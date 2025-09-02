Communiqué de presse

2 septembre 2025 - N°14

SCOR annonce le lancement d’offre de rachat en numéraire et son intention d’émettre de nouvelles obligations subordonnées





SCOR SE (la « Société ») annonce le lancement d’une offre de rachat en numéraire (l’« Offre de Rachat ») portant sur les obligations subordonnées d’un montant nominal total de EUR 600 millions portant intérêt à taux fixe réinitialisable et venant à échéance le 8 juin 2046 (ISIN : FR0013067196) émises le 7 décembre 2015, avec une première date de remboursement anticipé le 8 juin 2026 (dont EUR 600 millions sont actuellement en circulation) (les « Obligations Existantes »). Les Obligations Existantes sont admises aux négociations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg. L’Offre de Rachat est plafonnée à un montant d’acceptation maximum de EUR 500 millions en nominal, ce montant pouvant être augmenté ou réduit à la seule et entière discrétion de la Société.

Simultanément, la Société annonce son intention d’émettre, sous réserve des conditions de marché, des obligations subordonnées en euros portant intérêt à taux fixe puis variable et éligibles à la constitution de fonds propres réglementaires de niveau 2 (Tier 2) au sens de Solvabilité II (les « Nouvelles Obligations »). Le produit net de l’émission des Nouvelles Obligations sera utilisé pour les besoins généraux du Groupe, en ce compris le financement de l’Offre de Rachat.

L’Offre de Rachat est conditionnée au succès de la réalisation de l’émission des Nouvelles Obligations, à la seule appréciation de la Société.

Un mécanisme d’allocation prioritaire des Nouvelles Obligations pourra être mis en œuvre, à la seule et entière discrétion de la Société, pour les porteurs d’Obligations Existantes participant à l’Offre de Rachat et souhaitant souscrire à de Nouvelles Obligations.

L’Offre de Rachat commencera le 2 septembre 2025 et se terminera le 8 septembre 2025, à 17h00 (heure de Paris). Les résultats de l’Offre de Rachat seront annoncés dès que possible après l’expiration de l’Offre de Rachat.

Les termes et modalités de l’Offre de Rachat sont plus amplement décrits dans le Mémorandum d’Offre de Rachat (Tender Offer Memorandum) en langue anglaise en date du 2 septembre 2025.

L’Offre de Rachat et l’émission envisagée des Nouvelles Obligations s’inscrivent dans le cadre de la gestion proactive par la Société de sa structure de financement.

SCOR, un réassureur mondial de premier plan









Réassureur mondial de premier plan, SCOR offre à ses clients une gamme innovante et diversifiée de solutions et de services de réassurance et d’assurance pour le contrôle et la gestion des risques. Fidèle à sa devise « l’Art et la Science du Risque », le Groupe met son expertise reconnue au sein du secteur et ses solutions financières de pointe au service du bien-être et de la résilience des populations.

Le Groupe a enregistré 20,1 milliards d’euros de primes en 2024. Représenté à travers 37 bureaux dans le monde, il est au service de ses clients dans plus de 150 pays.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.scor.com Relations Presse

Alexandre Garcia

media@scor.com









Relations Investisseurs

Thomas Fossard

InvestorRelations@scor.com









Déclarations prévisionnelles et généralités

Ce communiqué de presse contient des déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles sur la situation financière, les résultats, les activités, la stratégie, les plans et les objectifs de SCOR, notamment en ce qui concerne les projets actuels ou futurs de SCOR.

Ces déclarations peuvent être identifiées par l’utilisation du futur ou du mode conditionnel, ainsi que par des termes tels que « estimer », « croire », « anticiper », « viser », « s’attendre à », « avoir pour objectif de », « avoir l’intention de », « prévoir de », « aboutir à », « devoir » et d’autres expressions similaires.

Il convient de noter que la réalisation de ces objectifs et de ces déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles dépend des circonstances et des faits qui se produiront ou non à l’avenir.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles. Ces déclarations, hypothèses, et informations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performance future. Les déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles (y compris sur des objectifs) peuvent être affectées par des risques connus ou inconnus, des incertitudes identifiées ou non, et d’autres facteurs susceptibles d’impacter de façon significative les résultats, les performances et les réalisations futurs, envisagés ou attendus par SCOR.

En particulier, il convient de noter que l’impact dans sa totalité des risques économiques, financiers et géopolitiques sur les activités et résultats de SCOR ne peut pas être évalué avec précision.

Par conséquent, l’ensemble des évaluations, des hypothèses et, plus généralement, des chiffres présentés dans ce communiqué de presse sont nécessairement des estimations basées sur des analyses évolutives, et comprennent un large éventail d’hypothèses théoriques, qui sont très évolutives.

Les informations relatives aux risques et incertitudes pouvant affecter l’activité de SCOR sont présentées dans le Document d’Enregistrement Universel 2024 déposé le 20 mars 2025 sous le numéro D. 25-0124 auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) qui est disponible sur le site Internet de SCOR www.scor.com et de l’AMF www.amf-france.org.

En outre, ces déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles ne sont pas des "prévisions de bénéfice" au sens de l’article 1 du règlement délégué de la Commission (UE) 2019/980.

SCOR n’a pas l’intention ni l’obligation de, et ne s’engage en aucun cas à, compléter, mettre à jour, actualiser, revoir ou changer ces déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles, que ce soit au résultat d’informations nouvelles, d’évènements futurs, ou pour quelque autre raison que ce soit.

