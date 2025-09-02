巴基斯坦總理 Shehbaz Sharif 參觀天津國家地震模擬中心

伊斯蘭瑪巴德, Sept. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 巴基斯坦資訊與廣播部：總理 Muhammad Shehbaz Sharif 今天到訪天津大學國家地震模擬中心，盛讚中國在防災準備與災害管理方面廣泛運用現代科技。

總理表示，中國採用的先進技術及方法體系，將對巴基斯坦建構更強大的災害管理框架帶來顯著效益。 巴基斯坦借鏡中國的專業經驗，將能採取更有效的預防措施及全面策略，減輕自然災害的影響。

到訪期間，總理聽取災害管理與救援技術簡報，包括新研發的醫療救援車及前瞻防災準備先進工具。 此外，總理亦聽取中巴合作項目的最新進展，特別是在「一帶一路」倡議框架下的合作項目。

總理特別指出需要深化中巴災害急救醫學聯合實驗室 (China-Pakistan Joint Lab for Disaster and Emergency Medicine)、國際醫療協作中心 (International Medical Cooperation Center) 及中巴友誼醫院 (China-Pakistan Friendship Hospital) 等關鍵項目。 隨行的資訊與廣播部長 Attaullah Tarar 強調，必須擴展這些計劃，以確保深化中巴在建構自然災害復原力的合作。

至於巴基斯坦近期的水災，總理指出當局正全面著手國家級別的救濟行動。 他宣佈聯邦政府已向納羅瓦爾、錫亞爾科特、瓦齊拉巴德、哈菲扎巴德、吉尼奧德及章市等地的災區家庭增派援助車隊，並移交予省級災害管理機關。

他指示國家災害管理局 (NDMA) 與旁遮普省政府保持緊密合作，並向所有省級機關提供全力支援。 總理重申政府承諾確保持續不間斷地救援洪水受災家庭。

雙方於行程尾聲時重申中巴災害管理合作的共識，認同必須深化機構協作及技術交流，保障民眾生命及生計免受未來災害衝擊。