1. september 2025

Meddelelse nr. 20

Tildeling af Warrants

København, Danmark, den 1. september 2025 (GLOBE NEWSWIRE) – Bestyrelsen for BioPorto A/S ("BioPorto" eller "Selskabet") (CPH:BIOPOR) har i dag besluttet at udstede i alt 5.000.000 warrants til et medlem af Selskabets direktion.

Hver warrant giver indehaveren ret til at tegne én aktie i BioPorto til en udnyttelseskurs på 1,28 kr. pr. aktie, svarende til lukkekursen på Nasdaq Copenhagen i dag. Warrants udstedes i henhold til § 18 a i Selskabets vedtægter.

Halvdelen af warrants optjenes over en 4-årig periode, og den resterende halvdel ved opnåelse af KPI'er knyttet til selskabets udvikling i omsætning i perioden 2025-2028 og Selskabets opnåelse af markedsføringsgodkendelse fra U.S. FDA for The NGAL Test til brug på voksne i 2027. Warrants er i øvrigt omfattet af Selskabets incitamentsoptionsprogram som indeholdt i bilag 1 til Selskabets vedtægter. Warrants indeholder betingelser om tilbagebetaling i tilfælde af f.eks. fejlagtige regnskabsoplysninger og bestemmelser om fremskyndet optjening i tilfælde af f.eks. et overtagelsestilbud og/eller virksomhedsfusioner.

Detaljerede vilkår for de nye og eksisterende warrants kan findes i Selskabets vedtægter på www.bioporto.com under Investor Relations> Governance> Company Articles.

Den teoretiske markedsværdi af de nyudstedte warrants er DKK 2.506.734. Beregningen er baseret på Black-Scholes-formlen med en rente på 1,80% og den historiske volatilitet for BioPorto A/S' aktier over 36 måneder beregnet til 56,40%.

Hanne S. Foss, Head of Investor Relations, BioPorto A/S, investor@bioporto.com

Om BioPorto

BioPorto er en in-vitro diagnostisk virksomhed, der udvikler nyre biomarkerer, der hjælper med at redde patienters liv og forbedre deres livskvalitet – værktøjer designet til at hjælpe klinikere med at forbedre patientbehandlingen. Selskabet anvender sin ekspertise inden for antistoffer og assays til at udvikle en pipeline af nye tests til sygdomme med store, uadresserede medicinske behov, hvor testene kan bidrage til at forbedre behandlingen og sikre større økonomisk effektivitet for patienter, hospitaler og sundhedssystemer. BioPortos førende produkt er baseret på NGAL biomarkøren og er udviklet med fokus på tidlig identifikation og vurdering af akut nyreskade. Akut nyreskade er en ofte forekommende sygdom, som kan have betydelige konsekvenser, herunder alvorlig sygdom og høj dødelighed, hvis den ikke identificeres og behandles tidligt. Ved at måle NGAL kan læger identificere patienter med potentiel risiko for akut nyresvigt hurtigere end med den nuværende standardmetode, hvilket muliggør tidligere intervention og skræddersyede behandlingsstrategier for patienterne.

Virksomheden markedsfører NGAL-tests under relevante registreringer, herunder CE-mærkning i flere lande samt FDA-godkendte ProNephro AKITM (NGAL) i USA.

BioPorto har kontorer i København (Danmark) og i Boston, MA (USA). Selskabets aktier er noteret på NASDAQ Copenhagen. For yderligere information besøg venligst www.bioporto.com.

Forward looking statement disclaimer

Visse udsagn i denne meddelelse er ikke historiske fakta og kan være fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn om hensigten, overbevisningen eller de nuværende forventninger med hensyn til virksomhedens forventninger, hensigter og prognoser vedrørende dens fremtidige resultater, herunder virksomhedens forventninger til 2025; valutakursudsving; forventede begivenheder eller tendenser og andre forhold, der ikke er historiske kendsgerninger, herunder med hensyn til implementering af fremstillings- og kvalitetssystemer, kommercialisering af NGAL-test og udvikling af fremtidige produkter og nye indikationer; betænkeligheder, der kan opstå som følge af yderligere data, analyser eller resultater opnået under kliniske forsøg og virksomhedens evne til med succes at markedsføre både nye og eksisterende produkter. Disse fremadrettede udsagn, som kan bruge ord som "sigte", "forudse", "tro", "have til hensigt", "estimere", "forvente" og ord med lignende betydning, omfatter alle forhold, der ikke er historiske fakta. Disse fremadrettede udsagn indebærer risici og usikkerheder, der kan medføre, at de faktiske driftsresultater, den finansielle situation, likviditeten, udbyttepolitikken og udviklingen i den branche, hvor virksomhedens virksomhed operer, afviger væsentligt fra det indtryk, der skabes af de fremadrettede udsagn. Disse udsagn er ikke garantier for fremtidige resultater og er underlagt kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre faktorer, der kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra dem, der er udtrykt eller underforstået i sådanne fremadrettede udsagn. Taget disse risici og usikkerheder i betragtning bør potentielle investorer ikke kun lægge vægt på fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn gælder kun for datoen for sådanne udsagn, og medmindre det kræves af gældende lovgivning, påtager Selskabet sig ingen forpligtelse til at opdatere eller revidere fremadrettede udsagn offentligt, uanset om det er som følge af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andet. Faktorer, der kan påvirke BioPortos succes, er mere udførligt beskrevet i BioPortos periodiske regnskabsindberetninger, herunder årsrapporten for 2024, særligt under overskriften "Risikofaktorer".