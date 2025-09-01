COMPAGNIE DE L'ODET
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 25 août au 29 août 2025
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|25/08/2025
|FR0000062234
|4
|1466,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|25/08/2025
|FR0000062234
|5
|1466,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|25/08/2025
|FR0000062234
|13
|1464,4615
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|25/08/2025
|FR0000062234
|41
|1464,4878
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|26/08/2025
|FR0000062234
|5
|1459,6000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|26/08/2025
|FR0000062234
|4
|1460,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|26/08/2025
|FR0000062234
|15
|1455,3333
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|26/08/2025
|FR0000062234
|41
|1461,9024
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|27/08/2025
|FR0000062234
|5
|1486,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|27/08/2025
|FR0000062234
|5
|1488,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|27/08/2025
|FR0000062234
|47
|1489,8298
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|27/08/2025
|FR0000062234
|17
|1488,3529
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|28/08/2025
|FR0000062234
|17
|1484,3529
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|28/08/2025
|FR0000062234
|5
|1486,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|28/08/2025
|FR0000062234
|5
|1486,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|28/08/2025
|FR0000062234
|49
|1483,8776
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|29/08/2025
|FR0000062234
|16
|1477,5000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|29/08/2025
|FR0000062234
|4
|1482,5000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|29/08/2025
|FR0000062234
|48
|1479,0833
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|29/08/2025
|FR0000062234
|5
|1476,0000
|TQEX
|TOTAL
|351
|1476,1424
