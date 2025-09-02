Værdipapirfonden BankInvest – Prospektopdatering

Opdateret prospekt for Værdipapirfonden BankInvest offentliggøres dags dato.

Der er foretaget følgende opdateringer i prospektet:

Indsættelse af tekst vedr. markedsføring mv. uden for Danmark og indsættelse af tekst om at oplysningerne i prospektet ikke kan betragtes som rådgivning.

Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL, Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL, Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL, Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL – rettelse i eksklusionskriterierne for Paris Aligned Benchmark (A-G).

Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL – indsættelse af tekst vedr. fusionen med afdeling Bæredygtige Klimaaktier KL.

Prospektet er vedhæftet denne fondsbørsmeddelelse og kan endvidere downloades på bankinvest.dk, eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K, tlf. 77 30 90 00.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Nikoline Voetmann på tlf. 77 30 90 00.

BI Management A/S

Nikoline Voetmann

Direktør

