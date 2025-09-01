Fnac Darty : Déclaration des transactions sur actions propres du 25 au 29 août 2025

Ivry-sur-Seine, le 1er septembre 2025, 17h45
Déclaration des transactions sur actions propres
du 25 au 29 août 2025
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Fnac Darty déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 25 au 29 août 2025.
Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat dont le descriptif et son avenant publiés les 11 juin 2025 et 23 juillet 2025 sur le site de la société (www.fnacdarty.com) et dans le cadre d’un mandat discrétionnaire exécuté par le prestataire de services d’investissement Natixis.
Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l’émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur (LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN)
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Code identifiant marché
|GROUPE FNAC
|96950091FL62XSLPHO35
|25/08/2025
|FR0011476928
|718
|30,5499
|CEUX
|GROUPE FNAC
|96950091FL62XSLPHO35
|25/08/2025
|FR0011476928
|1 219
|30,4066
|XPAR
|GROUPE FNAC
|96950091FL62XSLPHO35
|25/08/2025
|FR0011476928
|123
|30,5244
|AQEU
|GROUPE FNAC
|96950091FL62XSLPHO35
|25/08/2025
|FR0011476928
|63
|30,5500
|TQEX
|GROUPE FNAC
|96950091FL62XSLPHO35
|26/08/2025
|FR0011476928
|747
|29,3427
|AQEU
|GROUPE FNAC
|96950091FL62XSLPHO35
|26/08/2025
|FR0011476928
|2 749
|29,3027
|CEUX
|GROUPE FNAC
|96950091FL62XSLPHO35
|26/08/2025
|FR0011476928
|5 488
|29,4117
|XPAR
|GROUPE FNAC
|96950091FL62XSLPHO35
|26/08/2025
|FR0011476928
|469
|29,2744
|TQEX
|GROUPE FNAC
|96950091FL62XSLPHO35
|27/08/2025
|FR0011476928
|4 375
|28,9101
|XPAR
|GROUPE FNAC
|96950091FL62XSLPHO35
|27/08/2025
|FR0011476928
|1 751
|29,1791
|CEUX
|GROUPE FNAC
|96950091FL62XSLPHO35
|27/08/2025
|FR0011476928
|178
|28,9705
|AQEU
|GROUPE FNAC
|96950091FL62XSLPHO35
|27/08/2025
|FR0011476928
|20
|29,3000
|TQEX
|GROUPE FNAC
|96950091FL62XSLPHO35
|28/08/2025
|FR0011476928
|3 108
|29,8734
|XPAR
|GROUPE FNAC
|96950091FL62XSLPHO35
|28/08/2025
|FR0011476928
|893
|29,9055
|CEUX
|GROUPE FNAC
|96950091FL62XSLPHO35
|28/08/2025
|FR0011476928
|255
|29,8884
|TQEX
|GROUPE FNAC
|96950091FL62XSLPHO35
|28/08/2025
|FR0011476928
|127
|30,0244
|AQEU
|GROUPE FNAC
|96950091FL62XSLPHO35
|29/08/2025
|FR0011476928
|4 343
|29,7974
|XPAR
|GROUPE FNAC
|96950091FL62XSLPHO35
|29/08/2025
|FR0011476928
|1 347
|29,7740
|CEUX
|GROUPE FNAC
|96950091FL62XSLPHO35
|29/08/2025
|FR0011476928
|265
|29,7704
|AQEU
|GROUPE FNAC
|96950091FL62XSLPHO35
|29/08/2025
|FR0011476928
|276
|29,7960
|TQEX
|TOTAL
|28 514
|29,5373
CONTACTS
ANALYSTES / INVESTISSEURS
Domitille Vielle – Directrice des relations investisseurs – domitille.vielle@fnacdarty.com – +33 (0)6 03 86 05 02
Laura Parisot – Chargée de relations investisseurs – laura.parisot@fnacdarty.com – +33 (0)6 64 74 27 18
Pièce jointe