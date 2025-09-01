CRCAM Alpes Provence : déclarations_Hebdomadaires_CAAP_S35-2025

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

Société coopérative à capital variable

25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2

381 976 448 R.C.S Aix en Provence

Aix-en-Provence, le 1er septembre 2025

Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 25 mars 2025.

Le détail des transactions est disponible en annexe.

Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été diffusé par GlobeNewswire.

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 25/08/2025 FR0000044323 0 - XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 26/08/2025 FR0000044323 131 149,18 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 27/08/2025 FR0000044323 159 146,72 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 28/08/2025 FR0000044323 167 145,82 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 29/08/2025 FR0000044323 132 147,44 XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur





Code Identi

fiant





Nom du PSI





Code Identi

fiant PSI





jour/heure de la transaction





Code identifiant de l'instrument financier





Prix unitaire (unité)





Devise





Quantité achetée





Code iden

tifiant marché





Numéro de référence de la transaction





Objectif

du

rachat





Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 26/8/25 14:08 FR0000044323 150 EUR 6 XPAR OD_8h6VNlZ-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 26/8/25 14:08 FR0000044323 150 EUR 1 XPAR OD_8h6VNip-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 26/8/25 14:23 FR0000044323 150 EUR 17 XPAR OD_8h6Z5yW-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 26/8/25 14:51 FR0000044323 150 EUR 4 XPAR OD_8h6gCnx-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 26/8/25 15:16 FR0000044323 150 EUR 15 XPAR OD_8h6mMh5-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 26/8/25 15:18 FR0000044323 150 EUR 14 XPAR OD_8h6mouP-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 26/8/25 15:19 FR0000044323 150 EUR 8 XPAR OD_8h6n7q3-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 26/8/25 15:19 FR0000044323 148,76 EUR 7 XPAR OD_8h6n7q4-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 26/8/25 15:22 FR0000044323 148,76 EUR 26 XPAR OD_8h6nyP5-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 26/8/25 15:39 FR0000044323 148 EUR 5 XPAR OD_8h6s5AF-02 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 26/8/25 15:39 FR0000044323 148 EUR 20 XPAR OD_8h6s5AF-04 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 26/8/25 15:39 FR0000044323 148 EUR 8 XPAR OD_8h6s5AF-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 27/8/25 8:21 FR0000044323 146 EUR 1 XPAR OD_8hAwMzI-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 27/8/25 8:21 FR0000044323 146 EUR 20 XPAR OD_8hAwMzY-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 27/8/25 8:21 FR0000044323 147 EUR 59 XPAR OD_8hAwMzH-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 27/8/25 11:00 FR0000044323 147,1 EUR 10 XPAR OD_8hBaNp6-01 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 27/8/25 11:01 FR0000044323 146,5 EUR 15 XPAR OD_8hBalTh-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 27/8/25 12:43 FR0000044323 147,5 EUR 20 XPAR OD_8hC0Hak-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 27/8/25 12:44 FR0000044323 146 EUR 29 XPAR OD_8hC0bQS-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 27/8/25 12:44 FR0000044323 147,5 EUR 5 XPAR OD_8hC0bQR-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 28/8/25 7:24 FR0000044323 141 EUR 2 XPAR OD_8hGYhYH-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 28/8/25 7:32 FR0000044323 143 EUR 48 XPAR OD_8hGaaoe-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 28/8/25 7:57 FR0000044323 148 EUR 15 XPAR OD_8hGh1Ec-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 28/8/25 7:57 FR0000044323 147,98 EUR 10 XPAR OD_8hGh1CZ-01 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 28/8/25 9:37 FR0000044323 147 EUR 20 XPAR OD_8hH617G-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 28/8/25 9:37 FR0000044323 147 EUR 54 XPAR OD_8hH617H-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 28/8/25 11:14 FR0000044323 146 EUR 9 XPAR OD_8hHUSgu-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 28/8/25 11:18 FR0000044323 146 EUR 9 XPAR OD_8hHVYP4-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 29/8/25 7:01 FR0000044323 147,98 EUR 68 XPAR OD_8hMJO6R-02 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 29/8/25 7:01 FR0000044323 146,6 EUR 45 XPAR OD_8hMJPxU-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 29/8/25 9:47 FR0000044323 146,7 EUR 5 XPAR OD_8hMz6q5-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 29/8/25 14:42 FR0000044323 147,8 EUR 14 XPAR OD_8hOBTxW-00 Annulat

ion

Pièce jointe