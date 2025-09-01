MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 22 SEPTEMBRE 2025

SOCIETE DE TAYNINH

Paris, le 1er septembre 2025

COMMUNIQUÉ

MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES À

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 22 SEPTEMBRE 2025

Une Assemblée générale mixte, appelée à statuer sur la nomination de nouveaux administrateurs et sur des opérations de réduction de capital et de distribution exceptionnelle de primes et réserves, se tiendra le 22 septembre 2025 à 9 heures 30, au 7 place du Chancelier Adenauer à Paris (75016).

Cette Assemblée générale sera également retransmise en direct puis à retrouver en différé sur le site Internet de la Société : www.tayninh.fr.

L'avis de réunion valant avis de convocation a été publié le 4 aout 2025 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) et contient l'ordre du jour, le texte des projets de résolution proposés par le Conseil d’administration et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée générale. Cet avis est consultable sur le site Internet de la Société www.tayninh.fr.

Les documents préparatoires relatifs à cette Assemblée générale sont tenus à la disposition ou communiqués aux actionnaires, dans les conditions légales et réglementaires applicables, et ceux visés à l'article R. 22-10-23 du Code de commerce sont consultables sur le site Internet : www.tayninh.fr.

Pour plus d’informations, merci de contacter :

Relations Investisseurs



Juliette Aulagnon

+33 6 15 74 20 43

investor.relations@urw.com









