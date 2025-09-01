Société Générale : Information sur les opérations effectuées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS EFFECTUÉES DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

Comme annoncé le jeudi 31 juillet 2025, Société Générale a débuté le lundi 4 août 2025 un programme de rachat d’actions ordinaires Société Générale en vue de les annuler pour un montant d’un milliard d’euros.

Société Générale a reçu toutes les autorisations nécessaires des autorités de supervision pour ces rachats qui sont exécutés dans le respect des conditions, notamment de prix maximal, prévues par l’Assemblée générale du 22 mai 2024 et décrites dans le descriptif publié le 17 mai 2024, ainsi qu’en conformité avec le Règlement Abus de marché. Ils sont réalisés sur les plates-formes de négociation sur lesquelles les actions Société Générale ont été admises à la négociation ou sont négociées, dont le marché réglementé Euronext Paris.

Les achats réalisés au cours de la période du 25 au 29 août 2025 sont présentés dans le tableau ci-dessous. En date du 29 août 2025, Société Générale a réalisé 54,1 % de son programme de rachat d’actions, représentant 1,2 %* du capital social.

Dénomination sociale de l’émetteur : Société Générale - LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires - Code ISIN FR0000130809

Période : Du 25 au 29 août 2025

* Pourcentage calculé en rapportant le nombre d’actions rachetées aux 785 180 327 actions composant actuellement le capital social.

Achats réalisés par Société Générale au cours de la période

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (ISIN) Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 25-août-25 FR0000130809 449 003 57,1921 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 25-août-25 FR0000130809 208 333 57,4079 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 25-août-25 FR0000130809 38 749 57,3414 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 25-août-25 FR0000130809 48 599 57,1733 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 26-août-25 FR0000130809 465 064 51,7650 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 26-août-25 FR0000130809 218 155 51,7600 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 26-août-25 FR0000130809 40 845 51,7809 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 26-août-25 FR0000130809 50 832 51,7859 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 27-août-25 FR0000130809 548 367 51,8690 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 27-août-25 FR0000130809 262 873 51,8710 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 27-août-25 FR0000130809 51 713 51,8706 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 27-août-25 FR0000130809 59 992 51,8804 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 28-août-25 FR0000130809 574 221 52,3376 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 28-août-25 FR0000130809 276 556 52,3458 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 28-août-25 FR0000130809 55 641 52,3442 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 28-août-25 FR0000130809 62 296 52,3474 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 29-août-25 FR0000130809 547 780 52,3119 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 29-août-25 FR0000130809 269 430 52,2834 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 29-août-25 FR0000130809 55 000 52,2371 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 29-août-25 FR0000130809 58 085 52,2681 AQEU TOTAL 4 341 534 52,9723

Société Générale est une banque européenne de premier plan avec près de 119 000 collaborateurs au service de plus de 26 millions de clients dans 62 pays à travers le monde. Nous accompagnons le développement de nos économies depuis 160 ans, en proposant à nos clients entreprises, institutionnels et particuliers un large éventail de services de conseil et de solutions financières à valeur ajoutée. Nos relations durables et de confiance avec les clients, notre expertise de pointe, notre capacité d’innovation unique, nos compétences ESG et nos franchises leader font partie de notre ADN et servent le cœur de notre objectif : créer de la valeur durable pour toutes nos parties prenantes.



Le Groupe opère dans trois domaines d’activités complémentaires, intégrant des offres ESG pour l’ensemble de ses clients :

La Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne.

avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne. La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG.

acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG. La Mobilité, Banque de détail et Services Financiers à l’International, regroupant des banques universelles bien établies sur leurs marchés (en République tchèque, en Roumanie et dans plusieurs pays d’Afrique), Ayvens (nouvelle marque ALD I LeasePlan), acteur mondial de la mobilité durable, ainsi que des activités de financements spécialisés.







Engagée à construire avec ses clients un avenir meilleur et durable, Société Générale entend être un partenaire de premier plan dans la transition environnementale et le développement durable en général. Le Groupe figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et zone euro), STOXX Global ESG Leaders Index, et MSCI Low Carbon Leaders Index (Monde et Europe).

