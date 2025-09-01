Nordic Fibreboard AS erakorralise üldkoosoleku otsused

NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus esmaspäeval, 01. september 2025 algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:40 aadressil Rääma 31 Pärnu.

Aktsiaseltsil (edaspidi ka „Selts“) on põhikirja kohaselt kokku 4 499 061 häält, kohal viibis 3 767 242 häält, mis moodustavad 83,73% aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Aktsionäride koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati kindlaks seisuga 25.08.2025 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Koosoleku teade avaldati 30.07.2025 börsi infosüsteemis, Nordic Fibreboard AS kodulehel ning 31.07.2025 „Õhtuleht“ päevalehes.

Tõdeti, et koosolek on kokku kutsutud seaduse ja põhikirja nõudeid järgides.

Üldkoosoleku otsused:

1. Nordic Fibreboard AS ja Pärnu Riverside Development OÜ ühinemine

Nõukogu ettepanek: Kiita heaks Seltsi ja Pärnu Riverside Development OÜ vahel sõlmitud ühinemisleping ning viia läbi ühinemine ühinemislepingus sätestatud tingimustel selliselt, et ühendavaks ühinguks on Selts ja ühendatavaks ühinguks on Pärnu Riverside Development OÜ. Seltsi aktsiakapitali ühinemise käigus ei suurendata. Ühinemise tulemusel Pärnu Riverside Development OÜ lõpeb ning Selts saab Pärnu Riverside Development OÜ õigusjärglaseks.

Kooskõlas äriseadustiku § 393 lõikega 2 mitte koostada ühinemisaruannet.

Kooskõlas äriseadustiku § 394 lõikega 2 ei pea audiitor ühinemislepingut kontrollima.



Hääletustulemused:

POOLT – 3 767 242 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest

VASTU – 0

ERAPOOLETU – 0

EI HÄÄLETANUD – 0

Otsus on vastu võetud.

2. Nordic Fibreboard AS aktsiakapitali tingimuslik suurendamine aktsiate avaliku pakkumise korraldamiseks

Nõukogu ettepanek: Suurendada Seltsi aktsiakapitali tingimuslikult 400 000 euro võrra, Seltsi aktsiakapitali uus tingimuslik suurus on 849 906,1 eurot. Aktsiakapitali tingimusliku suurendamise eesmärk on Seltsi aktsiate avaliku pakkumise korraldamine ja kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinna Börsi lisanimekirjas. Aktsiate avaliku pakkumise korraldab Seltsi juhatus. Seltsi juhatusel on õigus määrata kindlaks aktsiate avaliku pakkumise tingimused, mida ei ole käesolevas otsuses määratletud. Seltsi uute aktsiate arvu otsustab kuni Seltsi aktsiakapitali tingimusliku suuruseni ja Seltsi uued aktsiad laseb välja Seltsi juhatus. Aktsiakapitali tingimuslikus suurendamises osalemiseks on õigustatud üksnes olemasolevad Seltsi aktsionärid, kellele tagatakse märkimise eesõigus proportsionaalselt neile kuulvate Seltsi aktsiate arvuga. Eesõiguse kasutamiseks õigustatud isikute (aktsionäride) ring määratakse kindlaks 15. septembri 2025 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiate väljalaskehind on 0,50 eurot aktsia kohta, millest 0,10 eurot on aktsia arvestuslik väärtus ja 0,40 eurot on ülekurss. Aktsiahinna määramisel on lähtutud ettevõtte keerulisest finantsolukorrast ja likviidsusprobleemidest, mis on tingitud sellest, et turg ei ole loodetud määral taastunud ning ettevõttel on vaja teha ülivajalikke investeeringuid tootmise jätkumiseks. Märkimisõiguse kasutamise ja aktsiate eest tasumise periood on 12. september kuni 26. september 2025. Uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega. Uusi aktsiaid jaotatakse vastavalt nende märkimiskorraldustele, kuid mitte rohkem kui vastavale isikule kuulub aktsiate märkimise eesõigusi. Nimetatud kogust ületavas osas jaotatakse aktsiaid märkijate vahel proportsionaalselt märkijale kuuluvate eesõigustega (kuid mitte rohkem kui vastava isiku poolt märgitud aktsiate arv). Juhul kui ilmneb, et märgitud on enam aktsiaid kui käesoleva otsuse alusel emiteerida soovitakse, siis jaotatakse märgitud aktsiad märkijate vahel proportsionaalselt märkijale kuuluvate eesõigustega. Juhul kui märgitud aktsiad ei jagu märkijate vahel täpselt ära, siis otsustab märgitud aktsiate lõpliku jaotuse märkijate vahel Seltsi nõukogu. Juhul kui otsuses sätestatud tähtajaks ei ole kõik uued aktsiad märgitud, siis on Seltsi juhatusel õigus märkimise perioodi pikendada või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimise perioodi jooksul märgitud. Uued emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendile alates 2025. aasta majandusaastast.



Hääletustulemused:



POOLT – 3 767 242 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest

VASTU – 0

ERAPOOLETU – 0

EI HÄÄLETANUD – 0

Otsus on vastu võetud.

3. Nordic Fibreboard AS aktsiate kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinn Börsi lisanimekirjas

Nõukogu ettepanek: Taotleda Seltsi uute aktsiate kauplemisele võtmist Nasdaq Tallinna Börsi lisanimekirjas.

POOLT – 3 767 242 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest

VASTU – 0

ERAPOOLETU – 0

EI HÄÄLETANUD – 0

Otsus on vastu võetud.

Enel Äkke

Nordic Fibreboard AS

Juhatuse liige

group@nordicfibreboard.com

Tel: +372 55 525550