Fnac Darty : Déclaration des transactions sur actions propres du 25 au 29 août 2025

 | Source: Fnac Darty Fnac Darty

Ivry-sur-Seine, le 1er septembre 2025, 17h45

Déclaration des transactions sur actions propres
du 25 au 29 août 2025

Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Fnac Darty déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 25 au 29 août 2025.

Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat dont le descriptif et son avenant publiés les 11 juin 2025 et 23 juillet 2025 sur le site de la société (www.fnacdarty.com) et dans le cadre d’un mandat discrétionnaire exécuté par le prestataire de services d’investissement Natixis.

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteurCode Identifiant de l'émetteur (LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financier (Code ISIN)Volume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsCode identifiant marché
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3525/08/2025FR0011476928 71830,5499CEUX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3525/08/2025FR00114769281 21930,4066XPAR
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3525/08/2025FR0011476928 12330,5244AQEU
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3525/08/2025FR0011476928 6330,5500TQEX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3526/08/2025FR0011476928 74729,3427AQEU
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3526/08/2025FR00114769282 74929,3027CEUX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3526/08/2025FR00114769285 48829,4117XPAR
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3526/08/2025FR0011476928 46929,2744TQEX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3527/08/2025FR00114769284 37528,9101XPAR
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3527/08/2025FR00114769281 75129,1791CEUX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3527/08/2025FR0011476928 17828,9705AQEU
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3527/08/2025FR0011476928 2029,3000TQEX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3528/08/2025FR00114769283 10829,8734XPAR
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3528/08/2025FR0011476928 89329,9055CEUX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3528/08/2025FR0011476928 25529,8884TQEX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3528/08/2025FR0011476928 12730,0244AQEU
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3529/08/2025FR00114769284 34329,7974XPAR
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3529/08/2025FR00114769281 34729,7740CEUX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3529/08/2025FR0011476928 26529,7704AQEU
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3529/08/2025FR0011476928 27629,7960TQEX
   TOTAL28 51429,5373 

CONTACTS

ANALYSTES / INVESTISSEURS
Domitille Vielle – Directrice des relations investisseurs – domitille.vielle@fnacdarty.com – +33 (0)6 03 86 05 02

Laura Parisot – Chargée de relations investisseurs – laura.parisot@fnacdarty.com – +33 (0)6 64 74 27 18

Pièce jointe


Attachments

20250901_Fnac_Darty_CP_SBB_hebdo_01 sept_vFR

