WENDEL : Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 29 août 2025

Déclaration des opérations de rachat d’actions réalisées dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014, entre les 25 et 29 août 2025 :

Nom de l'émetteurCode LEIJour de la transactionCode ISINVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (€)Marché
WENDEL











969500M98ZMIZYJD5O34











25/08/2025FR0000121204











5 35085,4729Euronext











26/08/20255 25683,3370
27/08/20253 75783,2839
28/08/20258 46483,2588
29/08/20253 49182,3963

Le détail transaction par transaction est fourni en Annexe.

À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions de 51 % d’IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025. Au 30 juin 2025, le Groupe gère 39 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers, et environ 6,2 Mds d’euros investis pour compte propre

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Contact
Annexe

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteurCode Identifiant PSIJour/heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financier (ISIN)Prix unitaire (unité)DeviseQuantité achetéeCode identifiant marché
WENDEL5852025-08-25T09:10:02+86:00FR000012120485,85EUR46XPAR
WENDEL5852025-08-25T09:10:03+86:00FR000012120485,85EUR13XPAR
WENDEL5852025-08-25T09:12:28+86:00FR000012120485,90EUR10XPAR
WENDEL5852025-08-25T09:12:28+86:00FR000012120485,90EUR40XPAR
WENDEL5852025-08-25T09:16:00+86:00FR000012120485,90EUR47XPAR
WENDEL5852025-08-25T09:17:15+86:00FR000012120485,85EUR39XPAR
WENDEL5852025-08-25T09:17:21+86:00FR000012120485,80EUR39XPAR
WENDEL5852025-08-25T09:23:33+86:00FR000012120485,80EUR12XPAR
WENDEL5852025-08-25T09:23:33+86:00FR000012120485,80EUR3XPAR
WENDEL5852025-08-25T09:33:01+86:00FR000012120485,80EUR40XPAR
WENDEL5852025-08-25T09:33:01+86:00FR000012120485,80EUR78XPAR
WENDEL5852025-08-25T09:54:10+86:00FR000012120485,80EUR70XPAR
WENDEL5852025-08-25T09:54:13+86:00FR000012120485,80EUR70XPAR
WENDEL5852025-08-25T09:54:41+86:00FR000012120485,80EUR100XPAR
WENDEL5852025-08-25T09:56:54+86:00FR000012120485,75EUR70XPAR
WENDEL5852025-08-25T09:56:57+86:00FR000012120485,70EUR10XPAR
WENDEL5852025-08-25T09:58:21+86:00FR000012120485,70EUR37XPAR
WENDEL5852025-08-25T10:13:12+86:00FR000012120485,65EUR70XPAR
WENDEL5852025-08-25T10:13:12+86:00FR000012120485,70EUR42XPAR
WENDEL5852025-08-25T10:35:53+86:00FR000012120485,80EUR80XPAR
WENDEL5852025-08-25T10:35:57+86:00FR000012120485,80EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-25T10:35:57+86:00FR000012120485,80EUR24XPAR
WENDEL5852025-08-25T10:35:58+86:00FR000012120485,80EUR55XPAR
WENDEL5852025-08-25T10:39:29+86:00FR000012120485,85EUR13XPAR
WENDEL5852025-08-25T10:48:24+86:00FR000012120485,80EUR80XPAR
WENDEL5852025-08-25T10:48:24+86:00FR000012120485,80EUR45XPAR
WENDEL5852025-08-25T10:48:24+86:00FR000012120485,80EUR26XPAR
WENDEL5852025-08-25T10:48:24+86:00FR000012120485,80EUR17XPAR
WENDEL5852025-08-25T11:02:09+86:00FR000012120485,80EUR80XPAR
WENDEL5852025-08-25T11:05:29+86:00FR000012120485,70EUR4XPAR
WENDEL5852025-08-25T11:05:29+86:00FR000012120485,75EUR43XPAR
WENDEL5852025-08-25T11:18:46+86:00FR000012120485,70EUR76XPAR
WENDEL5852025-08-25T11:24:47+86:00FR000012120485,65EUR9XPAR
WENDEL5852025-08-25T11:42:20+86:00FR000012120485,70EUR40XPAR
WENDEL5852025-08-25T12:47:14+86:00FR000012120485,65EUR19XPAR
WENDEL5852025-08-25T12:48:32+86:00FR000012120485,75EUR5XPAR
WENDEL5852025-08-25T12:48:32+86:00FR000012120485,75EUR38XPAR
WENDEL5852025-08-25T12:48:32+86:00FR000012120485,75EUR4XPAR
WENDEL5852025-08-25T12:48:32+86:00FR000012120485,75EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-25T12:48:32+86:00FR000012120485,75EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-25T12:48:37+86:00FR000012120485,75EUR12XPAR
WENDEL5852025-08-25T12:48:37+86:00FR000012120485,75EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-25T12:48:37+86:00FR000012120485,75EUR12XPAR
WENDEL5852025-08-25T12:48:37+86:00FR000012120485,75EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-25T12:48:37+86:00FR000012120485,75EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-25T12:48:37+86:00FR000012120485,75EUR22XPAR
WENDEL5852025-08-25T13:01:34+86:00FR000012120485,65EUR23XPAR
WENDEL5852025-08-25T13:20:07+86:00FR000012120485,75EUR27XPAR
WENDEL5852025-08-25T13:20:07+86:00FR000012120485,75EUR16XPAR
WENDEL5852025-08-25T13:20:07+86:00FR000012120485,75EUR16XPAR
WENDEL5852025-08-25T13:20:07+86:00FR000012120485,75EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-25T13:39:45+86:00FR000012120485,70EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-25T13:39:45+86:00FR000012120485,70EUR20XPAR
WENDEL5852025-08-25T13:53:14+86:00FR000012120485,70EUR56XPAR
WENDEL5852025-08-25T13:53:14+86:00FR000012120485,70EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-25T13:57:53+86:00FR000012120485,70EUR48XPAR
WENDEL5852025-08-25T13:57:53+86:00FR000012120485,70EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-25T14:06:22+86:00FR000012120485,60EUR80XPAR
WENDEL5852025-08-25T14:13:19+86:00FR000012120485,60EUR42XPAR
WENDEL5852025-08-25T14:13:19+86:00FR000012120485,60EUR8XPAR
WENDEL5852025-08-25T15:12:41+86:00FR000012120485,80EUR60XPAR
WENDEL5852025-08-25T15:13:20+86:00FR000012120485,75EUR15XPAR
WENDEL5852025-08-25T15:13:20+86:00FR000012120485,75EUR18XPAR
WENDEL5852025-08-25T15:13:21+86:00FR000012120485,75EUR44XPAR
WENDEL5852025-08-25T15:13:21+86:00FR000012120485,75EUR11XPAR
WENDEL5852025-08-25T15:30:15+86:00FR000012120485,70EUR70XPAR
WENDEL5852025-08-25T15:30:15+86:00FR000012120485,70EUR40XPAR
WENDEL5852025-08-25T15:31:23+86:00FR000012120485,65EUR11XPAR
WENDEL5852025-08-25T15:33:46+86:00FR000012120485,70EUR45XPAR
WENDEL5852025-08-25T15:43:57+86:00FR000012120485,70EUR42XPAR
WENDEL5852025-08-25T15:43:58+86:00FR000012120485,65EUR62XPAR
WENDEL5852025-08-25T15:43:58+86:00FR000012120485,65EUR7XPAR
WENDEL5852025-08-25T15:44:02+86:00FR000012120485,60EUR43XPAR
WENDEL5852025-08-25T15:44:26+86:00FR000012120485,50EUR12XPAR
WENDEL5852025-08-25T15:44:27+86:00FR000012120485,50EUR3XPAR
WENDEL5852025-08-25T15:44:28+86:00FR000012120485,50EUR37XPAR
WENDEL5852025-08-25T15:44:28+86:00FR000012120485,50EUR40XPAR
WENDEL5852025-08-25T15:44:29+86:00FR000012120485,50EUR5XPAR
WENDEL5852025-08-25T15:44:30+86:00FR000012120485,50EUR4XPAR
WENDEL5852025-08-25T16:04:24+86:00FR000012120485,60EUR80XPAR
WENDEL5852025-08-25T16:04:24+86:00FR000012120485,60EUR40XPAR
WENDEL5852025-08-25T16:06:15+86:00FR000012120485,60EUR43XPAR
WENDEL5852025-08-25T16:06:17+86:00FR000012120485,60EUR48XPAR
WENDEL5852025-08-25T16:06:21+86:00FR000012120485,60EUR7XPAR
WENDEL5852025-08-25T16:06:48+86:00FR000012120485,60EUR11XPAR
WENDEL5852025-08-25T16:11:37+86:00FR000012120485,65EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-25T16:11:37+86:00FR000012120485,65EUR25XPAR
WENDEL5852025-08-25T16:11:37+86:00FR000012120485,65EUR20XPAR
WENDEL5852025-08-25T16:11:37+86:00FR000012120485,65EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-25T16:11:37+86:00FR000012120485,65EUR29XPAR
WENDEL5852025-08-25T16:11:37+86:00FR000012120485,65EUR42XPAR
WENDEL5852025-08-25T16:11:37+86:00FR000012120485,65EUR29XPAR
WENDEL5852025-08-25T16:11:37+86:00FR000012120485,65EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-25T16:14:05+86:00FR000012120485,60EUR61XPAR
WENDEL5852025-08-25T16:14:06+86:00FR000012120485,60EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-25T16:14:06+86:00FR000012120485,60EUR5XPAR
WENDEL5852025-08-25T16:15:18+86:00FR000012120485,60EUR5XPAR
WENDEL5852025-08-25T16:15:18+86:00FR000012120485,60EUR8XPAR
WENDEL5852025-08-25T16:15:18+86:00FR000012120485,60EUR44XPAR
WENDEL5852025-08-25T16:15:18+86:00FR000012120485,60EUR45XPAR
WENDEL5852025-08-25T16:15:18+86:00FR000012120485,60EUR45XPAR
WENDEL5852025-08-25T16:36:56+86:00FR000012120485,55EUR44XPAR
WENDEL5852025-08-25T16:37:03+86:00FR000012120485,50EUR80XPAR
WENDEL5852025-08-25T16:37:03+86:00FR000012120485,50EUR47XPAR
WENDEL5852025-08-25T16:48:56+85:00FR000012120485,40EUR150XPAR
WENDEL5852025-08-25T16:50:25+85:00FR000012120485,35EUR8XPAR
WENDEL5852025-08-25T16:50:25+85:00FR000012120485,35EUR9XPAR
WENDEL5852025-08-25T16:50:25+85:00FR000012120485,35EUR63XPAR
WENDEL5852025-08-25T16:53:09+85:00FR000012120485,30EUR38XPAR
WENDEL5852025-08-25T16:53:09+85:00FR000012120485,30EUR10XPAR
WENDEL5852025-08-25T17:01:15+85:00FR000012120485,25EUR137XPAR
WENDEL5852025-08-25T17:01:15+85:00FR000012120485,25EUR13XPAR
WENDEL5852025-08-25T17:03:02+85:00FR000012120485,25EUR73XPAR
WENDEL5852025-08-25T17:03:02+85:00FR000012120485,25EUR17XPAR
WENDEL5852025-08-25T17:03:02+85:00FR000012120485,25EUR91XPAR
WENDEL5852025-08-25T17:03:02+85:00FR000012120485,25EUR19XPAR
WENDEL5852025-08-25T17:09:19+85:00FR000012120485,15EUR80XPAR
WENDEL5852025-08-25T17:09:19+85:00FR000012120485,20EUR48XPAR
WENDEL5852025-08-25T17:14:47+85:00FR000012120485,05EUR185XPAR
WENDEL5852025-08-25T17:14:47+85:00FR000012120485,05EUR15XPAR
WENDEL5852025-08-25T17:15:06+85:00FR000012120485,05EUR48XPAR
WENDEL5852025-08-25T17:15:06+85:00FR000012120485,05EUR20XPAR
WENDEL5852025-08-25T17:15:06+85:00FR000012120485,05EUR71XPAR
WENDEL5852025-08-25T17:15:06+85:00FR000012120485,05EUR161XPAR
WENDEL5852025-08-25T17:15:11+85:00FR000012120485,05EUR12XPAR
WENDEL5852025-08-25T17:15:11+85:00FR000012120485,05EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-25T17:15:11+85:00FR000012120485,05EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-25T17:15:11+85:00FR000012120485,05EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-25T17:15:11+85:00FR000012120485,05EUR10XPAR
WENDEL5852025-08-25T17:15:11+85:00FR000012120485,05EUR36XPAR
WENDEL5852025-08-25T17:15:11+85:00FR000012120485,05EUR159XPAR
WENDEL5852025-08-25T17:15:19+85:00FR000012120485,05EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-25T17:16:03+85:00FR000012120485,05EUR4XPAR
WENDEL5852025-08-25T17:17:29+85:00FR000012120485,10EUR6XPAR
WENDEL5852025-08-25T17:17:53+85:00FR000012120485,10EUR17XPAR
WENDEL5852025-08-25T17:21:01+85:00FR000012120485,10EUR54XPAR
WENDEL5852025-08-25T17:21:01+85:00FR000012120485,10EUR4XPAR
WENDEL5852025-08-25T17:21:01+85:00FR000012120485,10EUR39XPAR
WENDEL5852025-08-25T17:21:01+85:00FR000012120485,10EUR49XPAR
WENDEL5852025-08-25T17:22:27+85:00FR000012120485,05EUR13XPAR
WENDEL5852025-08-25T17:22:27+85:00FR000012120485,05EUR60XPAR
WENDEL5852025-08-25T17:22:52+85:00FR000012120485,05EUR34XPAR
WENDEL5852025-08-25T17:22:52+85:00FR000012120485,05EUR46XPAR
WENDEL5852025-08-25T17:24:47+85:00FR000012120485,00EUR80XPAR
WENDEL5852025-08-25T17:24:47+85:00FR000012120485,00EUR41XPAR
WENDEL5852025-08-25T17:28:11+85:00FR000012120484,95EUR200XPAR
WENDEL5852025-08-26T09:02:26+84:00FR000012120483,90EUR50XPAR
WENDEL5852025-08-26T09:02:26+84:00FR000012120483,90EUR41XPAR
WENDEL5852025-08-26T09:02:26+84:00FR000012120483,90EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-26T09:05:22+84:00FR000012120483,85EUR49XPAR
WENDEL5852025-08-26T09:08:43+84:00FR000012120483,90EUR69XPAR
WENDEL5852025-08-26T09:09:01+84:00FR000012120483,85EUR41XPAR
WENDEL5852025-08-26T09:09:52+84:00FR000012120483,85EUR34XPAR
WENDEL5852025-08-26T09:09:55+84:00FR000012120483,75EUR23XPAR
WENDEL5852025-08-26T09:09:55+84:00FR000012120483,80EUR40XPAR
WENDEL5852025-08-26T09:10:06+84:00FR000012120483,75EUR10XPAR
WENDEL5852025-08-26T09:11:20+84:00FR000012120483,75EUR76XPAR
WENDEL5852025-08-26T09:11:20+84:00FR000012120483,75EUR16XPAR
WENDEL5852025-08-26T09:11:20+84:00FR000012120483,75EUR36XPAR
WENDEL5852025-08-26T09:11:36+84:00FR000012120483,65EUR35XPAR
WENDEL5852025-08-26T09:12:42+84:00FR000012120483,55EUR30XPAR
WENDEL5852025-08-26T09:12:42+84:00FR000012120483,55EUR5XPAR
WENDEL5852025-08-26T09:16:46+84:00FR000012120483,50EUR34XPAR
WENDEL5852025-08-26T09:18:30+83:00FR000012120483,40EUR5XPAR
WENDEL5852025-08-26T09:18:49+83:00FR000012120483,40EUR42XPAR
WENDEL5852025-08-26T09:29:21+83:00FR000012120483,25EUR34XPAR
WENDEL5852025-08-26T09:32:00+83:00FR000012120483,15EUR30XPAR
WENDEL5852025-08-26T09:41:25+83:00FR000012120483,35EUR74XPAR
WENDEL5852025-08-26T09:50:16+83:00FR000012120483,30EUR13XPAR
WENDEL5852025-08-26T09:50:16+83:00FR000012120483,30EUR28XPAR
WENDEL5852025-08-26T09:50:16+83:00FR000012120483,30EUR49XPAR
WENDEL5852025-08-26T09:50:16+83:00FR000012120483,30EUR43XPAR
WENDEL5852025-08-26T09:56:07+83:00FR000012120483,15EUR14XPAR
WENDEL5852025-08-26T10:00:00+83:00FR000012120483,10EUR12XPAR
WENDEL5852025-08-26T10:00:00+83:00FR000012120483,10EUR42XPAR
WENDEL5852025-08-26T10:00:10+83:00FR000012120483,05EUR25XPAR
WENDEL5852025-08-26T10:00:10+83:00FR000012120483,05EUR15XPAR
WENDEL5852025-08-26T10:01:59+83:00FR000012120482,95EUR39XPAR
WENDEL5852025-08-26T10:04:44+83:00FR000012120483,00EUR5XPAR
WENDEL5852025-08-26T10:04:44+83:00FR000012120483,00EUR30XPAR
WENDEL5852025-08-26T10:04:44+83:00FR000012120483,00EUR16XPAR
WENDEL5852025-08-26T10:04:44+83:00FR000012120483,00EUR11XPAR
WENDEL5852025-08-26T10:04:44+83:00FR000012120483,00EUR14XPAR
WENDEL5852025-08-26T10:04:44+83:00FR000012120483,00EUR14XPAR
WENDEL5852025-08-26T10:04:44+83:00FR000012120483,00EUR9XPAR
WENDEL5852025-08-26T10:10:17+83:00FR000012120483,00EUR43XPAR
WENDEL5852025-08-26T10:10:17+83:00FR000012120483,00EUR5XPAR
WENDEL5852025-08-26T10:11:48+83:00FR000012120483,00EUR37XPAR
WENDEL5852025-08-26T10:13:28+83:00FR000012120482,95EUR12XPAR
WENDEL5852025-08-26T10:13:36+83:00FR000012120483,00EUR35XPAR
WENDEL5852025-08-26T10:15:20+83:00FR000012120483,00EUR36XPAR
WENDEL5852025-08-26T10:20:28+83:00FR000012120482,95EUR37XPAR
WENDEL5852025-08-26T10:20:28+83:00FR000012120482,95EUR34XPAR
WENDEL5852025-08-26T10:20:28+83:00FR000012120482,95EUR49XPAR
WENDEL5852025-08-26T10:20:28+83:00FR000012120482,95EUR34XPAR
WENDEL5852025-08-26T10:27:27+83:00FR000012120482,85EUR38XPAR
WENDEL5852025-08-26T10:36:30+83:00FR000012120482,90EUR10XPAR
WENDEL5852025-08-26T10:36:30+83:00FR000012120482,90EUR3XPAR
WENDEL5852025-08-26T10:36:30+83:00FR000012120482,90EUR29XPAR
WENDEL5852025-08-26T10:41:03+83:00FR000012120483,00EUR37XPAR
WENDEL5852025-08-26T10:41:13+83:00FR000012120482,95EUR82XPAR
WENDEL5852025-08-26T10:50:50+83:00FR000012120482,95EUR10XPAR
WENDEL5852025-08-26T10:50:50+83:00FR000012120482,95EUR9XPAR
WENDEL5852025-08-26T10:50:50+83:00FR000012120482,95EUR38XPAR
WENDEL5852025-08-26T10:51:16+83:00FR000012120482,95EUR36XPAR
WENDEL5852025-08-26T10:52:00+83:00FR000012120482,90EUR41XPAR
WENDEL5852025-08-26T11:01:01+83:00FR000012120482,90EUR42XPAR
WENDEL5852025-08-26T11:01:01+83:00FR000012120482,90EUR5XPAR
WENDEL5852025-08-26T11:06:23+83:00FR000012120482,80EUR36XPAR
WENDEL5852025-08-26T11:13:49+83:00FR000012120482,85EUR17XPAR
WENDEL5852025-08-26T11:13:49+83:00FR000012120482,85EUR6XPAR
WENDEL5852025-08-26T11:13:49+83:00FR000012120482,85EUR53XPAR
WENDEL5852025-08-26T11:13:50+83:00FR000012120482,80EUR22XPAR
WENDEL5852025-08-26T11:17:05+83:00FR000012120482,80EUR69XPAR
WENDEL5852025-08-26T11:17:05+83:00FR000012120482,80EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-26T11:17:05+83:00FR000012120482,80EUR9XPAR
WENDEL5852025-08-26T11:17:05+83:00FR000012120482,80EUR15XPAR
WENDEL5852025-08-26T11:17:05+83:00FR000012120482,80EUR44XPAR
WENDEL5852025-08-26T11:17:17+83:00FR000012120482,75EUR35XPAR
WENDEL5852025-08-26T11:23:58+83:00FR000012120482,70EUR38XPAR
WENDEL5852025-08-26T11:28:14+83:00FR000012120482,70EUR36XPAR
WENDEL5852025-08-26T11:28:14+83:00FR000012120482,65EUR45XPAR
WENDEL5852025-08-26T11:28:14+83:00FR000012120482,65EUR45XPAR
WENDEL5852025-08-26T11:40:52+83:00FR000012120482,65EUR35XPAR
WENDEL5852025-08-26T11:41:38+83:00FR000012120482,60EUR15XPAR
WENDEL5852025-08-26T11:59:01+83:00FR000012120482,85EUR42XPAR
WENDEL5852025-08-26T11:59:01+83:00FR000012120482,85EUR43XPAR
WENDEL5852025-08-26T11:59:01+83:00FR000012120482,85EUR44XPAR
WENDEL5852025-08-26T12:13:14+83:00FR000012120483,00EUR44XPAR
WENDEL5852025-08-26T12:13:14+83:00FR000012120483,00EUR49XPAR
WENDEL5852025-08-26T12:25:00+83:00FR000012120483,00EUR6XPAR
WENDEL5852025-08-26T12:30:28+83:00FR000012120483,00EUR3XPAR
WENDEL5852025-08-26T12:33:24+83:00FR000012120483,00EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-26T12:37:12+83:00FR000012120483,00EUR68XPAR
WENDEL5852025-08-26T12:37:12+83:00FR000012120483,00EUR33XPAR
WENDEL5852025-08-26T12:49:04+83:00FR000012120483,35EUR15XPAR
WENDEL5852025-08-26T12:49:49+83:00FR000012120483,30EUR37XPAR
WENDEL5852025-08-26T12:50:17+83:00FR000012120483,30EUR7XPAR
WENDEL5852025-08-26T12:50:29+83:00FR000012120483,35EUR37XPAR
WENDEL5852025-08-26T12:50:55+83:00FR000012120483,25EUR109XPAR
WENDEL5852025-08-26T12:50:55+83:00FR000012120483,25EUR37XPAR
WENDEL5852025-08-26T12:50:55+83:00FR000012120483,25EUR40XPAR
WENDEL5852025-08-26T12:50:55+83:00FR000012120483,25EUR43XPAR
WENDEL5852025-08-26T12:50:55+83:00FR000012120483,25EUR38XPAR
WENDEL5852025-08-26T12:50:55+83:00FR000012120483,25EUR3XPAR
WENDEL5852025-08-26T13:08:26+83:00FR000012120483,20EUR3XPAR
WENDEL5852025-08-26T13:09:25+83:00FR000012120483,25EUR37XPAR
WENDEL5852025-08-26T13:11:22+83:00FR000012120483,20EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-26T13:14:17+83:00FR000012120483,20EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-26T13:15:07+83:00FR000012120483,20EUR37XPAR
WENDEL5852025-08-26T13:15:07+83:00FR000012120483,20EUR47XPAR
WENDEL5852025-08-26T13:15:07+83:00FR000012120483,20EUR43XPAR
WENDEL5852025-08-26T13:15:07+83:00FR000012120483,20EUR49XPAR
WENDEL5852025-08-26T13:17:12+83:00FR000012120483,15EUR3XPAR
WENDEL5852025-08-26T13:20:07+83:00FR000012120483,15EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-26T13:28:53+83:00FR000012120483,15EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-26T13:31:48+83:00FR000012120483,15EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-26T13:37:39+83:00FR000012120483,15EUR3XPAR
WENDEL5852025-08-26T13:40:34+83:00FR000012120483,15EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-26T13:41:16+83:00FR000012120483,15EUR36XPAR
WENDEL5852025-08-26T13:41:16+83:00FR000012120483,15EUR35XPAR
WENDEL5852025-08-26T13:41:16+83:00FR000012120483,15EUR9XPAR
WENDEL5852025-08-26T13:41:16+83:00FR000012120483,15EUR21XPAR
WENDEL5852025-08-26T13:53:32+83:00FR000012120483,10EUR34XPAR
WENDEL5852025-08-26T13:53:32+83:00FR000012120483,10EUR70XPAR
WENDEL5852025-08-26T13:53:32+83:00FR000012120483,10EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-26T13:53:32+83:00FR000012120483,10EUR42XPAR
WENDEL5852025-08-26T13:53:32+83:00FR000012120483,10EUR47XPAR
WENDEL5852025-08-26T14:12:42+83:00FR000012120483,20EUR3XPAR
WENDEL5852025-08-26T14:25:00+83:00FR000012120483,35EUR16XPAR
WENDEL5852025-08-26T14:25:00+83:00FR000012120483,35EUR26XPAR
WENDEL5852025-08-26T14:31:11+83:00FR000012120483,40EUR9XPAR
WENDEL5852025-08-26T14:35:35+84:00FR000012120483,65EUR22XPAR
WENDEL5852025-08-26T14:35:35+84:00FR000012120483,65EUR17XPAR
WENDEL5852025-08-26T14:41:01+84:00FR000012120483,70EUR35XPAR
WENDEL5852025-08-26T14:41:01+84:00FR000012120483,70EUR40XPAR
WENDEL5852025-08-26T14:43:23+84:00FR000012120483,75EUR18XPAR
WENDEL5852025-08-26T14:48:10+84:00FR000012120483,85EUR47XPAR
WENDEL5852025-08-26T14:48:10+84:00FR000012120483,85EUR48XPAR
WENDEL5852025-08-26T14:48:10+84:00FR000012120483,85EUR46XPAR
WENDEL5852025-08-26T14:48:10+84:00FR000012120483,85EUR11XPAR
WENDEL5852025-08-26T14:48:10+84:00FR000012120483,85EUR31XPAR
WENDEL5852025-08-26T14:48:10+84:00FR000012120483,85EUR4XPAR
WENDEL5852025-08-26T14:48:10+84:00FR000012120483,85EUR35XPAR
WENDEL5852025-08-26T14:48:10+84:00FR000012120483,85EUR23XPAR
WENDEL5852025-08-26T14:48:10+84:00FR000012120483,85EUR3XPAR
WENDEL5852025-08-26T14:48:10+84:00FR000012120483,85EUR33XPAR
WENDEL5852025-08-26T14:48:10+84:00FR000012120483,85EUR11XPAR
WENDEL5852025-08-26T14:48:10+84:00FR000012120483,85EUR40XPAR
WENDEL5852025-08-26T16:04:10+84:00FR000012120483,85EUR66XPAR
WENDEL5852025-08-26T16:04:10+84:00FR000012120483,85EUR99XPAR
WENDEL5852025-08-26T16:04:10+84:00FR000012120483,85EUR35XPAR
WENDEL5852025-08-26T16:13:41+84:00FR000012120483,70EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-26T16:13:41+84:00FR000012120483,70EUR99XPAR
WENDEL5852025-08-26T16:13:48+84:00FR000012120483,70EUR100XPAR
WENDEL5852025-08-26T16:17:44+84:00FR000012120483,70EUR60XPAR
WENDEL5852025-08-26T16:20:28+84:00FR000012120483,70EUR70XPAR
WENDEL5852025-08-26T16:45:28+84:00FR000012120483,85EUR31XPAR
WENDEL5852025-08-26T16:45:28+84:00FR000012120483,85EUR99XPAR
WENDEL5852025-08-26T16:45:41+84:00FR000012120483,85EUR21XPAR
WENDEL5852025-08-26T16:45:41+84:00FR000012120483,85EUR35XPAR
WENDEL5852025-08-26T16:45:41+84:00FR000012120483,85EUR64XPAR
WENDEL5852025-08-26T17:04:36+84:00FR000012120483,60EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-26T17:04:36+84:00FR000012120483,60EUR99XPAR
WENDEL5852025-08-26T17:12:37+84:00FR000012120483,60EUR18XPAR
WENDEL5852025-08-26T17:21:51+84:00FR000012120483,60EUR72XPAR
WENDEL5852025-08-26T17:26:39+84:00FR000012120483,55EUR80XPAR
WENDEL5852025-08-26T17:26:48+84:00FR000012120483,55EUR16XPAR
WENDEL5852025-08-26T17:26:48+84:00FR000012120483,55EUR20XPAR
WENDEL5852025-08-26T17:27:48+84:00FR000012120483,55EUR18XPAR
WENDEL5852025-08-26T17:27:48+84:00FR000012120483,55EUR19XPAR
WENDEL5852025-08-26T17:28:26+84:00FR000012120483,55EUR7XPAR
WENDEL5852025-08-27T09:10:00+84:00FR000012120483,65EUR49XPAR
WENDEL5852025-08-27T09:10:00+84:00FR000012120483,65EUR19XPAR
WENDEL5852025-08-27T09:10:10+84:00FR000012120483,60EUR48XPAR
WENDEL5852025-08-27T09:10:10+84:00FR000012120483,60EUR36XPAR
WENDEL5852025-08-27T09:10:10+84:00FR000012120483,60EUR12XPAR
WENDEL5852025-08-27T09:13:40+84:00FR000012120483,55EUR39XPAR
WENDEL5852025-08-27T09:13:40+84:00FR000012120483,55EUR42XPAR
WENDEL5852025-08-27T09:19:53+83:00FR000012120483,45EUR36XPAR
WENDEL5852025-08-27T09:35:17+83:00FR000012120483,35EUR44XPAR
WENDEL5852025-08-27T09:46:16+83:00FR000012120483,35EUR34XPAR
WENDEL5852025-08-27T09:50:00+83:00FR000012120483,30EUR40XPAR
WENDEL5852025-08-27T10:04:26+83:00FR000012120483,45EUR47XPAR
WENDEL5852025-08-27T10:11:52+83:00FR000012120483,35EUR22XPAR
WENDEL5852025-08-27T10:11:52+83:00FR000012120483,35EUR6XPAR
WENDEL5852025-08-27T10:11:52+83:00FR000012120483,35EUR46XPAR
WENDEL5852025-08-27T10:11:52+83:00FR000012120483,35EUR3XPAR
WENDEL5852025-08-27T10:11:52+83:00FR000012120483,35EUR46XPAR
WENDEL5852025-08-27T10:29:53+83:00FR000012120483,35EUR35XPAR
WENDEL5852025-08-27T10:34:54+83:00FR000012120483,35EUR45XPAR
WENDEL5852025-08-27T10:34:54+83:00FR000012120483,35EUR37XPAR
WENDEL5852025-08-27T10:47:06+83:00FR000012120483,30EUR46XPAR
WENDEL5852025-08-27T11:07:04+83:00FR000012120483,25EUR41XPAR
WENDEL5852025-08-27T11:07:04+83:00FR000012120483,25EUR9XPAR
WENDEL5852025-08-27T11:07:04+83:00FR000012120483,25EUR12XPAR
WENDEL5852025-08-27T11:07:04+83:00FR000012120483,25EUR21XPAR
WENDEL5852025-08-27T11:13:58+83:00FR000012120483,30EUR35XPAR
WENDEL5852025-08-27T11:33:37+83:00FR000012120483,30EUR41XPAR
WENDEL5852025-08-27T11:33:37+83:00FR000012120483,30EUR42XPAR
WENDEL5852025-08-27T12:05:56+83:00FR000012120483,35EUR43XPAR
WENDEL5852025-08-27T12:05:56+83:00FR000012120483,35EUR45XPAR
WENDEL5852025-08-27T12:05:56+83:00FR000012120483,35EUR65XPAR
WENDEL5852025-08-27T12:24:48+83:00FR000012120483,35EUR43XPAR
WENDEL5852025-08-27T12:24:48+83:00FR000012120483,35EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-27T12:46:47+83:00FR000012120483,30EUR37XPAR
WENDEL5852025-08-27T12:46:47+83:00FR000012120483,30EUR43XPAR
WENDEL5852025-08-27T12:58:03+83:00FR000012120483,30EUR34XPAR
WENDEL5852025-08-27T12:58:18+83:00FR000012120483,30EUR11XPAR
WENDEL5852025-08-27T13:20:08+83:00FR000012120483,35EUR42XPAR
WENDEL5852025-08-27T13:42:28+83:00FR000012120483,30EUR40XPAR
WENDEL5852025-08-27T13:42:28+83:00FR000012120483,30EUR42XPAR
WENDEL5852025-08-27T14:35:51+84:00FR000012120483,55EUR49XPAR
WENDEL5852025-08-27T14:35:55+84:00FR000012120483,55EUR37XPAR
WENDEL5852025-08-27T14:35:55+84:00FR000012120483,55EUR40XPAR
WENDEL5852025-08-27T14:43:19+83:00FR000012120483,45EUR13XPAR
WENDEL5852025-08-27T14:45:32+83:00FR000012120483,45EUR29XPAR
WENDEL5852025-08-27T14:50:24+83:00FR000012120483,40EUR50XPAR
WENDEL5852025-08-27T14:55:01+83:00FR000012120483,30EUR40XPAR
WENDEL5852025-08-27T14:55:27+83:00FR000012120483,25EUR37XPAR
WENDEL5852025-08-27T15:04:31+83:00FR000012120483,15EUR15XPAR
WENDEL5852025-08-27T15:08:02+83:00FR000012120483,15EUR41XPAR
WENDEL5852025-08-27T15:08:02+83:00FR000012120483,15EUR25XPAR
WENDEL5852025-08-27T15:21:00+83:00FR000012120483,20EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-27T15:35:15+83:00FR000012120483,25EUR3XPAR
WENDEL5852025-08-27T15:53:11+83:00FR000012120483,30EUR44XPAR
WENDEL5852025-08-27T15:55:48+83:00FR000012120483,25EUR75XPAR
WENDEL5852025-08-27T15:55:48+83:00FR000012120483,25EUR43XPAR
WENDEL5852025-08-27T15:55:48+83:00FR000012120483,30EUR30XPAR
WENDEL5852025-08-27T15:55:48+83:00FR000012120483,25EUR40XPAR
WENDEL5852025-08-27T16:01:00+83:00FR000012120483,30EUR9XPAR
WENDEL5852025-08-27T16:01:05+83:00FR000012120483,30EUR7XPAR
WENDEL5852025-08-27T16:01:10+83:00FR000012120483,30EUR10XPAR
WENDEL5852025-08-27T16:02:28+83:00FR000012120483,30EUR5XPAR
WENDEL5852025-08-27T16:05:43+83:00FR000012120483,30EUR34XPAR
WENDEL5852025-08-27T16:05:43+83:00FR000012120483,30EUR26XPAR
WENDEL5852025-08-27T16:05:43+83:00FR000012120483,30EUR36XPAR
WENDEL5852025-08-27T16:05:43+83:00FR000012120483,30EUR13XPAR
WENDEL5852025-08-27T16:24:26+83:00FR000012120483,25EUR100XPAR
WENDEL5852025-08-27T16:24:30+83:00FR000012120483,25EUR100XPAR
WENDEL5852025-08-27T16:25:47+83:00FR000012120483,20EUR43XPAR
WENDEL5852025-08-27T16:25:47+83:00FR000012120483,20EUR45XPAR
WENDEL5852025-08-27T16:28:33+83:00FR000012120483,15EUR3XPAR
WENDEL5852025-08-27T16:28:33+83:00FR000012120483,15EUR46XPAR
WENDEL5852025-08-27T16:28:35+83:00FR000012120483,15EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-27T16:28:36+83:00FR000012120483,15EUR7XPAR
WENDEL5852025-08-27T16:28:36+83:00FR000012120483,15EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-27T16:28:38+83:00FR000012120483,10EUR38XPAR
WENDEL5852025-08-27T16:28:38+83:00FR000012120483,10EUR44XPAR
WENDEL5852025-08-27T16:28:38+83:00FR000012120483,10EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-27T16:32:40+83:00FR000012120483,05EUR48XPAR
WENDEL5852025-08-27T16:37:46+83:00FR000012120483,10EUR40XPAR
WENDEL5852025-08-27T16:43:35+83:00FR000012120483,05EUR90XPAR
WENDEL5852025-08-27T16:43:35+83:00FR000012120483,05EUR21XPAR
WENDEL5852025-08-27T16:43:35+83:00FR000012120483,05EUR20XPAR
WENDEL5852025-08-27T16:55:16+83:00FR000012120483,05EUR9XPAR
WENDEL5852025-08-27T16:55:17+83:00FR000012120483,05EUR18XPAR
WENDEL5852025-08-27T16:55:17+83:00FR000012120483,05EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-27T16:55:32+83:00FR000012120483,05EUR4XPAR
WENDEL5852025-08-27T16:56:57+83:00FR000012120483,05EUR17XPAR
WENDEL5852025-08-27T16:56:57+83:00FR000012120483,05EUR6XPAR
WENDEL5852025-08-27T16:56:57+83:00FR000012120483,05EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-27T16:56:58+83:00FR000012120483,05EUR4XPAR
WENDEL5852025-08-27T16:57:00+83:00FR000012120483,05EUR16XPAR
WENDEL5852025-08-27T17:04:35+83:00FR000012120483,15EUR3XPAR
WENDEL5852025-08-27T17:13:24+83:00FR000012120483,25EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-27T17:17:31+83:00FR000012120483,25EUR17XPAR
WENDEL5852025-08-27T17:17:31+83:00FR000012120483,25EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-27T17:17:31+83:00FR000012120483,25EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-27T17:17:38+83:00FR000012120483,30EUR131XPAR
WENDEL5852025-08-27T17:17:44+83:00FR000012120483,30EUR52XPAR
WENDEL5852025-08-27T17:17:44+83:00FR000012120483,30EUR18XPAR
WENDEL5852025-08-27T17:18:11+83:00FR000012120483,25EUR40XPAR
WENDEL5852025-08-27T17:19:32+83:00FR000012120483,25EUR80XPAR
WENDEL5852025-08-27T17:19:32+83:00FR000012120483,25EUR43XPAR
WENDEL5852025-08-27T17:19:32+83:00FR000012120483,25EUR62XPAR
WENDEL5852025-08-27T17:19:33+83:00FR000012120483,25EUR40XPAR
WENDEL5852025-08-27T17:19:33+83:00FR000012120483,25EUR31XPAR
WENDEL5852025-08-27T17:19:33+83:00FR000012120483,25EUR49XPAR
WENDEL5852025-08-27T17:19:33+83:00FR000012120483,25EUR16XPAR
WENDEL5852025-08-27T17:20:37+83:00FR000012120483,20EUR45XPAR
WENDEL5852025-08-27T17:23:50+83:00FR000012120483,25EUR12XPAR
WENDEL5852025-08-27T17:24:45+83:00FR000012120483,25EUR38XPAR
WENDEL5852025-08-27T17:28:10+83:00FR000012120483,05EUR70XPAR
WENDEL5852025-08-27T17:29:18+83:00FR000012120483,10EUR16XPAR
WENDEL5852025-08-27T17:29:18+83:00FR000012120483,10EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-27T17:29:18+83:00FR000012120483,10EUR129XPAR
WENDEL5852025-08-27T17:29:37+83:00FR000012120483,10EUR4XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:00:22+83:00FR000012120483,00EUR9XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:00:35+83:00FR000012120482,85EUR37XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:00:35+83:00FR000012120482,85EUR43XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:05:28+83:00FR000012120482,95EUR42XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:05:28+83:00FR000012120482,95EUR109XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:05:28+83:00FR000012120482,95EUR5XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:11:55+83:00FR000012120483,00EUR38XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:13:18+83:00FR000012120483,00EUR40XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:15:16+83:00FR000012120483,00EUR29XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:15:16+83:00FR000012120483,00EUR12XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:16:50+83:00FR000012120483,00EUR22XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:16:50+83:00FR000012120483,00EUR21XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:18:12+83:00FR000012120482,95EUR37XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:18:12+83:00FR000012120482,95EUR37XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:18:12+83:00FR000012120482,95EUR37XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:25:33+83:00FR000012120483,00EUR23XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:25:33+83:00FR000012120483,00EUR13XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:28:08+83:00FR000012120483,00EUR9XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:28:08+83:00FR000012120483,00EUR33XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:30:45+83:00FR000012120483,00EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:31:48+83:00FR000012120483,00EUR39XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:35:02+83:00FR000012120483,00EUR39XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:37:44+83:00FR000012120483,00EUR36XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:39:49+83:00FR000012120483,00EUR30XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:39:49+83:00FR000012120483,00EUR12XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:42:34+83:00FR000012120483,00EUR15XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:42:34+83:00FR000012120483,00EUR26XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:43:20+83:00FR000012120483,00EUR3XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:45:16+83:00FR000012120483,00EUR13XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:45:16+83:00FR000012120483,00EUR28XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:47:54+83:00FR000012120483,00EUR3XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:48:13+83:00FR000012120483,00EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:48:15+83:00FR000012120483,00EUR17XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:48:15+83:00FR000012120483,00EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:48:15+83:00FR000012120483,00EUR18XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:50:49+84:00FR000012120483,70EUR37XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:53:28+84:00FR000012120483,85EUR9XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:53:28+84:00FR000012120483,80EUR141XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:53:28+84:00FR000012120483,85EUR19XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:53:28+84:00FR000012120483,85EUR9XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:59:00+84:00FR000012120484,05EUR36XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:59:00+84:00FR000012120484,05EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:59:00+84:00FR000012120484,05EUR47XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:59:00+84:00FR000012120484,05EUR45XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:59:00+84:00FR000012120484,05EUR43XPAR
WENDEL5852025-08-28T09:59:00+84:00FR000012120484,05EUR46XPAR
WENDEL5852025-08-28T10:00:07+84:00FR000012120483,90EUR39XPAR
WENDEL5852025-08-28T10:00:07+84:00FR000012120483,90EUR47XPAR
WENDEL5852025-08-28T10:11:15+84:00FR000012120483,85EUR38XPAR
WENDEL5852025-08-28T10:11:15+84:00FR000012120483,85EUR38XPAR
WENDEL5852025-08-28T10:11:15+84:00FR000012120483,85EUR42XPAR
WENDEL5852025-08-28T10:20:53+84:00FR000012120483,85EUR43XPAR
WENDEL5852025-08-28T10:23:32+84:00FR000012120483,80EUR39XPAR
WENDEL5852025-08-28T10:23:32+84:00FR000012120483,80EUR35XPAR
WENDEL5852025-08-28T10:23:32+84:00FR000012120483,80EUR48XPAR
WENDEL5852025-08-28T10:23:32+84:00FR000012120483,80EUR40XPAR
WENDEL5852025-08-28T10:23:32+84:00FR000012120483,80EUR36XPAR
WENDEL5852025-08-28T10:25:06+84:00FR000012120483,75EUR37XPAR
WENDEL5852025-08-28T10:25:06+84:00FR000012120483,75EUR45XPAR
WENDEL5852025-08-28T10:27:00+84:00FR000012120483,70EUR39XPAR
WENDEL5852025-08-28T10:27:00+84:00FR000012120483,70EUR70XPAR
WENDEL5852025-08-28T10:36:53+84:00FR000012120483,75EUR48XPAR
WENDEL5852025-08-28T10:39:05+84:00FR000012120483,75EUR40XPAR
WENDEL5852025-08-28T10:46:45+84:00FR000012120483,70EUR72XPAR
WENDEL5852025-08-28T10:49:29+84:00FR000012120483,75EUR36XPAR
WENDEL5852025-08-28T10:52:06+84:00FR000012120483,75EUR42XPAR
WENDEL5852025-08-28T10:52:07+84:00FR000012120483,70EUR37XPAR
WENDEL5852025-08-28T10:52:07+84:00FR000012120483,70EUR78XPAR
WENDEL5852025-08-28T10:52:07+84:00FR000012120483,70EUR17XPAR
WENDEL5852025-08-28T10:53:47+84:00FR000012120483,70EUR23XPAR
WENDEL5852025-08-28T11:06:32+84:00FR000012120483,80EUR36XPAR
WENDEL5852025-08-28T11:09:44+84:00FR000012120483,75EUR38XPAR
WENDEL5852025-08-28T11:09:44+84:00FR000012120483,75EUR74XPAR
WENDEL5852025-08-28T11:09:44+84:00FR000012120483,75EUR49XPAR
WENDEL5852025-08-28T11:09:44+84:00FR000012120483,75EUR41XPAR
WENDEL5852025-08-28T11:13:20+84:00FR000012120483,70EUR42XPAR
WENDEL5852025-08-28T11:18:58+84:00FR000012120483,65EUR37XPAR
WENDEL5852025-08-28T11:20:12+84:00FR000012120483,60EUR39XPAR
WENDEL5852025-08-28T11:32:48+84:00FR000012120483,55EUR37XPAR
WENDEL5852025-08-28T11:32:48+84:00FR000012120483,55EUR36XPAR
WENDEL5852025-08-28T11:32:48+84:00FR000012120483,55EUR23XPAR
WENDEL5852025-08-28T11:32:48+84:00FR000012120483,55EUR12XPAR
WENDEL5852025-08-28T11:41:46+83:00FR000012120483,45EUR75XPAR
WENDEL5852025-08-28T11:41:46+83:00FR000012120483,45EUR46XPAR
WENDEL5852025-08-28T11:41:46+83:00FR000012120483,45EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-28T11:44:49+83:00FR000012120483,40EUR41XPAR
WENDEL5852025-08-28T11:53:43+83:00FR000012120483,35EUR26XPAR
WENDEL5852025-08-28T11:57:47+83:00FR000012120483,40EUR38XPAR
WENDEL5852025-08-28T11:58:25+83:00FR000012120483,35EUR36XPAR
WENDEL5852025-08-28T11:58:25+83:00FR000012120483,35EUR37XPAR
WENDEL5852025-08-28T11:58:25+83:00FR000012120483,35EUR19XPAR
WENDEL5852025-08-28T11:58:25+83:00FR000012120483,35EUR37XPAR
WENDEL5852025-08-28T12:06:03+83:00FR000012120483,20EUR41XPAR
WENDEL5852025-08-28T12:18:43+83:00FR000012120483,20EUR41XPAR
WENDEL5852025-08-28T12:23:10+83:00FR000012120483,20EUR42XPAR
WENDEL5852025-08-28T12:23:17+83:00FR000012120483,15EUR41XPAR
WENDEL5852025-08-28T12:23:17+83:00FR000012120483,15EUR36XPAR
WENDEL5852025-08-28T12:23:17+83:00FR000012120483,15EUR36XPAR
WENDEL5852025-08-28T12:23:17+83:00FR000012120483,15EUR49XPAR
WENDEL5852025-08-28T12:35:35+83:00FR000012120483,05EUR43XPAR
WENDEL5852025-08-28T12:39:30+83:00FR000012120483,05EUR45XPAR
WENDEL5852025-08-28T12:47:04+83:00FR000012120483,05EUR21XPAR
WENDEL5852025-08-28T12:47:04+83:00FR000012120483,05EUR92XPAR
WENDEL5852025-08-28T12:51:08+83:00FR000012120483,00EUR38XPAR
WENDEL5852025-08-28T12:53:23+83:00FR000012120483,00EUR40XPAR
WENDEL5852025-08-28T13:06:59+83:00FR000012120483,05EUR17XPAR
WENDEL5852025-08-28T13:08:30+83:00FR000012120483,05EUR41XPAR
WENDEL5852025-08-28T13:10:02+83:00FR000012120483,00EUR40XPAR
WENDEL5852025-08-28T13:10:02+83:00FR000012120483,00EUR38XPAR
WENDEL5852025-08-28T13:10:02+83:00FR000012120483,00EUR38XPAR
WENDEL5852025-08-28T13:10:02+83:00FR000012120483,00EUR42XPAR
WENDEL5852025-08-28T13:34:46+83:00FR000012120482,95EUR72XPAR
WENDEL5852025-08-28T13:34:46+83:00FR000012120482,95EUR77XPAR
WENDEL5852025-08-28T13:34:46+83:00FR000012120482,95EUR42XPAR
WENDEL5852025-08-28T13:52:27+83:00FR000012120483,20EUR113XPAR
WENDEL5852025-08-28T13:52:27+83:00FR000012120483,20EUR38XPAR
WENDEL5852025-08-28T14:03:10+83:00FR000012120483,35EUR200XPAR
WENDEL5852025-08-28T14:03:15+83:00FR000012120483,30EUR46XPAR
WENDEL5852025-08-28T14:03:15+83:00FR000012120483,35EUR50XPAR
WENDEL5852025-08-28T14:08:09+83:00FR000012120483,25EUR80XPAR
WENDEL5852025-08-28T14:08:09+83:00FR000012120483,25EUR40XPAR
WENDEL5852025-08-28T14:10:04+83:00FR000012120483,20EUR43XPAR
WENDEL5852025-08-28T14:11:15+83:00FR000012120483,15EUR41XPAR
WENDEL5852025-08-28T14:24:30+83:00FR000012120483,25EUR13XPAR
WENDEL5852025-08-28T14:24:30+83:00FR000012120483,25EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-28T14:24:30+83:00FR000012120483,25EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-28T14:29:11+83:00FR000012120483,25EUR17XPAR
WENDEL5852025-08-28T14:29:11+83:00FR000012120483,25EUR19XPAR
WENDEL5852025-08-28T14:29:50+83:00FR000012120483,25EUR36XPAR
WENDEL5852025-08-28T14:34:11+83:00FR000012120483,30EUR16XPAR
WENDEL5852025-08-28T14:34:11+83:00FR000012120483,30EUR26XPAR
WENDEL5852025-08-28T14:37:42+83:00FR000012120483,25EUR48XPAR
WENDEL5852025-08-28T14:37:43+83:00FR000012120483,30EUR37XPAR
WENDEL5852025-08-28T14:40:54+83:00FR000012120483,30EUR37XPAR
WENDEL5852025-08-28T14:43:44+83:00FR000012120483,30EUR42XPAR
WENDEL5852025-08-28T14:46:42+83:00FR000012120483,30EUR18XPAR
WENDEL5852025-08-28T14:47:39+83:00FR000012120483,30EUR42XPAR
WENDEL5852025-08-28T14:51:28+83:00FR000012120483,25EUR41XPAR
WENDEL5852025-08-28T14:56:27+83:00FR000012120483,30EUR19XPAR
WENDEL5852025-08-28T14:56:27+83:00FR000012120483,30EUR19XPAR
WENDEL5852025-08-28T14:59:49+83:00FR000012120483,30EUR43XPAR
WENDEL5852025-08-28T15:04:32+83:00FR000012120483,30EUR36XPAR
WENDEL5852025-08-28T15:08:29+83:00FR000012120483,30EUR36XPAR
WENDEL5852025-08-28T15:14:47+83:00FR000012120483,40EUR72XPAR
WENDEL5852025-08-28T15:18:42+83:00FR000012120483,40EUR36XPAR
WENDEL5852025-08-28T15:18:42+83:00FR000012120483,40EUR42XPAR
WENDEL5852025-08-28T15:18:42+83:00FR000012120483,40EUR41XPAR
WENDEL5852025-08-28T15:22:49+83:00FR000012120483,40EUR53XPAR
WENDEL5852025-08-28T15:22:49+83:00FR000012120483,40EUR39XPAR
WENDEL5852025-08-28T15:22:49+83:00FR000012120483,40EUR23XPAR
WENDEL5852025-08-28T15:22:49+83:00FR000012120483,40EUR36XPAR
WENDEL5852025-08-28T15:22:49+83:00FR000012120483,40EUR37XPAR
WENDEL5852025-08-28T15:30:32+83:00FR000012120483,35EUR40XPAR
WENDEL5852025-08-28T15:30:32+83:00FR000012120483,35EUR36XPAR
WENDEL5852025-08-28T15:30:32+83:00FR000012120483,35EUR49XPAR
WENDEL5852025-08-28T15:33:15+83:00FR000012120483,25EUR46XPAR
WENDEL5852025-08-28T15:33:15+83:00FR000012120483,25EUR38XPAR
WENDEL5852025-08-28T15:33:45+83:00FR000012120483,20EUR100XPAR
WENDEL5852025-08-28T15:44:30+83:00FR000012120483,20EUR16XPAR
WENDEL5852025-08-28T15:45:27+83:00FR000012120483,20EUR6XPAR
WENDEL5852025-08-28T15:45:27+83:00FR000012120483,20EUR36XPAR
WENDEL5852025-08-28T15:48:15+83:00FR000012120483,10EUR10XPAR
WENDEL5852025-08-28T15:48:29+83:00FR000012120483,20EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-28T15:48:29+83:00FR000012120483,20EUR16XPAR
WENDEL5852025-08-28T15:48:29+83:00FR000012120483,20EUR6XPAR
WENDEL5852025-08-28T15:48:29+83:00FR000012120483,20EUR14XPAR
WENDEL5852025-08-28T15:50:41+83:00FR000012120483,20EUR37XPAR
WENDEL5852025-08-28T15:50:44+83:00FR000012120483,10EUR37XPAR
WENDEL5852025-08-28T15:50:44+83:00FR000012120483,10EUR39XPAR
WENDEL5852025-08-28T15:50:44+83:00FR000012120483,10EUR36XPAR
WENDEL5852025-08-28T15:50:44+83:00FR000012120483,10EUR35XPAR
WENDEL5852025-08-28T15:50:44+83:00FR000012120483,10EUR100XPAR
WENDEL5852025-08-28T15:50:44+83:00FR000012120483,10EUR37XPAR
WENDEL5852025-08-28T15:57:11+83:00FR000012120483,15EUR79XPAR
WENDEL5852025-08-28T15:57:11+83:00FR000012120483,15EUR50XPAR
WENDEL5852025-08-28T15:57:11+83:00FR000012120483,15EUR50XPAR
WENDEL5852025-08-28T16:03:53+83:00FR000012120483,15EUR6XPAR
WENDEL5852025-08-28T16:04:00+83:00FR000012120483,15EUR42XPAR
WENDEL5852025-08-28T16:04:26+83:00FR000012120483,10EUR40XPAR
WENDEL5852025-08-28T16:09:19+83:00FR000012120483,05EUR17XPAR
WENDEL5852025-08-28T16:09:19+83:00FR000012120483,05EUR25XPAR
WENDEL5852025-08-28T16:10:14+83:00FR000012120483,00EUR120XPAR
WENDEL5852025-08-28T16:10:14+83:00FR000012120483,00EUR100XPAR
WENDEL5852025-08-28T16:24:07+83:00FR000012120483,00EUR22XPAR
WENDEL5852025-08-28T16:24:07+83:00FR000012120483,00EUR50XPAR
WENDEL5852025-08-28T16:25:10+83:00FR000012120483,00EUR39XPAR
WENDEL5852025-08-28T16:31:05+83:00FR000012120483,00EUR71XPAR
WENDEL5852025-08-28T16:31:05+83:00FR000012120483,00EUR39XPAR
WENDEL5852025-08-28T16:31:05+83:00FR000012120483,00EUR74XPAR
WENDEL5852025-08-28T16:31:05+83:00FR000012120482,95EUR49XPAR
WENDEL5852025-08-28T16:31:05+83:00FR000012120483,00EUR40XPAR
WENDEL5852025-08-28T16:31:05+83:00FR000012120483,00EUR20XPAR
WENDEL5852025-08-28T16:31:05+83:00FR000012120483,00EUR80XPAR
WENDEL5852025-08-28T16:39:44+83:00FR000012120482,90EUR18XPAR
WENDEL5852025-08-28T16:43:35+83:00FR000012120482,95EUR14XPAR
WENDEL5852025-08-28T16:44:43+83:00FR000012120482,95EUR25XPAR
WENDEL5852025-08-28T16:45:14+83:00FR000012120482,90EUR10XPAR
WENDEL5852025-08-28T16:46:16+83:00FR000012120482,90EUR17XPAR
WENDEL5852025-08-28T16:46:17+83:00FR000012120482,95EUR17XPAR
WENDEL5852025-08-28T16:46:17+83:00FR000012120482,95EUR25XPAR
WENDEL5852025-08-28T16:49:22+83:00FR000012120482,95EUR31XPAR
WENDEL5852025-08-28T16:49:22+83:00FR000012120482,95EUR7XPAR
WENDEL5852025-08-28T16:49:36+83:00FR000012120482,90EUR36XPAR
WENDEL5852025-08-28T16:49:36+83:00FR000012120482,90EUR37XPAR
WENDEL5852025-08-28T16:49:36+83:00FR000012120482,90EUR25XPAR
WENDEL5852025-08-28T16:49:36+83:00FR000012120482,90EUR12XPAR
WENDEL5852025-08-28T16:49:36+83:00FR000012120482,90EUR36XPAR
WENDEL5852025-08-28T16:51:30+83:00FR000012120482,90EUR39XPAR
WENDEL5852025-08-28T16:51:30+83:00FR000012120482,90EUR5XPAR
WENDEL5852025-08-28T17:14:31+83:00FR000012120482,80EUR50XPAR
WENDEL5852025-08-28T17:14:50+83:00FR000012120482,80EUR200XPAR
WENDEL5852025-08-28T17:17:02+83:00FR000012120482,85EUR101XPAR
WENDEL5852025-08-28T17:17:02+83:00FR000012120482,85EUR99XPAR
WENDEL5852025-08-28T17:23:28+83:00FR000012120482,80EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-28T17:23:28+83:00FR000012120482,80EUR10XPAR
WENDEL5852025-08-28T17:23:28+83:00FR000012120482,80EUR7XPAR
WENDEL5852025-08-28T17:25:22+83:00FR000012120482,80EUR181XPAR
WENDEL5852025-08-29T09:07:24+83:00FR000012120482,90EUR50XPAR
WENDEL5852025-08-29T09:19:42+83:00FR000012120482,85EUR50XPAR
WENDEL5852025-08-29T09:26:25+83:00FR000012120482,65EUR12XPAR
WENDEL5852025-08-29T09:26:25+83:00FR000012120482,65EUR18XPAR
WENDEL5852025-08-29T09:39:00+83:00FR000012120482,65EUR70XPAR
WENDEL5852025-08-29T09:39:32+83:00FR000012120482,55EUR30XPAR
WENDEL5852025-08-29T09:48:33+83:00FR000012120482,50EUR40XPAR
WENDEL5852025-08-29T09:50:11+82:00FR000012120482,45EUR30XPAR
WENDEL5852025-08-29T09:59:48+82:00FR000012120482,35EUR30XPAR
WENDEL5852025-08-29T10:09:28+82:00FR000012120482,30EUR90XPAR
WENDEL5852025-08-29T10:09:33+82:00FR000012120482,30EUR90XPAR
WENDEL5852025-08-29T10:11:05+82:00FR000012120482,30EUR90XPAR
WENDEL5852025-08-29T10:32:33+82:00FR000012120482,30EUR90XPAR
WENDEL5852025-08-29T10:32:33+82:00FR000012120482,30EUR17XPAR
WENDEL5852025-08-29T10:32:33+82:00FR000012120482,30EUR47XPAR
WENDEL5852025-08-29T10:32:55+82:00FR000012120482,25EUR3XPAR
WENDEL5852025-08-29T10:32:55+82:00FR000012120482,25EUR57XPAR
WENDEL5852025-08-29T10:37:37+82:00FR000012120482,30EUR100XPAR
WENDEL5852025-08-29T10:37:43+82:00FR000012120482,30EUR3XPAR
WENDEL5852025-08-29T10:39:41+82:00FR000012120482,30EUR41XPAR
WENDEL5852025-08-29T10:39:41+82:00FR000012120482,30EUR6XPAR
WENDEL5852025-08-29T10:45:12+82:00FR000012120482,30EUR47XPAR
WENDEL5852025-08-29T11:09:27+82:00FR000012120482,30EUR48XPAR
WENDEL5852025-08-29T11:09:27+82:00FR000012120482,30EUR18XPAR
WENDEL5852025-08-29T11:09:27+82:00FR000012120482,30EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-29T11:09:27+82:00FR000012120482,30EUR20XPAR
WENDEL5852025-08-29T11:09:27+82:00FR000012120482,30EUR44XPAR
WENDEL5852025-08-29T11:29:06+82:00FR000012120482,45EUR7XPAR
WENDEL5852025-08-29T11:29:06+82:00FR000012120482,45EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-29T11:29:06+82:00FR000012120482,45EUR29XPAR
WENDEL5852025-08-29T11:29:06+82:00FR000012120482,45EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-29T11:29:06+82:00FR000012120482,45EUR3XPAR
WENDEL5852025-08-29T11:29:06+82:00FR000012120482,45EUR9XPAR
WENDEL5852025-08-29T11:35:00+83:00FR000012120482,50EUR40XPAR
WENDEL5852025-08-29T11:35:00+83:00FR000012120482,50EUR43XPAR
WENDEL5852025-08-29T11:55:20+83:00FR000012120482,50EUR33XPAR
WENDEL5852025-08-29T11:55:20+83:00FR000012120482,50EUR14XPAR
WENDEL5852025-08-29T11:55:20+83:00FR000012120482,50EUR42XPAR
WENDEL5852025-08-29T11:56:07+82:00FR000012120482,45EUR49XPAR
WENDEL5852025-08-29T12:00:48+82:00FR000012120482,45EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-29T12:00:48+82:00FR000012120482,45EUR40XPAR
WENDEL5852025-08-29T12:13:31+82:00FR000012120482,25EUR60XPAR
WENDEL5852025-08-29T12:30:33+82:00FR000012120482,15EUR60XPAR
WENDEL5852025-08-29T12:30:42+82:00FR000012120482,15EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-29T12:41:06+82:00FR000012120482,25EUR5XPAR
WENDEL5852025-08-29T12:53:11+82:00FR000012120482,25EUR80XPAR
WENDEL5852025-08-29T13:35:04+82:00FR000012120482,35EUR36XPAR
WENDEL5852025-08-29T13:35:04+82:00FR000012120482,35EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-29T13:55:35+82:00FR000012120482,35EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-29T14:05:18+82:00FR000012120482,30EUR42XPAR
WENDEL5852025-08-29T14:10:56+82:00FR000012120482,25EUR60XPAR
WENDEL5852025-08-29T14:54:01+82:00FR000012120482,35EUR9XPAR
WENDEL5852025-08-29T14:56:00+82:00FR000012120482,40EUR9XPAR
WENDEL5852025-08-29T14:56:00+82:00FR000012120482,40EUR49XPAR
WENDEL5852025-08-29T14:56:40+82:00FR000012120482,40EUR14XPAR
WENDEL5852025-08-29T14:56:44+82:00FR000012120482,40EUR8XPAR
WENDEL5852025-08-29T14:57:04+82:00FR000012120482,40EUR4XPAR
WENDEL5852025-08-29T15:00:51+83:00FR000012120482,50EUR44XPAR
WENDEL5852025-08-29T15:26:11+83:00FR000012120482,60EUR80XPAR
WENDEL5852025-08-29T15:32:41+83:00FR000012120482,50EUR17XPAR
WENDEL5852025-08-29T16:04:24+83:00FR000012120482,55EUR10XPAR
WENDEL5852025-08-29T16:04:24+83:00FR000012120482,55EUR50XPAR
WENDEL5852025-08-29T16:05:34+83:00FR000012120482,50EUR36XPAR
WENDEL5852025-08-29T16:05:34+83:00FR000012120482,50EUR44XPAR
WENDEL5852025-08-29T16:05:34+83:00FR000012120482,50EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-29T16:05:34+83:00FR000012120482,50EUR29XPAR
WENDEL5852025-08-29T16:05:43+83:00FR000012120482,50EUR11XPAR
WENDEL5852025-08-29T16:27:44+82:00FR000012120482,40EUR8XPAR
WENDEL5852025-08-29T16:27:44+82:00FR000012120482,40EUR22XPAR
WENDEL5852025-08-29T16:27:44+82:00FR000012120482,40EUR30XPAR
WENDEL5852025-08-29T16:27:58+82:00FR000012120482,40EUR25XPAR
WENDEL5852025-08-29T16:27:58+82:00FR000012120482,40EUR30XPAR
WENDEL5852025-08-29T16:27:58+82:00FR000012120482,40EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-29T16:27:58+82:00FR000012120482,40EUR11XPAR
WENDEL5852025-08-29T16:27:58+82:00FR000012120482,40EUR33XPAR
WENDEL5852025-08-29T16:27:58+82:00FR000012120482,40EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-29T16:27:58+82:00FR000012120482,40EUR33XPAR
WENDEL5852025-08-29T16:27:58+82:00FR000012120482,40EUR16XPAR
WENDEL5852025-08-29T16:29:00+82:00FR000012120482,35EUR43XPAR
WENDEL5852025-08-29T16:30:00+82:00FR000012120482,35EUR82XPAR
WENDEL5852025-08-29T16:34:04+83:00FR000012120482,50EUR5XPAR
WENDEL5852025-08-29T16:34:04+83:00FR000012120482,50EUR6XPAR
WENDEL5852025-08-29T16:34:04+83:00FR000012120482,50EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-29T16:34:04+83:00FR000012120482,50EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-29T16:34:10+83:00FR000012120482,50EUR6XPAR
WENDEL5852025-08-29T16:34:13+83:00FR000012120482,50EUR6XPAR
WENDEL5852025-08-29T16:34:16+83:00FR000012120482,50EUR6XPAR
WENDEL5852025-08-29T16:34:19+83:00FR000012120482,50EUR6XPAR
WENDEL5852025-08-29T16:35:34+83:00FR000012120482,50EUR4XPAR
WENDEL5852025-08-29T16:40:32+82:00FR000012120482,45EUR44XPAR
WENDEL5852025-08-29T16:40:46+82:00FR000012120482,35EUR68XPAR
WENDEL5852025-08-29T16:49:23+82:00FR000012120482,40EUR41XPAR
WENDEL5852025-08-29T17:07:00+82:00FR000012120482,30EUR60XPAR
WENDEL5852025-08-29T17:08:34+82:00FR000012120482,35EUR80XPAR
WENDEL5852025-08-29T17:08:43+82:00FR000012120482,35EUR150XPAR
WENDEL5852025-08-29T17:08:49+82:00FR000012120482,35EUR150XPAR
WENDEL5852025-08-29T17:17:00+82:00FR000012120482,45EUR48XPAR
WENDEL5852025-08-29T17:17:01+82:00FR000012120482,45EUR25XPAR
WENDEL5852025-08-29T17:17:01+82:00FR000012120482,45EUR8XPAR
WENDEL5852025-08-29T17:21:07+82:00FR000012120482,40EUR40XPAR
WENDEL5852025-08-29T17:21:07+82:00FR000012120482,40EUR51XPAR
WENDEL5852025-08-29T17:26:29+82:00FR000012120482,40EUR46XPAR
WENDEL5852025-08-29T17:26:29+82:00FR000012120482,40EUR13XPAR
WENDEL5852025-08-29T17:26:29+82:00FR000012120482,40EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-29T17:26:33+82:00FR000012120482,40EUR33XPAR
WENDEL5852025-08-29T17:26:33+82:00FR000012120482,40EUR12XPAR
WENDEL5852025-08-29T17:26:33+82:00FR000012120482,40EUR25XPAR

