615CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84925/08/2025FR0000062234 411464,4878XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84926/08/2025FR0000062234 51459,6000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84926/08/2025FR0000062234 41460,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84926/08/2025FR0000062234 151455,3333CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84926/08/2025FR0000062234 411461,9024XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84927/08/2025FR0000062234 51486,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84927/08/2025FR0000062234 51488,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84927/08/2025FR0000062234 471489,8298XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84927/08/2025FR0000062234 171488,3529CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84928/08/2025FR0000062234 171484,3529CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84928/08/2025FR0000062234 51486,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84928/08/2025FR0000062234 51486,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84928/08/2025FR0000062234 491483,8776XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84929/08/2025FR0000062234 161477,5000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84929/08/2025FR0000062234 41482,5000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84929/08/2025FR0000062234 481479,0833XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84929/08/2025FR0000062234 51476,0000TQEX
   TOTAL 3511476,1424 

Compagnie de l'Odet - Reporting agrégé du 25 août au 29 août 2025

