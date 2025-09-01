Fnac Darty : Déclaration des transactions sur actions propres du 25 au 29 août 2025

Ivry-sur-Seine, le 1er septembre 2025, 17h45

Déclaration des transactions sur actions propres

du 25 au 29 août 2025

Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Fnac Darty déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 25 au 29 août 2025.

Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat dont le descriptif et son avenant publiés les 11 juin 2025 et 23 juillet 2025 sur le site de la société (www.fnacdarty.com) et dans le cadre d’un mandat discrétionnaire exécuté par le prestataire de services d’investissement Natixis.

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code Identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Code identifiant marché GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 25/08/2025 FR0011476928 718 30,5499 CEUX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 25/08/2025 FR0011476928 1 219 30,4066 XPAR GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 25/08/2025 FR0011476928 123 30,5244 AQEU GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 25/08/2025 FR0011476928 63 30,5500 TQEX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 26/08/2025 FR0011476928 747 29,3427 AQEU GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 26/08/2025 FR0011476928 2 749 29,3027 CEUX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 26/08/2025 FR0011476928 5 488 29,4117 XPAR GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 26/08/2025 FR0011476928 469 29,2744 TQEX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 27/08/2025 FR0011476928 4 375 28,9101 XPAR GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 27/08/2025 FR0011476928 1 751 29,1791 CEUX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 27/08/2025 FR0011476928 178 28,9705 AQEU GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 27/08/2025 FR0011476928 20 29,3000 TQEX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 28/08/2025 FR0011476928 3 108 29,8734 XPAR GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 28/08/2025 FR0011476928 893 29,9055 CEUX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 28/08/2025 FR0011476928 255 29,8884 TQEX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 28/08/2025 FR0011476928 127 30,0244 AQEU GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 29/08/2025 FR0011476928 4 343 29,7974 XPAR GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 29/08/2025 FR0011476928 1 347 29,7740 CEUX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 29/08/2025 FR0011476928 265 29,7704 AQEU GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 29/08/2025 FR0011476928 276 29,7960 TQEX TOTAL 28 514 29,5373

