Communiqué de Presse – Paris, le 1er septembre 2025, à 18h30

Danone réalise avec succès une émission obligataire en deux tranches d’un montant total de 1,3 milliard d’euros

Danone annonce avoir procédé ce jour à une émission obligataire en deux tranches d’un montant total de 1,3 milliard d’euros, composée de :

une tranche de titres à taux variable d’une durée de 2 ans d’un montant de 800 millions d’euros (coupon de l’Euribor 3 mois + 27 points de base) ;

une tranche de titres super subordonnés à durée indéterminée à taux fixe réajustable d’un montant de 500 millions d’euros (coupon fixe réajustable de 3,95 % avec une première option de remboursement fixée au 8 septembre 2032).

Le produit de cette émission sera destiné aux besoins généraux de l’entreprise, incluant, pour la tranche super subordonnée à durée indéterminée, le refinancement des titres super subordonnés à taux fixe réajustable existants pour un montant total de 500 millions d’euros, portant une option de remboursement en septembre 2026 (ISIN : FR0014005EJ6).

Les titres super subordonnés à durée indéterminée seront intégralement comptabilisés en fonds propres conformément aux normes IFRS et assimilés à des fonds propres à hauteur de 50 % par Moody’s et Standard & Poor’s dans leurs analyses de crédit.

Le règlement-livraison est prévu le 8 septembre 2025 et les titres seront admis à la négociation sur Euronext Paris.

Conformément à la politique active de gestion de la liquidité de Danone, cette opération permet à l’entreprise de renforcer sa flexibilité financière tout en allongeant la maturité de sa dette.

L’émission a été largement souscrite par une base diversifiée d’investisseurs, confirmant la confiance du marché dans le modèle d’entreprise de Danone et dans la qualité de son profil de crédit.

Le prospectus contenant les termes et conditions des titres sera disponible sur le site internet de Danone à l’adresse suivante : Dette et Rating | Groupe Danone.

A propos de Danone

Danone est une entreprise leader de l’alimentation, qui opère dans trois Catégories en forte croissance et axées sur la santé à travers les Produits Laitiers et d’Origine Végétale, les Eaux et la Nutrition Spécialisée. Fort de sa mission de longue date consistant à apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, Danone vise à inspirer des pratiques alimentaires et de consommation plus saines et plus durables, tout en s'engageant à avoir un impact nutritionnel, social, sociétal et environnemental mesurable. Danone a défini sa stratégie Renew afin de restaurer croissance, compétitivité et création de valeur sur le long terme. Avec plus de 90 000 salariés et des produits vendus dans plus de 120 pays, Danone a réalisé un chiffre d'affaires de 27,4 milliards d'euros en 2024. Le portefeuille de Danone comprend des marques internationales (Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic, entre autres) ainsi que des marques locales et régionales fortes (notamment AQUA, Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Mizone, Oikos et Silk). Coté sur Euronext Paris et présent sur la plateforme OTCQX via un programme d'ADR (American Depositary Receipt), Danone est classé dans les principaux indices de développement durable, dont ceux gérés par Moody’s et Sustainalytics, ainsi que MSCI ESG Indexes, FTSE4Good Index Series, Bloomberg Gender Equality Index, et Access to Nutrition Index. Danone a pour ambition d’être certifié B CorpTM au niveau mondial d’ici la fin d’année 2025.

