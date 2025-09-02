巴基斯坦总理 Shehbaz Sharif 访问天津国家地震模拟中心

伊斯兰堡, Sept. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 巴基斯坦信息和广播部讯：Muhammad Shehbaz Sharif 总理今日访问了天津大学国家地震模拟中心，访问期间，他盛赞了中国在防灾减灾与灾害管理领域中对现代科技的广泛应用。

总理表示，中国采用的先进技术和方法对巴基斯坦极具启发，将助力其构建更强大的灾害管理框架。 通过借鉴中国的专业经验，巴基斯坦将能够采取更有效的预防措施和综合策略，以减轻自然灾害的影响。

访问期间，总理听取了关于灾害管理与救援技术的简报，包括新研发的医疗救援车辆和先进的灾害防御工具。 他还获悉了在中巴合作伙伴关系下正在推进的合作项目，特别是在“一带一路”倡议 (BRI) 框架内的项目进展。

总理强调了进一步强化诸如中巴灾害与应急医学联合实验室、国际医疗合作中心以及中巴友好医院等项目的重要性。 随行的信息和广播部部长 Attaullah Tarar 表示，必须拓展这些倡议，以确保中巴两国持续在自然灾害韧性建设方面开展更深层次的合作。

谈及巴基斯坦近期洪灾，总理表示国家级救援行动正在全面展开。 联邦政府已向纳罗瓦尔、锡亚尔科特、瓦济拉巴德、哈菲扎巴德、奇尼奥特和章市等受灾家庭派遣增援车队，并已将物资移交至省级灾害管理局 (PDMA)。

他要求国家灾害管理局 (NDMA) 与旁遮普省政府保持密切协调，并向所有省级部门提供全力支持。 总理重申政府承诺，确保对受灾家庭进行持续不间断的救援工作。

访问结束时，双方重申了在灾害管理领域合作的重要意义，一致认识到需要深化机构合作伙伴关系和技术交流，以保护生命和生计免受未来灾害影响。