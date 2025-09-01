Fnac Darty : Information relative au nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital au 31 août 2025

 | Source: Fnac Darty Fnac Darty

Ivry-sur-Seine, le 1er septembre 2025

Information réglementée

PUBLICATION DU NOMBRE TOTAL D’ACTIONS
ET DE DROITS DE VOTE COMPOSANT LE CAPITAL

Publication prévue par l’article L. 233-8 II du code de commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers

Place de cotationEuronext Paris
Code ISINFR0011476928



Date d’arrêt des
Informations


Nombre total d’actions
Composant le capital


Nombre total de droits de vote brut


Nombre total de droits de vote net (*)
31/08/202529 682 14629 682 14629 122 900

(*) Net = Après déduction des actions privées de droit de vote

Il est rappelé que conformément à l’article 9 des statuts de la Société, toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à détenir, ou cesse de détenir, directement ou indirectement, un pourcentage du capital ou des droits de vote de la société égal ou supérieur à 3% ou à tout multiple de 1% au-dessus de 3%, est tenue d’informer la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon le délai prévu à l’article R. 233-1 du Code de commerce (soit, à ce jour, au plus tard avant la clôture des négociations du quatrième jour de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation).

Aux termes de la vingtième résolution de l’Assemblée Générales Mixte en date du 29 mai 2015, il a été décidé de n’attribuer aucun droit de vote double tel qu’institué par la loi 2014-384 en date du 29 mars 2014.

CONTACT
ANALYSTES / INVESTISSEURS                                         investisseurs@fnacdarty.com

Pièce jointe


Attachments

Nombre d'actions et droits de vote au 31 aout 2025

Recommended Reading