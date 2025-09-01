Clermont-Ferrand, le 1er septembre 2025

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Michelin finalise la cession de ses activités pneus bias et chenilles à destination des équipements de construction compacts

Michelin a conclu ce jour le programme de cession conformément aux conditions annoncées le 6 décembre 2024, après obtention de la totalité des autorisations requises pour cette opération.

Ce programme comporte deux usines, Midigama Tyre Division et Casting Product Division, basées au Sri Lanka et dédiées au marché des pneus bias et des chenilles à destination des équipements de construction compacts, ainsi que la marque Camso qui sera cédée à l’issue d'une période de licence de trois ans.

La décision s'inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance durable « Michelin in Motion 2030 », qui engage le Groupe à concentrer ses efforts sur les marchés et segments valorisant pleinement ses innovations et technologies. Le groupe Michelin a, en parallèle, planifié l’arrêt de la production de pneus bias destinés aux mêmes équipements dans son usine d’Olsztyn en Pologne d’ici fin 2025. Le Groupe continuera de proposer ses pneus de technologie radiale sur le marché concerné et ses chenilles à destination des autres marchés beyond-road.

La cession et l'arrêt de ces activités, qui représentaient environ 3% des ventes nettes du troisième Segment de Reporting (SR3) du Groupe en 2024, contribueront à renforcer la performance économique du Segment.

